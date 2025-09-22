TeatroBasilica – Extra-Mania, Aristofane nostro contemporaneo

Progetto Speciale 2025 – Gruppo della Creta Dal 25 settembre all’8 ottobre 2025

Il TeatroBasilica inaugura il suo ciclo di eventi Extra-Mania con un progetto speciale dedicato a una delle figure più straordinarie del teatro antico: Aristofane. Dal 25 settembre all’8 ottobre, la scena del TeatroBasilica accoglie Aristofane nostro contemporaneo, un laboratorio di alta ricerca teatrale a cura del Gruppo della Creta, ispirato alla traduzione e rivisitazione di Benedetto Marzullo (Premio Viareggio 1968).

Sotto la direzione artistica di Antonio Calenda, il progetto rappresenta un ambizioso tentativo di riportare l’atto teatrale alle sue origini, restituendo la potenza comica e insieme tragica delle commedie di Aristofane a un pubblico contemporaneo, attraverso un percorso che unisce ricerca accademica, laboratorio pratico e invenzioni sceniche.

Sinossi e filosofia del progetto

Aristofane nostro contemporaneo nasce dal desiderio di far dialogare il teatro di oggi con le commedie antiche, valorizzando l’“ardore teatrale” e il rigore filologico di Marzullo, il grande grecista e fondatore del DAMS di Bologna, nel centenario della sua nascita. L’iniziativa coinvolge dieci giovani attrici e attori under 30, interpreti del Gruppo della Creta, e tre studenti/ricercatori dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che lavoreranno fianco a fianco con docenti, filologi e maestri di scena per far rivivere l’irriverente vitalità del teatro aristofaneo.

Il laboratorio si propone come un’esperienza di alto perfezionamento teatrale, non solo formativa ma anche culturale: seminari, letture pubbliche, conferenze e mise-en-espace offrono al pubblico e alla cittadinanza la possibilità di osservare da vicino il processo creativo e di confrontarsi con il nuovo umanesimo teatrale.

Appuntamenti principali

• Dal 25 settembre all’8 ottobre: laboratorio di alta formazione per attrici, attori e ricercatori under 30 condotto da Antonio Calenda e dal Gruppo della Creta.

• 27 settembre ore 19.00: incontro Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea e Omissis: Che cosa è la drammaturgia oggi?

• 28 settembre ore 16.00: prima giornata di lavori della rete nazionale 34punto9, dedicata alla valorizzazione e al monitoraggio delle realtà teatrali.

• Dal 30 settembre al 3 ottobre ore 21.00: spettacolo Pluto o il dono della fine del mondo del Gruppo della Creta, con la partecipazione degli allievi del laboratorio.

• 3 e 4 ottobre: giornate di studi Benedetto Marzullo e Aristofane e Aristofane e la scena contemporanea, con interventi dei professori e delle professoresse Marco De Marinis, Angela Maria Andrisano, Giuseppe Liotta, Lorenzo Perilli, Cristina Pace, Filippo Amoroso e Giovanni Greco.

• Dal 6 all’8 ottobre ore 21.00: prova aperta del laboratorio, un’occasione per il pubblico di assistere in anteprima al lavoro degli allievi e dei professionisti coinvolti.

Questo progetto speciale del Gruppo della Creta restituisce al pubblico un teatro che sovverte il presente attraverso l’immaginario antico, unendo giovani talenti, artisti affermati, accademici e cittadini in un’esperienza unica di formazione e spettacolo.

Extra-Mania: il contesto della stagione

Il progetto si inserisce nel percorso della settima stagione del TeatroBasilica, dedicata alla “Mania della visione”: un’indagine poetica e teatrale sulla follia sacra dell’antica Grecia, capace di illuminare il presente e di offrire strumenti per affrontare l’incertezza contemporanea. La stagione, curata da Alessandro Di Murro e Daniela Giovanetti, vede il Basilica abitato da realtà emergenti e da artisti affermati, offrendo al pubblico nuovi linguaggi scenici, riflessioni culturali e percorsi di formazione pedagogica.

Gli Extra-Mania rappresentano il cuore di questa sperimentazione: eventi collaterali che aprono lo spazio teatrale a laboratori, mostre, incontri e progetti speciali come Aristofane nostro contemporaneo, in cui il lavoro pratico e teorico si intreccia con la vita quotidiana del teatro.

Il Gruppo della Creta

Il Gruppo della Creta, compagnia ministeriale under 35, accompagna il TeatroBasilica fin dalla sua nascita come laboratorio creativo e casa dei progetti più innovativi. Dal 2019, il gruppo ha supportato la nuova drammaturgia italiana, affiancando la direzione artistica nella gestione e nell’ideazione delle stagioni, e ha sviluppato produzioni originali che hanno conquistato il pubblico in tutta Italia, tra cui Pluto o il dono della fine del mondo, Finzioni e Beati Voi.

Attraverso il “sistema Basilica”, il Gruppo della Creta promuove un modello di lavoro fondato sulla collaborazione, la sostenibilità e l’innovazione, costruendo un ponte tra giovani talenti e artisti affermati, tra teatro contemporaneo e ricerca storica.

TeatroBasilica: uno spazio vivo e comunitario

Situato nel cuore di Roma, in Piazza di Porta San Giovanni, il TeatroBasilica è un luogo in cui arte, formazione e comunità si incontrano. Con 100 posti, lo spazio accoglie un pubblico affezionato e offre una programmazione che unisce nuova drammaturgia italiana, proposte emergenti e grandi interpreti del contemporaneo. Negli anni, artisti come Daria Deflorian, Roberto Latini, Marco Sgrosso, Elena Bucci, I Sacchi di Sabbia, Michele Sinisi, Andrea Cosentino, Oscar De Summa e Paolo Mazzarelli hanno scelto il Basilica come luogo di sperimentazione e debutto.

Il teatro è concepito come bottega del teatro che verrà, un laboratorio permanente dove artisti e cittadinanza possono vivere la magia della relazione teatrale: il “l’uno con l’altro” che rende possibile il rito scenico.

