mercoledì 24 settembre alle 20.30

mercoledì 24 settembre alle 20.30
TEATRO STABILE D'INNOVAZIONE GALLERIA TOLEDO
GALLERIA TOLEDO
 
mercoledì 24 settembre 2025
ore 20.30

Paz 81-82 

produzione Petraio Produzioni 
di e con Margherita Romeo Messeri
 

 

Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione diretto da Laura Angiulli, mercoledì 24 settembre alle 20.30 in scena “Paz 81-82, di e con Margherita Romeo MesseriPresentato da Simposi del Mediterraneo/Teatro Del Tufo, Paz ’81-’83 è un originale adattamento teatrale della raccolta di lavori elaborati da Andrea Pazienza tra il 1981 e il 1983 che si avvale, nell’allestimento, delle luci a cura di Riccardo Pisani. Lavori apparentemente disorganici, riportati in scena con la stessa ‘disorganicità’, senza forzare alcuna struttura, alternando la traduzione teatrale del fumetto a monologhi, e riportando fedelmente le parole delle interviste dell’autore e di alcune sue corrispondenze con amici e amori. Paz era il nome con cui veniva chiamato Andrea Pazienza, fumettista e illustratore che tanto ha creato tra gli anni Settanta e il 1988, anno della sua morte.

TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE GALLERIA TOLEDO

Tel. +39 081425824 – +39 081425037

E-mail segreteria.galleriatoledo@gmail.com

Via Concezione a Montecalvario 34, Napoli.

 

