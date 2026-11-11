Teatro Quirino, Lunetta Savino è Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht

17. 22 novembre

Dal 17 al 22 novembre il Teatro Quirino di Roma ospita Lunetta Savino in Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht nell’adattamento e regia di Leo Muscato.

Lunetta Savino è la protagonista di “Madre Courage e i suoi figli” di Bertolt Brecht nella nuova

rilettura di Leo Muscato. Un capolavoro del Novecento riportato alla sua natura più autentica,

popolare, emotiva, dialettica e abbagliante. Una prima nazionale prodotta dallo Stabile insieme al

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale.

«Madre Courage e i suoi figli è un’opera contro la guerra? Certamente. Ma forse ridurla a questo significa perdere gran parte della sua forza» afferma Muscato che con questo nuovo spettacolo rinnova la collaborazione con lo Stabile bolzanino. Brecht scrisse questo capolavoro nel 1939, mentre l’Europa precipitava nella Seconda guerra mondiale e decise di ambientarlo nel Seicento, durante la guerra dei Trent’anni. Un conflitto che, nel suo racconto, diventa una catastrofe devastante per tutti, tranne che per quei pochi potenti che riescono a trarne profitto. «Al centro di questa tragedia c’è Anna Fierling, Madre Courage, una donna che con la guerra ci campa. Courage è intelligente, astuta, ostinata. Crede di poter attraversare la guerra senza esserne travolta. Segue gli eserciti con il suo carro, vende merci ai soldati e cerca di mantenere sé stessa e i suoi tre figli. Non è una donna malvagia. È una madre che cerca disperatamente di sopravvivere. La sua contraddizione, però, è terribile: ogni volta che riesce a salvare qualcosa, perde qualcos’altro di infinitamente più importante» prosegue il regista.

Per dare voce e corpo ad Anna Fierling, Muscato ha scelto Lunetta Savino, attrice carismatica, magnetica e versatile, capace di entrare nelle pieghe dei personaggi che interpreta, di infondere loro una viscerale verità e di restituirne tutta la potente complessità. Un sodalizio, quello tra Savino e Muscato, che li vede collaborare per la terza volta a teatro. «Anna Fierling è un personaggio straordinario, offre a un’attrice una possibilità interpretativa ed espressiva molto particolare» dichiara Savino. «È un personaggio provocatorio e controcorrente, allora come oggi: è una donna che ha sempre vissuto per strada, durante la guerra, tirando il suo carro assieme ai figli che cerca in tutti i modi di difendere dalla stessa guerra che li sfama. È cinica e tenera, sarcastica e affettuosa, spietata e fragile, forte e vulnerabile. In quest’opera Brecht ci mette davanti al prezzo della guerra, ma anche alla nostra capacità di adattarci al dolore fino a normalizzarlo».

In scena Savino è affiancata da un ensemble affiatato composto da Gloria Carovana, Salvatore Cutrì, Gianluca Ferrato, Iacopo Ferro, Lorenzo Grilli, Simone Luglio, Valentina Martiniello e Mauro Parrinello. Lo spazio scenico creato da Andrea Belli e disegnato dalle luci di Alessandro Verazzi è quasi nudo: il carro – cuore dello spettacolo – e il filo spinato a evocare confini, trincee e prigionie. I costumi sono di Margherita Baldoni. Le musiche di Paul Dessau sono arrangiate in chiave rock dalla cantautrice Giua che le interpreta dal vivo alternando chitarre e basso.

Info e dettagli teatroquirino.it