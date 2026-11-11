Centrale Preneste Teatro, due nuovi appuntamenti per Centrale Preneste Art Factory

Il 14 novembre in scena Frosini/Timpano e il 15 novembre Hangar Teatri

Prosegue la rassegna Centrale Preneste Art Factory a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma con due nuovi appuntamenti in programma: il 14 novembre sul palco Frosini/Timpano con “Disprezzo della donna”, mentre il 15 novembre è la volta di Hangar Teatri con “Bob & Singer”.

Sabato 14 novembre alle 21.00 per la sezione “Voci d’autore” in programma “Disprezzo della donna” – Il futurismo della specie del duo Frosini/Timpano. Drammaturgia, regia e interpretazione di Elvira Frosini e Daniele Timpano, disegno luci di Omar Scala, disegno del suono Lorenzo Danesin, costumi Marta Montevecchi, collaborazione alla drammaturgia e alla regia Francesca Blancato, organizzazione Laura Belloni, una Produzione Gli Scarti, Frosini/Timpano – Kataklisma teatro in collaborazione con Salerno Letteratura Festival.

Una cantata a due voci dedicata ai futuristi e al disprezzo della donna: uno spettacolo contro la donna che ostacola la marcia dell’uomo, contro quei fantasmi romantici che si chiamano donna unica, amore eterno e fedeltà, contro il femminismo e contro la famiglia, contro la democrazia e contro il parlamentarismo. Uno spettacolo femminista, composto da materiali che non lo sono affatto. Liberamente tratto da diversi testi e manifesti di Filippo Tommaso Marinetti, Maria D’Arezzo, Enrica Piubellini, Volt, Depero, Emilio Settimelli, Giovanni Papini, Valentine De Saint-Point, Rosa Rosà, Adele Clelia Gloria, Irma Valeria, Libero Altomare, Benedetta Cappa Marinetti ed altri autori ed autrici del Futurismo italiano, Disprezzo della donna è una cantata dove non si canta perché non c’è più niente da cantare, tutt’al più si può stonare, nel tentativo di capire perché il Futurismo non aveva futuro.

Per la sezione “Infanzie in gioco”, domenica 15 novembre alle 16.30 va in scena “Bob & Singer: Missione natura!” di Hangar Teatri. Uno spettacolo con il testo di Giovanna Senatore e la regia di Elena Delithanassis, con Tommaso Zanella ed Emiliano Troiano, la voce di Marco Palazzoni, i sound effects di Roberto Amadeo, le coreografie circensi a cura di Davide Visintini e l’illustrazione di Guglielmo Manenti. Una produzione Teatro degli Sterpi, co-produzione Hangar Teatri.

Bob e Singer, due irresistibili vecchietti, decidono di concedersi una tranquilla giornata nella natura. Ma con loro nulla va mai come previsto! Finiranno per combinare un pasticcio dietro l’altro. Tra zaini stracolmi, oggetti inutili e zanzare T-Rex i due amici scopriranno una grande verità. Uno spettacolo che parla di ambiente, responsabilità e amicizia. E sorride, ricordandoci che il mondo fiorisce solo con amore e pazienza. Attraverso la musica, le acrobazie e le immagini poetiche i due esilaranti personaggi trascinano il pubblico all’interno della propria avventura in mezzo al bosco da cui impareranno una lezione fondamentale.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory prosegue fino al 4 dicembre. Ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini la rassegna è un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/