Accademia Filarmonica Romana, la stagione 2025/2026

Il cantico dei cantici di Palestrina/Leineri inaugura il 6 novembre al Teatro Argentina, concerti, teatro, eventi nella nuova stagione

Musica, concerti, danza, lezioni: la stagione 2025/2026 dell’Accademia Filarmonica Romana si articola in quattro settori diversi, la stagione dei concerti da camera al Teatro Argentina, gli spettacoli al Teatro Olimpico, le Lezioni di musica, i progetti rivolti alle nuove generazioni di musicisti e alla musica contemporanea, la Filarmonica educational con l’attività di formazione rivolta ai giovani, le collaborazioni con le iniziative di altre associazioni ospitate.

“In un’epoca così connessa come quella attuale – il commento del direttore artistico Domenico Turi – sempre più importante è coltivare l’incontro reale e non virtuale. Questa stagione vuole creare una comunità filarmonica, fidelizzando il pubblico ad artisti di levatura internazionale e spesso provenienti dalla nostra stessa città”.

La stagione della musica da camera, che consta di 11 proposti al Teatro Argentina (il giovedì, ore 21) si apre il 6 novembre con l’omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina in occasione del cinquecentenario della nascita con il Cantico dei Cantici in un progetto che intreccia musica rinascimentale alla nuova partitura, in prima assoluta, del giovane Francesco Leineri. Sul palco, Walter Testolin dirige l’Ensemble De Labyrintho tra i gruppi vocali di riferimento nel repertorio rinascimentale, il fisarmonicista Samuele Telari, la violoncellista Elide Sulsenti e Leineri per le percussioni e live electronics.

Il cartellone dell’Argentina spazia dalla musica al repertorio romantico come nel recital dedicato a Chopin, della pianista ucraina Anna Fedorova, artista in residenza della Filarmonica. Fra Beethoven e Schubert il recital di Filippo Gorini, altro pianista in residenza della Filarmonica, ma non mancano le formazioni cameristiche, come il Quartetto Werther, composto da quattro giovani musiciste che eseguono accanto a una nuova composizione di Francesco Antonioni, Mahler e Brahms.

Torna il Trio di Parma, formazione da camera fra le più apprezzate a livello nazionale che conclude l’integrale dei Trii con pianoforte di Brahms, cui affianca due lavori di Schumann, spazio al Concerto Romano, diretto dal suo fondatore Alessandro Quarta, apprezzato ensemble di musica barocca per un concerto di Natale che accosta Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli e Alessandro Scarlatti, ancora un viaggio nel barocco musicale con il soprano Francesca Aspromonte e l’ensemble Arsenale Sonoro fra Corelli, Hāndel e Scarlatti.

Il violoncellista Ettore Pagano, Premio Abbiati 2025 come miglior solista, si esibisce in duo con il pianista Massimo Spada fra Schittke, Ligeti, Martinů e Rachmaninov, chiude la stagione il duo d’eccellenza formato da Enrico Dindo al violoncello e Andrea Lucchesini al pianoforte, ma non mancano i debutti alla Filarmonica come quello di Lidia Fridman, celebre soprano russo che interpreta alcune delle pagine più introspettive della musica vocale di Otto e Novecento, fra Čajkovskij e Rachmaninov, Wagner e Richard Strauss.

Debutto romano per il violinista americano Randall Goosby, allievo di Itzhak Perlman in un concerto che spazia fra Dvořák, Beethoven e Debussy.

Sempre ricco il cartellone della Filarmonica al Teatro Olimpico all’insegna della danza: spazio all’atteso ritorno di MOMIX con il nuovo Botanica Season 2, ma la stagione si apre con i quattordici giovani talenti della Compagnia Junior del Balletto di Roma che rivisitano il celeberrimo Coppelia con la firma di Fabrizio Monteverde.

Immancabile un grande classico del repertorio, Il lago dei cigni nella versione firmata da Luciano Cannito, basata sulla versione originale di Petipa, e interpretato dal Roma City Ballet Company, ma Cannito firma anche il musical Saranno Famosi – Fame The Musical interpretato dal Roma City Musical.

Al Balletto di Milano viene affidata la nuova produzione del celebre capolavoro di Natale Lo schiaccianoci unendo alla tradizione classica l’eleganza senza tempo dello stile Art Déco.

Debutta a Roma Titizé – A Venetian Dream l’ultimo lavoro di Daniele Finzi Pasca, prodotta dalla Compagnia Finzi Pasca, ritorna STOMP, la celebre compagnia britannica formata da ballerini-acrobati-percussionisti, che “suonano” oggetti di uso comune.

Tre le Lezioni di Musica condotte da Giovanni Bietti (la domenica, ore 17.30), prodotte dall’Accademia Filarmonica Romana e trasmesse da Rai Radio3, e dedicata nella nuova stagione agli strumenti a fiato e al grande repertorio cameristico per clarinetto, flauto e corno fra Schumann e Debussy attraverso il clarinetto di Kevin Spagnolo, la flautista solista Bianca Fiorito, il il cornista Emanuele Urso.

Torna il nuovo ciclo “Dialoghi d’autunno”, giunto alla quinta edizione, realizzato fin dal suo nascere con la Fondazione William Walton e La Mortella di Ischia per la promozione di giovani interpreti provenienti dai Corsi di specializzazione delle principali Accademie e Scuole di musica: protagonisti, i fratelli lucchesi Niccolò e Lorenzo Corsaro, viola e pianoforte, il Trio David, il violoncellista Paolo Tedesco con il pianista Filippo Piredda, il pianista Giacomo Menegardi.

Decima edizione per Assoli, il ciclo che l’Accademia Filarmonica Romana dedica alla creazione musicale contemporanea per strumento solo articolato in sei appuntamenti in sala Casella da gennaio a giugno che offrirà la possibilità di poter ascoltare musica di giovani compositori affiancata ad alcune pagine del Novecento.

Numerose le iniziative dell’Accademia dedicate alla formazione del pubblico di domani, Allegro capriccioso, la serie di concerti dedicati ai più piccoli, dai 0 ai 3 anni, i concerti in Sala Affreschi di Bimbi in musica, il progetto scolastico La musica va a scuola così come le numerose collaborazioni che si rinnovano anche nella nuova stagione, dalla finale della 44ª edizione del Concorso internazionale di composizione Premio Valentino Bucchi al Concorso internazionale di interpretazione della musica contemporane al festival “Un Organo per Roma”. Info e dettagli Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100.

Fabiana Raponi