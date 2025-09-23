Venerdì 10 Ottobre 2025 Orario di inizio 20:45
Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno
Pink Floyd Legend – Atom Heart Mother
#pinkfloydlegendBIT
Teatro Verdi
PINK FLOYD LEGEND
plays ATOM HEART MOTHER
La band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd torna a Fiesole con coro e orchestra.
Il tour di Atom continua, anno dopo anno, a riscuotere il tutto esaurito in ogni luogo, grazie alla realizzazione unica e speciale della celebre suite che i Pink Floyd Legend eseguono seguendo la partitura originale del compositore inglese Ron Geesin con il quale i Legend hanno sottoscritto a Londra, anni fa, un sodalizio artistico sugellato con la presenza dello stesso al pianoforte in occasione del concerto alla Cavea del Parco della Musica di Roma il 3 agosto 2022 davanti a più di 3000 spettatori.
I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.
Ad accompagnare la band romana, il grande ensemble classico diretto da Giovanni Cernicchiaro composto dalla Legend Orchestra & Choir e dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì.
Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.
Nelle due ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale della suite, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese nella classica formazione live a 9 elementi, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.
- Venerdì 10 Ottobre 2025 orario di inizio 20:45
- Prezzi:
Primo settore € 57,50
Secondo settore € 48,30
Terzo settore € 40,25
Quarto settore € 29,90
Quinto settore vis. ridotta € 23,00
- Presso:
Teatro Verdi, Via Ghibellina, 99 – Firenze
- Sconti:– i bambini sotto i 5 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere
- Organizzatore: Antico Teatro Pagliano
- Persone con disabilità:Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito, se la percentuale di invalidità è di almeno il 75%. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566.Non potrà essere consentito l’accesso se non con specifico biglietto.