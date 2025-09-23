19 OTTOBRE ore 18

TAM Teatro Arcimboldi di Milano

STAGIONE DI DANZA

balletto in tre atti

su musica di Peter Ludwig Hertel (Berlino, 1817-1899)

19 OTTOBRE ore 18

La prima stagione di balletto di TAM Teatro Arcimboldi di Milano, nata quest’anno per celebrare

la grande danza, è ai nastri di partenza.

Una Stagione importante, che consolida il legame tra il TAM e il grande repertorio classico,

offrendo al pubblico un luogo di eccellenza culturale, capace di innovare e, al tempo stesso,

valorizzare le tradizioni artistiche più preziose.

Il balletto diventa quindi protagonista di un quattro appuntamenti di alto

profilo, tra repertorio classico e novità coreografiche, con una riduzione del 40% sul totale dei biglietti.

Il primo titolo in cartellone, , in scena il , è una brillante commedia coreografica sulle musiche di Hertel. Un titolo poco frequentato, raro e prezioso, capace di coniugare virtuosismo e leggerezza.

Un balletto di grande impatto visivo, dalla trama dinamica e divertente e dalla notevole difficoltà

tecnica e che, contemporaneamente, riesce a trascinare il pubblico nelle diverse atmosfere, ora ironiche ora bucoliche, del racconto.

Anche in questo caso, come tradizione della sinergia di AUB e TAM, ci sarà la musica eseguita dal vivo dall’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal M. Marco Dallara.

Nei ruoli principali si esibiranno Giordano Bozza e Ruika Yokoyama, primi ballerini del Thüringen Staatsballett di Gera, Germania.

Un’occasione unica per avvicinarsi ad uno spettacolo meno rappresentato in Italia, che piacerà ad

ogni genere di pubblico, dai più piccoli ai grandi.

Lo spettacolo è da proposto dalla giovane compagnia stabile di Arcimboldi TAM BALLET, nata

un anno fa dalla collaborazione tra il TAM Teatro Arcimboldi Milano e la ventennale esperienza di

Caterina Calvino Prina nel mondo della danza, con l’obiettivo comune di creare, presentare,

preservare e ampliare il grande repertorio della danza classica, attraverso spettacoli entusiasmanti e

una programmazione di altissima qualità.

TAM Ballet rappresenta un sogno ambizioso: restituire centralità alla danza classica nel panorama

culturale italiano, offrendo nuove prospettive ai giovani talenti e un’esperienza di altissimo livello

al pubblico.

LA FILLE MAL GARDEE

Direttore d’orchestra: Marco Dallara

Orchestra: Orchestra Filarmonica Italiana

Primi Ballerini: Giordano Bozza e Ruika Yokoyama

Direzione artistica generale: Caterina Calvino Prina

Produzione Tam Ballet

SINOSSI

La vicenda si svolge in un tranquillo villaggio di campagna e racconta l’idillio fra Lise e Colas,

osteggiati però dalla madre di lei, la vedova Marcellina, che preferirebbe per la figlia il giovane

Nikez, sempliciotto rampollo del ricco proprietario terriero Michò. Marcellina decide di chiudere a

chiave la figlia nella sua stanza per avere la possibilità di organizzare rapidamente le nozze, non

sapendo che lì la stessa Lise aveva precedentemente nascosto l’amato Colas. Al momento di

stipulare l’atto, alla presenza del notaio, Marcellina apre la stanza e Lise e Colas vengono scoperti.

Non potendo più opporsi all’unione fra i due ragazzi, il balletto si chiude con i festeggiamenti per

l’amore che trionfa.

La Fille mal gardée ha subìto nel tempo le più inimmaginabili modifiche nel titolo, nei nomi dei

personaggi, nella coreografia e nella musica. Fu rappresentato la prima volta a Bordeaux nel 1789.

È un’incantevole commedia che fa sorridere, un balletto condito di buonumore, in un turbinìo di

scene di gruppo sapientemente disegnate ed inserite nella narrazione del racconto tra risvolti comici

e “moralistici”.

Il balletto ha una durata complessiva di 1 ora e 55 minuti circa compresi due intervalli.

Giordano Bozza

Di origini italiane, ha iniziato a studiare danza classica a 9 anni a Roma, perfezionando in seguito il

suo talento con Luc Bouy e Gaetano Petrosino. Dopo un prestigioso percorso di studi presso la

Royal Ballet School, la John Neumeier Ballet School e la Palucca University, ha intrapreso la sua

carriera internazionale.

Primo Solista a Ostrava, ad Atene e, sotto la direzione di Nina Ananiashvili, con il Balletto di Stato

della Georgia, ha interpretato ruoli da protagonista in tutto il mondo, ricevendo il Capri Danza

International Award nel 2023.

Nel 2024 ha co-fondato INTO DANCE, un'organizzazione che porta in scena a livello globale galà,

masterclass e audizioni. Dalla stagione 2025/2026, è Primo Ballerino del Thüringen Staatsballett di

Gera.

Ruika Yokoyama

Da Niigata, Giappone, ai palcoscenici di tutto il mondo.

Formatasi presso la National Ballet School of Portugal, è stata scelta da Nina Ananiashvili per

unirsi al Balletto di Stato della Georgia a soli 18 anni. Nel giro di due anni è diventata Prima

Ballerina, interpretando ruoli da protagonista in tutto il repertorio della compagnia.

Oggi acclamata artista ospite in galà internazionali, è stata insignita dell'International Dance Award

in Italia nel 2023. Nel 2024 ha fondato INTO DANCE, una piattaforma globale per galà, audizioni

e masterclass.

Dalla stagione 2025/2026, è Prima Ballerina del Thüringen Staatsballett di Gera.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

BIGLIETTERIA:

– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

TAM BALLET – LA FILLE MAL GARDÉE

Domenica 19 ottobre 2025, ore 18.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea Bassa Gold € 66,00 + prevendita

Platea Bassa € 60,00 + prevendita

Platea Alta € 54,00 + prevendita

I Galleria € 46,00 + prevendita

II Galleria € 37,00 + prevendita

ABBONAMENTO DANZA 2 spettacoli – 35% sconto:

La Fille Mal Gardée TAM Ballet 19 ottobre 2025

Lo Schiaccianoci Accademia Ucraina di Balletto 6 e 7 dicembre 2025

Platea Bassa Gold € 88,20

Platea Bassa € 79,20

Platea Alta € 70,20

I Galleria € 58,20

II Galleria € 44,80

ABBONAMENTO DANZA 4 spettacoli – 40% sconto:

La Fille Mal Gardée TAM Ballet 19 ottobre 2025

Lo Schiaccianoci Accademia Ucraina di Balletto 6 e 7 dicembre 2025

Il Lago dei Cigni TAM Ballet 10 e 11 gennaio 2026

La Bella Addormentata Accademia Ucraina di Balletto 25 e 26 aprile 2026

Platea Bassa Gold € 162,80

Platea Bassa € 146,40

Platea Alta € 129,60

I Galleria € 107,60

II Galleria € 82,80

Sono attive riduzioni per possessori TamTogether, over 65, under 14, gruppi.

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

