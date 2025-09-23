29 settembre > 4 ottobre

Festival Spaziomusica

Quarantaquattresima edizione

CLUSTERS

29 settembre > 4 ottobre

Conservatorio di Musica – Cagliari

13 > 18 ottobre

Il Ghetto – Cagliari

Dal 29 settembre al 18 ottobre a Cagliari

la 44ª edizione del Festival Spaziomusica,

il festival di musica contemporanea

fondato dal M° Franco Oppo.

Dal Conservatorio al Ghetto, un ricco cartellone

che intreccia ricerca e sperimentazione con The Cluster Effect di Sandro Mungianu,

Giulia Pizzo e Marharyta Borzilova, Francesco Giomi e Michela Atzeni,

Roberto Musanti, Simone Cimino e Nicola Monopoli, Silvia Belfiore,

Raffaele Damen e Roberto Zanata, il Trio Kadosséne, l’Ensemble d’Arts di Valencia,

Sara Vargiu, Małgorzata Dancewicz, Icarus Ensemble, TellKujira,

Andrea Nicoli e Alberto Gatti, Francesco Ciminiello

con ospiti internazionali come Nectera e collaborazioni

con i Conservatori di Cagliari, Sassari, Cesena e La Spezia.

Un cluster non è soltanto una definizione musicale. È un grappolo di note che esplodono simultaneamente, un suono denso e pulsante che vibra come materia compatta. Ma è anche un’immagine: quella di uno sciame che si muove all’unisono, formato da infinite traiettorie individuali intrecciate in un unico respiro collettivo. Da questa duplice suggestione nasce CLUSTERS – Festival Spaziomusica 2025, in programma a Cagliari dal 29 settembre al 18 ottobre.Giunto alla sua quarantaquattresima edizione, Spaziomusica conferma il suo ruolo di laboratorio e punto di riferimento per la musica contemporanea in Italia. Da oltre quattro decenni, il festival fondato dal M° Franco Oppo esplora territori sonori e visivi, intrecciando composizione, improvvisazione, arti performative e ricerca multimediale. La scelta del titolo “Clusters” diventa quest’anno chiave di lettura dell’intero cartellone: ogni concerto, ogni installazione, ogni performance non vive isolata, ma si fonde in un organismo collettivo, generando senso ed energia nuovi.

· Due tempi, due luoghi

Il festival si articolerà in due fasi. Dal 29 settembre al 4 ottobre gli appuntamenti si svolgeranno al Conservatorio di Cagliari, con due concerti quotidiani (alle 17.30 e alle 18.30), pensati per esaltare le peculiarità acustiche della sala e offrire esperienze intime e raccolte. Dal 13 al 18 ottobre il festival si trasferirà al Centro Culturale Il Ghetto, con due appuntamenti serali (alle 18.30 e alle 19.30) capaci di dialogare con i flussi culturali della città e con un pubblico più ampio.

· Un manifesto in scena

A incarnare lo spirito di questa edizione sarà The Cluster Effect, produzione originale che intreccia le sonorità e le proiezioni di Sandro Mungianu con la danza di Giulia Pizzo e le coreografie di Marharyta Borzilova. Musica, corpi e immagini si fondoneranno in un ambiente immersivo, dove lo spettatore verrà inglobato in un flusso collettivo: manifesto poetico e performativo del festival. Ma il tema dei clusters ripercorrerà tutto il programma. Francesco Giomi (Tempo Reale) firma Brulla, teatro sonoro che intreccia voce e live electronics. Roberto Musanti propone Shadowless, viaggio audiovisivo che indaga memoria e percezione nell’era digitale. Con Petrichor, il pianista Simone Cimino e il sound designer Nicola Monopoli evocano l’odore della pioggia sulla terra, trasformando il concerto in esperienza atmosferica. Silvia Belfiore, in collaborazione con la SIMC, presenta Incanto delle storie, narrazione pianistica che intreccia mito, femminilità e infanzia. Gravitational Waves vede la fisarmonica di Raffaele Damen dialogare con le elettroniche e le proiezioni di Roberto Zanata, trasformando le onde gravitazionali in materia percepibile. Con tellKujira (a cura di Area Sismica), il quartetto Michelangeli-Diodati-Guerri- Calderano costruisce paesaggi sonori “geologici”, riflesso dei processi invisibili della terra.In un tempo segnato dalla frammentazione, CLUSTERS – Festival Spaziomusica 2025 si propone come un atto poetico di ricomposizione: un invito a ritrovare la forza del comune, della pluralità che genera nuove forme. Ogni progetto è un frammento che trae senso dall’essere parte di un tutto. Ogni artista porta la propria voce, amplificata dal dialogo con gli altri. Ogni spettatore entra come individuo ed esce trasformato, avendo vissuto un’esperienza collettiva fatta di vibrazioni, immagini e movimenti condivisi. Dal Conservatorio al Ghetto, tra sale da concerto e spazi storici, Cagliari diventerà organismo vivo: un paesaggio sonoro e visivo da attraversare, abitare, vivere. Perché un cluster non è mai solo un insieme di note: è la dimostrazione che, quando le voci si uniscono, possono generare un respiro collettivo capace di superare i confini dell’individuo.

· Nuove generazioni e orizzonti internazionali

Come da tradizione, il festival dedica ampio spazio alle nuove generazioni con Soundtrack, progetto che coinvolge gli studenti dei Conservatori di Cagliari, Sassari, Cesena e La Spezia nella sonorizzazione dal vivo di materiali visivi, dal cinema muto a forme artistiche contemporanee. Sul piano internazionale, il festival ospiterà l’Ensemble d’Arts di Valencia, che unisce musica elettroacustica, scenografia e luci, e il collettivo polacco Nectera, riconosciuto per le sue creazioni multimediali e legato al festival Intermediale.Spaziomusica è realizzato con il contributo del MiC (Direzione generale spettacolo dal vivo), Regione Autonoma della Sardegna, (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio) e del Comune di Cagliari, (Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili) in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari e l’Associazione TiConZero. Il costo del singolo biglietto è di 2 euro per il singolo concerto, acquistabile esclusivamente in loco (non sono previste prevendite né prenotazioni). È disponibile anche un abbonamento a 15 euro valido per tutti i concerti in programma, sia al Conservatorio sia al Ghetto. Per informazioni visitare il sito ufficiale spaziomusicaproject.com o contattare l’organizzazione all’indirizzo mail spaziomusica@gmail.com

IL PROGRAMMA

29 settembre > 4 ottobre

Conservatorio di Musica – Cagliari

13 > 18 ottobre

Il Ghetto – Cagliari

· Lunedì 29 settembre – OTHER SCREENS

Il Festival Spaziomusica inaugurerà la sua edizione numero quarantaquattro, lunedì 29 settembre alle 18.30 al Conservatorio di Cagliari con OTHER SCREENS, concerto che segna l’avvio della collaborazione con i dipartimenti di Composizione, Musica da Camera e Musica Elettronica dello stesso Conservatorio. Il titolo, preso in prestito dall’omonimo brano del compositore romano Vittorio Montalti – eseguito durante la serata – diventerà chiave di lettura di un progetto che invita a sintonizzarsi su “diversi schermi”, offrendo visibilità ad altri nomi, altri volti, altri suoni. Protagonisti saranno cinque giovani compositori tra i venti e i trent’anni, distintisi negli ultimi anni nei corsi del Conservatorio e ora chiamati a presentare altrettante prime esecuzioni. A interpretare le loro musiche sarà l’Ensemble Scisma, in formazione di sestetto, che porta sul palco l’esperienza maturata nello “Scisma LAB”, laboratorio permanente di pratiche contemporanee. Il programma intreccia così la scrittura di Montalti con le creazioni di Eleonora Altea, Diego Masala, Alessio Meloni, Andrea Nonnis e Nicola Piredda, trasformando la sala del Conservatorio in un vero e proprio schermo sonoro su cui scorrono le immagini di un futuro musicale possibile.

· Martedì 30 settembre – Spazio, gesto, suono / Shadowless

La seconda giornata (martedì 30 settembre) porterà in scena due momenti complementari, che si rispecchiano nell’idea di musica come esperienza immersiva e totale. Alle 17.30 il pubblico ritroverà al Conservatorio di Cagliari l’Ensemble GAMO, storica formazione fiorentina fondata nel 1980 e tra le istituzioni più rilevanti della ricerca musicale contemporanea in Italia. Guidato oggi dal fisarmonicista Francesco Gesualdi, il gruppo presenterà il progetto Spazio, gesto, suono, un percorso che intreccia la musica con le immagini di Tintoretto. Le opere del grande pittore veneziano – proiettate durante l’esecuzione – diventeranno sfondo e stimolo per partiture che fondono strumenti ed elettronica, offrendo nuove prospettive percettive sui capolavori custoditi nella Scuola Grande di San Rocco. Quadri come Maria che legge, Visione di Giacobbe, Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia e Maria in meditazione si trasformano così in paesaggi sonori, mentre la scrittura contemporanea di Luigi Manfrin dialoga con le suggestioni pittoriche, generando un continuo scambio tra visione e ascolto. Il concerto si completa con due lavori della nuova avanguardia internazionale: blech Elektrik di Hainbach e HELLO di Alexander Schubert, dove elettronica, video e strumenti si fondono in un teatro multimediale di grande impatto.Alle 18.30 sarà invece il tempo di Shadowless, la performance audiovisiva di Roberto Musanti, artista che indaga il rapporto tra memoria, immagine e percezione. L’opera parte da una riflessione sull’eccesso di immagini prodotto dalle tecnologie digitali: la possibilità pressoché infinita di creare, immagazzinare e diffondere visioni si scontra con i limiti della mente umana, incapace di elaborarle e restituire un senso autentico. Da qui nasce uno smarrimento che confonde esperienza reale e rappresentazione virtuale, fino a rendere sfumati i contorni del ricordo. Shadowless mette in scena questo processo attraverso musica elettronica, grafica generativa, scansioni 3D e intelligenza artificiale, costruendo e decostruendo in tempo reale ambienti che oscillano tra reale e artificiale, in una dialettica costante tra suono e immagine. La performance, della durata di circa 35 minuti, diventa così un viaggio ipnotico nella perdita del senso, dove l’ascoltatore-spettatore è chiamato a confrontarsi con i limiti della propria percezione.

· Mercoledì 1° ottobre – Elettronica per clarinetti / Brulla

Mercoledì 1 ottobre, il terzo giorno di Clusters – Festival Spaziomusica 2025 si aprirà alle 17.30 con un concerto che esplora le possibilità timbriche e drammaturgiche dei clarinetti in dialogo con l’elettronica. Protagonisti saranno i fratelli Nicola e Raffaele Bertolini, clarinettisti e compositori, che porteranno sul palco un programma interamente originale. Le prime assolute di Alessandro Milia e Carlo Benzi introdurranno paesaggi sonori che alternano forme modulari e dualità contrastanti, mentre il recupero di Felix Regula di Roberto Doati riporta alla luce un lavoro che intreccia la tradizione medievale di Johannes Ciconia con i linguaggi dell’elettronica contemporanea. La scrittura per due clarinetti si trasforma così in un laboratorio di relazioni: tra acustico e digitale, tra memoria e invenzione, tra respiro umano e artificio tecnologico.Alle 18.30 la scena passerà a Tempo Reale, con Brulla, azione sonora ideata da Francesco Giomi per voce e live electronics, interpretata dall’attrice e performer Michela Atzeni su testi di Fiorenzo Caterini e Grazia Deledda. Un documentario sonoro che affronta il tema della deforestazione in Sardegna, trasformando la percezione di un territorio in narrazione poetica e in esperienza performativa. Dal mito di un’isola rigogliosa e florida alla realtà di una terra resa brulla dai tagli sistematici, il racconto si sviluppa come una riflessione ecologica e civile, capace di intrecciare antropologia, letteratura e suono. La voce diventa corpo narrante, in dialogo con i paesaggi elettronici di Giomi, conducendo lo spettatore in un viaggio che non è solo storico ma profondamente contemporaneo: un invito a interrogarsi sul valore del paesaggio, sul senso della memoria e sulla responsabilità collettiva verso l’ambiente.

· Giovedì 2 ottobre – Petrichor / Kadosséne

Il quarto giorno Spaziomusica, giovedì 2 ottobre, si aprirà alle 17.30 con Petrichor, concerto per pianoforte, elettronica e video che nasce dall’incontro tra il pianista Simone Cimino e il compositore Nicola Monopoli. Il titolo rimanda all’odore che si sprigiona quando la pioggia cade sulla terra arida, un termine che unisce mito e scienza e che diventa metafora di rinascita. Le musiche di William Baines, Simona Dichio, Stefania Doronzo e dello stesso Monopoli si intrecciano alle immagini curate in regia e al pianismo evocativo di Cimino, dando vita a un paesaggio sensoriale che trasforma il crepuscolo in suono. Le note si fanno gocce, il respiro si fa intimo, la malinconia si trasforma in purezza: Petrichor è un viaggio che unisce elettronica e tradizione, materia visiva e immaginazione poetica, restituendo al pubblico la fragranza di una pioggia che rigenera.Alle 18.30, il testimone passa al Trio Kadosséne, formazione cameristica composta da Pietro Nonnis al flauto, Pasquale Iriu al clarinetto e Sonia Vargiu al fagotto. Con il progetto Tre Legni tra classico e contemporaneo, il trio accompagna il pubblico attraverso due mondi solo apparentemente lontani: da un lato i Tre spunti popolari della Sardegna di Gavino Medas, scritti nel 1954 e ispirati a melodie che appartengono alla memoria collettiva dell’isola, dall’altro i raffinati equilibri classici dei Trio op. 61 di François Devienne, compositore vissuto tra Settecento e Ottocento che seppe coniugare eleganza e vitalità strumentale. La scrittura popolare si specchia così nella tradizione classica, e i tre strumenti – flauto, clarinetto e fagotto – trovano un terreno comune di dialogo, vibrando come un unico respiro.

· Venerdì 3 ottobre – Incanto delle storie / Mirrors

Venerdì 3 ottobre alle 17.30 si inizierà con Incanto delle storie – Miti, Donne e Infanzia, progetto pianistico ideato e interpretato da Silvia Belfiore, che porta sul palco un viaggio attraverso memorie collettive e immaginari universali. Dal pianoforte preparato evocato da Marco Molteni in Come Frisso perse Elle, la viva luce agli ironici e teneri Studietti di Betty Boop di Ada Gentile, passando per le Coreografie di Carla Rebora e Serial Children di Davide Anzaghi, fino a Polaris della compositrice iraniana Farnaz Modarresifar e ai Tre preludi di Fabrizio Festa, il programma intreccia racconti di miti, figure femminili e infanzie reali o fantastiche. L’interpretazione di Silvia Belfiore, pianista che da anni esplora i territori della musica contemporanea con sensibilità e rigore, restituisce al pubblico un mosaico di storie che parlano di fragilità e potenza, di gioco e dramma, trasformando la tastiera in una voce narrante.Alle 18.30 la scena si sposterà nel territorio della performance audiovisiva con Mirrors, creazione di Sara Vargiu. Il progetto si presenta come una riflessione sull’unitarietà dell’esistenza: synth, campioni elettronici, paesaggi sonori e voci costruiscono un flusso ininterrotto che plasma atmosfere algide e rarefatte, mentre le immagini in movimento diventano finestre capaci di catturare il mondo e restituirlo su più piani temporali. Glitch, interferenze ed errori rompono la perfezione, rivelando la presenza inevitabile di chi osserva. Mirrors è un gioco di riflessi e sovrapposizioni, un omaggio ai poeti artigiani dell’immagine in movimento che diventa esperienza immersiva, specchio sensibile della molteplicità.· Sabato 4 ottobre – The Cluster Effect / Perfect ImperfecciónIl festival entrerà nel vivo sabato 4 ottobre con una serata che ne incarna lo spirito più profondo: la fusione di linguaggi diversi in organismi vivi e mutevoli. Alle 17.30, nell’auditorium del Conservatorio di Cagliari, debutterà in prima assoluta The Cluster Effect, produzione multimediale che diventa manifesto poetico dell’edizione 2025. La composizione di Sandro Mungianu, eseguita dal vivo con clarinetto, sassofono ed elettronica, si intreccia con le sue stesse proiezioni immersive, veri e propri corpi di luce che reagiscono al gesto sonoro e coreografico. Le danzatrici Margarita Borzilova e Giulia Pizzo, guidate dalla coreografia firmata dalla stessa Borzilova, incarnano corpi fluidi che si moltiplicano e si dissolvono come particelle di uno sciame, mentre la scena si trasforma in un organismo pulsante fatto di traiettorie, collassi e rinascite. The Cluster Effect racconta in chiave artistica la fragilità e l’energia delle masse contemporanee, restituendo al pubblico un’esperienza immersiva in cui musica, danza e immagine si fondono in un unico respiro.Alle 18.30 lo sguardo si sposterà oltre i confini nazionali con l’arrivo a Cagliari dell’Ensemble d’Arts, una delle formazioni più innovative della scena spagnola, gruppo residente del Rafel Festival di Valencia e protagonista nei principali scenari europei. Il concerto Perfect Imperfección propone un programma che unisce strumenti acustici, elettronica e video in un dialogo continuo tra gesto e tecnologia. Le composizioni di Miguel Angel Berbis (Gravitació, Eixe sentiment… quan plou, Juana la loca) convivono con i paesaggi sonori di Kaija Saariaho (Petals) e l’energia di Alexander Schubert (Weapon of Choice), in una drammaturgia che trasforma il concerto in un’esperienza scenica totale. In scena Jenny Guerra al violino, Elena Solanes al violoncello e lo stesso Miguel Angel Berbis all’elettronica, al video e alla diffusione sonora: tre voci che, come i frammenti di un cluster, si intrecciano in un organismo fragile e potente, perfetto proprio nella sua imperfezione.· Lunedì 13 ottobre – Peripheries / SoundtrackLa nuova settimana di Clusters – Festival Spaziomusica 2025 si aprirà lunedì 13 ottobre al Centro Culturale Il Ghetto con due appuntamenti che intrecciano ricerca storica, nuove tecnologie e creatività giovanile.Alle 18.30 sarà protagonista Małgorzata Dancewicz con Peripheries, una performance audiovisiva che indaga le radici e le eredità delle pioniere dell’elettronica. Il progetto prende le mosse dalle pratiche di Pauline Oliveros, con il suo concetto innovativo di deep listening, e dalle sperimentazioni radiofoniche di Delia Derbyshire e Daphne Oram, capaci di trasformare il materiale verbale in paesaggi sonori inediti. Questi approcci, oggi considerati classici, diventano per Dancewicz il punto di partenza per interrogarsi sull’impatto delle nuove tecnologie sulla creatività femminile e sulla stessa legittimità di parlare ancora di “musica di genere”. Peripheries assume così la forma di un racconto audiovisivo in solo, in cui l’arte diventa ricerca e la memoria un campo di possibilità da rileggere e reinventare. Il progetto è stato realizzato con il sostegno di una borsa di studio del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Polonia.Alle 19.30 sarà la volta di Soundtrack – Suoni in tempo reale per Immagini in movimento, progetto nato dalla collaborazione tra i Conservatori di Cagliari e Sassari. Al centro c’è l’incontro vivo tra musica, immagine e tecnologia: studenti e studentesse sono chiamati a sonorizzare dal vivo materiali visivi che spaziano dal cinema muto ad altre forme artistiche contemporanee. Strumenti tradizionali, elettronica e tecniche derivate dal foley si intrecciano in un flusso che reinterpreta la tradizione delle sonorizzazioni dal vivo dei primi del Novecento e la trasporta in una dimensione radicalmente attuale. Ne nasce un laboratorio performativo in cui composizione, improvvisazione e gesto scenico si fondono, trasformando la visione in esperienza sonora condivisa.· Martedì 14 ottobre – R A R A / Cut-upsGli appuntamenti in cartellone proseguiranno martedì 14 ottobre con due appuntamenti che attraversano memoria, scrittura e visione, mettendo in dialogo passato e presente in forme radicalmente contemporanee.Alle 18.30 sarà l’Ensemble Icarus a dare vita a R A R A, performance per chitarra elettrica, tastiera e mixed media ispirata a uno dei lavori più enigmatici e sperimentali di Sylvano Bussotti. Il concerto prende le mosse da Rara (film), rielaborandone il materiale visivo attraverso un nuovo montaggio, ancora più frammentato e perturbante, che trasforma le immagini in figure archetipiche sospese tra allegoria e inconscio. La partitura, scritta da Bussotti anni dopo la pellicola, si distingue per la sua natura estemporanea e per la rinuncia a un segno univoco, preferendo collage, ironia, caos controllato e libertà assoluta. Sullo sfondo risuona il pensiero di Roland Barthes, evocato nel titolo: il “testo scrivibile” come romanzo senza romanzo, come apertura infinita di possibilità, come flusso che rifiuta ogni fissazione critica o ideologica. R A R A diventa così un’esperienza estetica che sfida i confini della musica e del cinema, collocandosi in quello spazio fertile dove l’arte smette di essere un prodotto per tornare a essere pura energia in trasformazione.Un’ora più tardi (alle 19.30) il testimone passerà a Krzysztof Pawlik con Cut-ups, performance audiovisiva costruita a partire da frammenti marginali, scarti visivi di viaggi e luoghi dispersi, recuperati e rimontati in tempo reale. L’immagine e il suono, manipolati dal vivo, diventano materia di una narrazione non lineare che mette al centro il tempo e la sua trasformazione. L’eco della tecnica del cut-up di William Burroughs attraversa il lavoro come suggestione teorica e poetica: “quando tagli il presente, il futuro si riversa fuori”. Da questi tagli emergono il desiderio di ritorno, l’impossibilità della ripetizione, l’esperienza del cambiamento che trasforma ogni memoria in qualcosa di nuovo e mai identico. Cut-ups è dunque un viaggio nell’instabilità, dove la continuità si spezza e si rigenera come frequenza sospesa, come suono che nasce nel momento stesso in cui si produce.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno di una borsa di studio del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Polonia.· Mercoledì 15 ottobre – tellKujira / Gravitational WavesLa seconda settimana del Festival Spaziomusica proseguirà mercoledì 15 ottobre con una serata che mette a confronto due visioni radicali del suono contemporaneo: da un lato la libertà assoluta dell’improvvisazione, dall’altro la trasposizione artistica di fenomeni scientifici cosmici.Alle 18.30 il palco del Centro Culturale Il Ghetto accoglierà tellKujira, quartetto formato da Ambra Chiara Michelangeli alla viola, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Guerri al violoncello e Stefano Calderano alla chitarra. Nato nell’autunno del 2020, il gruppo si muove tra contemporaneo, elettronica, art rock e free jazz, costruendo paesaggi sonori che oscillano tra astrazione, ipnosi e frammentazione. La loro musica nasce dall’improvvisazione, ma si evolve come processo di ricomposizione deliberata: un flusso che smonta e riorganizza i linguaggi, intrecciando timbri industriali, poliritmi e stratificazioni ambient. Questo approccio ha portato alla creazione di Fragmentarium, uno strumento che codifica e riorganizza i materiali in infinite possibilità, coniugando rigore compositivo e libertà creativa. La loro presenza a Spaziomusica anticipa l’uscita, nel 2025, del secondo album La Lucha Es Un Poema Colectivo per SuperPang Records, a conferma di un percorso che li ha già visti protagonisti in contesti internazionali come Moers Festival, Umbria Jazz, Torino Jazz Festival, Porgy & Bess a Vienna, Cafe Oto a Londra e IRCAM a Parigi.La serata si sposterà alle 18.30 verso un orizzonte cosmico con Gravitational Waves, performance ideata dal fisarmonicista Raffaele Damen e dal compositore elettronico Roberto Zanata. L’opera prende spunto dalle onde gravitazionali, traducendo in suono e immagine i dati dell’interferometro Virgo e i fenomeni celesti da esso rilevati. La fisarmonica diventa così un laboratorio acustico capace di evocare, con i battimenti dei registri e i movimenti del mantice, il comportamento del laser che misura le infinitesime variazioni di spazio-tempo. L’elettronica e le elaborazioni video amplificano questa suggestione, trasformando le interferenze in paesaggi audiovisivi immersivi. Particolare rilievo assume l’estetica del glitch: ciò che nella scienza appare come rumore indesiderato viene qui rovesciato in risorsa creativa, innescando cortocircuiti tra suono, immagine e percezione. Glitch sismici, acustici, elettronici e termici trovano spazio in un linguaggio che accoglie l’errore come apertura a nuove forme di sensibilità. Ne nasce un’esperienza che è insieme riflessione poetica e immersione sensoriale, capace di restituire al pubblico la vertigine di un universo in continua trasformazione.· Giovedì 16 ottobre – Hunt / Few, yet enoughGiovedì 16 ottobre la serata intreccerà teatro e suono, materia naturale e metafora, offrendo due esperienze radicalmente diverse ma accomunate dalla tensione verso l’essenziale.Alle 17.30 andrà in scena Hunt, performance teatrale e sonora ideata e interpretata da Jacopo Cenni. L’opera racconta la corsa dell’uomo verso la Verità, un inseguimento fatto di tentativi, fallimenti e improvvise epifanie luminose. Due i protagonisti: l’interprete, simbolo dell’umanità, e un grappolo di lampadine incandescenti, metafora della Verità sfuggente. Sul palcoscenico il performer, inizialmente immerso nell’oscurità, esplora lo spazio affidandosi agli strumenti di cui dispone, ma l’eccesso di sicurezza lo conduce a una perdita di controllo. È allora che la luce prende vita: prima lo spaventa, poi lo seduce, tracciando un percorso emotivo che oscilla tra egomania e delirio. A dare corpo a questa tensione è il suono, che scandisce il rapporto tra cacciatore e preda attraverso identità sonore distinte – una concreta e materica, l’altra sintetica e astratta – fino a ricostruire un teatro acustico teso e febbrile, dove la sete di conoscenza si fa catarsi.Alle 18.30 sarà invece la volta di Few, yet enough, lavoro di Marco De Martino che affonda le radici nell’ascolto della materia e nel gesto minimo. Legni forati e canne comuni, plasmati da intagli e labium, vengono messi in condizione di risuonare: non strumenti costruiti, ma forme naturali che già custodiscono un suono, rivelato da un intervento umano ridotto all’essenziale. L’opera si situa tra scultura sonora e installazione, fragile nella sua percezione visiva quanto in quella acustica, evocando una musica che sembra emergere da sola, come se fosse trattenuta da tempo e terra in attesa di rivelarsi. La composizione diventa così un atto di fiducia nella materia e nelle sue possibilità intrinseche: un invito ad abbandonarsi alla forma e a ciò che naturalmente contiene.

Venerdì 17 ottobre – A Pelle / Soundtrack

La serata di venerdì 17 ottobre si aprirà alle 18.30 con A Pelle, concerto speciale dedicato alla memoria di Roberto Pellegrini, figura centrale e amatissima della scena musicale isolana. L’appuntamento intende celebrare la memoria e l’eredità artistica di un musicista che ha lasciato un segno indelebile nella comunità sarda, non soltanto per il talento ma anche per la sua impronta umana e culturale. Sul palco, in coproduzione con l’Associazione Laborintus, si ritroveranno Francesco Ciminiello e Roberto Migoni, affiancati da Andrea Bini e Luca Piana: quattro interpreti capaci di intrecciare sensibilità e linguaggi diversi in un tessuto sonoro che diventa insieme ricordo, riconoscenza e nuova creazione.Alle 19.30 sarà la volta di Soundtrack – Suoni in tempo reale per Immagini in movimento, progetto che nasce dalla collaborazione tra i Conservatori di La Spezia e Cesena/Rimini. Al centro, l’incontro vivo tra musica, immagine e tecnologia: studenti e studentesse saranno protagonisti di una performance che sonorizza dal vivo materiali visivi che spaziano dal cinema muto a forme artistiche contemporanee. Strumenti tradizionali, elettronica e tecniche derivate dal foley si intrecciano in un flusso che reinterpreta la tradizione delle sonorizzazioni dal vivo dei primi del Novecento, trasportandola in una dimensione radicalmente attuale. Ne nasce un laboratorio performativo che fonde composizione, improvvisazione e gesto scenico, trasformando la visione in esperienza sonora condivisa.· Sabato 18 ottobre cala il sipario sulla 44ª edizione – Graves Asking Zero Answers / RepercussionsLa 44ª edizione di Spaziomusica si chiuderà sabato 18 ottobre al Ghetto di Cagliari con una serata che invita il pubblico a sostare dentro le zone di frattura tra realtà e rappresentazione, dove il suono diventa linguaggio critico e la scena si trasforma in paesaggio percettivo.Ad aprire gli appuntamenti (alle 18.30) sarà il concerto-performance di Andrea Nicoli e Alberto Maria Gatti, intitolato Graves Asking Zero Answers, che abiterà uno spazio instabile fatto di oggetti risonanti, elettronica e immagini. Un campo di tensioni in cui frammenti sonori e visivi emergono, si decompongono e si ricompongono generando un rito fragile che assume come punto di partenza l’orrore a Gaza, emblema di ogni conflitto contemporaneo. Qui il dolore non è cronaca, ma simbolo di un’umanità frantumata, filtrata da media saturi e narrazioni contraddittorie. La performance non propone risposte, ma vibra nell’ambiguità, restituendo all’arte il compito di ricordare ciò che l’informazione cancella. Ogni risonanza, ogni immagine, ogni silenzio si fa segno di assenza e domanda inevasa, richiamando lo spettatore a un ascolto che si fa atto politico.Alle 19.30 sarà la volta di Repercussions, una performance immersiva per percussioni e multimedia firmata da Francesco Ciminiello, Sandro Mungianu e Roberto Zanata. Al centro il gesto del percussionista, catturato da sensori e motion tracking, che genera e modifica in tempo reale paesaggi sonori elettronici, proiezioni video e luci interattive. La scena diventa così uno spazio cognitivo in continua metamorfosi, un viaggio attraverso mondi sonori e visivi in cui suono, immagine e luce si intrecciano in un sistema di feedback costante. La relazione fra corpo e ambiente, tra gesto e reazione, plasma un’esperienza radicale dove la percezione stessa viene messa in discussione.Con Graves Asking Zero Answers e Repercussions, Spaziomusica conferma la sua vocazione a farsi luogo di attraversamento tra arte, ricerca e riflessione critica, offrendo al pubblico due lavori che uniscono intensità estetica e consapevolezza politica, in perfetto dialogo con lo spirito originario del festival fondato da Franco Oppo.IL FESTIVAL – L’Associazione Spaziomusica nasce nel 1982 per volontà del compositore Franco Oppo, figura di riferimento della musica contemporanea internazionale, e da oltre quarant’anni rappresenta un presidio culturale riconosciuto nel panorama regionale e nazionale. La sua storia è testimoniata da numeri eloquenti: più di cinquecento concerti eseguiti, duecento complessi ospitati, circa trecento tra direttori e solisti di livello internazionale che hanno presentato oltre millecinquecento composizioni firmate da più di seicento autori del Novecento e contemporanei. Tra queste spiccano oltre trecento prime esecuzioni assolute e più di duecento prime italiane, a conferma della vocazione del festival a essere luogo privilegiato di scoperta e sperimentazione. Con le sue quarantaquattro edizioni, che hanno interessato non solo Cagliari ma anche numerosi centri dell’isola, Spaziomusica ha portato in Sardegna nomi prestigiosi della scena musicale nazionale e internazionale, consolidando la propria identità come laboratorio di ricerca sonora e di dialogo tra le arti. L’attività del festival, radicata nella scena sarda da oltre quattro decenni, continua a muoversi tra la musica scritta e l’improvvisazione, aprendosi al paesaggio sonoro contemporaneo e generando nuove visioni del nostro abitare il mondo. Questo approccio si concretizza in produzioni originali, laboratori, attività didattiche, convegni e seminari, senza trascurare le peculiarità della Sardegna: la lingua, il paesaggio naturale e i suoni della tradizione, esplorati e rielaborati in progetti specifici. La linea programmatica più recente punta a produrre lavori inediti capaci di attraversare l’avanguardia musicale nelle sue molteplici declinazioni: dalle dimensioni multimediali a quelle che intrecciano la musica con altri linguaggi espressivi, come il corpo in movimento, la gestualità, la perizia solista e il mondo delle immagini.

Associazione Spaziomusica

via Liguria 60 – 09127 Cagliari

telefono: +39 339 65 54 314

email: spaziomusica@gmail.com

www.spaziomusicaproject.com