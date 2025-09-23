Venerdì 10 Ottobre 2025 Orario di inizio 20:45

Pink Floyd Legend – Atom Heart Mother

Teatro Verdi

PINK FLOYD LEGEND

plays ATOM HEART MOTHER

La band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd torna a Fiesole con coro e orchestra.

Il tour di Atom continua, anno dopo anno, a riscuotere il tutto esaurito in ogni luogo, grazie alla realizzazione unica e speciale della celebre suite che i Pink Floyd Legend eseguono seguendo la partitura originale del compositore inglese Ron Geesin con il quale i Legend hanno sottoscritto a Londra, anni fa, un sodalizio artistico sugellato con la presenza dello stesso al pianoforte in occasione del concerto alla Cavea del Parco della Musica di Roma il 3 agosto 2022 davanti a più di 3000 spettatori.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

Ad accompagnare la band romana, il grande ensemble classico diretto da Giovanni Cernicchiaro composto dalla Legend Orchestra & Choir e dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì.

Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

Nelle due ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale della suite, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese nella classica formazione live a 9 elementi, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.