Romaeuropa Festival 2026, un’apparizione interroga il nostro bisogno di credere in “Il prodigio” di Fabrizio Sinisi con la regia di Giacomo Bisordi

13 - 22 novembre al Teatro Vascello

Dalla pagina alla scena, Il prodigio, il primo romanzo del drammaturgo e scrittore Fabrizio Sinisi, diventa uno spettacolo teatrale firmato da Giacomo Bisordi, che ne attraversa le pagine per interrogare il nostro bisogno di credere.

Prodotto da LAC, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello e Romaeuropa Festival, lo spettacolo debutta in prima nazionale dal 13 al 15 novembre nell’ambito della settimana conclusiva della quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival, per proseguire poi fino al 22 novembre nell’ambito della stagione del Teatro Vascello.

La storia si apre con un’apparizione: nel cielo di una grande città italiana compare un misterioso volto. Quella che inizialmente sembra un’anomalia diventa presto una presenza enigmatica, capace di catalizzare desideri, paure e tensioni collettive. Attorno a quel volto si moltiplicano segni, guarigioni ed eventi inspiegabili: proiezione, inganno o manifestazione divina? Mentre il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più incerto, prende forma una nuova e inquietante dimensione collettiva. Al centro della vicenda si muovono Don Luca, un sacerdote più abituato a raccontare la fede che a praticarla, Marta, figura enigmatica e sfuggente, Folker, profeta magnetico capace di intercettare il bisogno di spiritualità e trasformarlo in una nuova forma di culto e Laura, la perpetua, figura realistica e terrena. Quattro personaggi che, davanti all’inspiegabile, cercano in quell’apparizione una risposta alle proprie domande, una direzione, la possibilità di essere salvati.

Bisordi, con la complicità di Sinisi, concentra la sua riscrittura sul desiderio di credere e sulla sua forza destabilizzante. La necessità di trovare un segno, di riconoscere un messaggio, di immaginare che qualcosa possa finalmente dare un senso a ciò che non riusciamo a spiegare o alla nostra stessa esistenza. Ma cosa accade quando il credere, da gesto intimo e personale, diventa un’azione capace di travolgere vite e strutture sociali?

In scena Gabriele Portoghese, Federica Rosellini, Matilde Bernardi e Candida Nieri danno corpo a questo universo sospeso tra fede, desiderio e dissoluzione, costruendo una sequenza di immagini, crolli e apparizioni che mette in discussione ogni certezza.

Una storia di riti, aspettative e visioni che restituisce al teatro la sua dimensione più antica: quella di un’esperienza collettiva, in cui artisti e spettatori si ritrovano a interrogare insieme il presente.

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