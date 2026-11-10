“Brecce” approda a Filadelfia(VV)

A partire dal 13 novembre è in arrivo al nuova stagione teatrale targata "Dracma". Venti appuntamenti tra prosa, danza, musica, e teatro per famiglie, che accompagneranno il pubblico grazie alla presenza di grandi artisti

Dalla ricerca della propria identità sessuale emotiva, al linguaggio di genere, dalla critica alla società contemporanea, alla dipendenza per l’intelligenza artificiale, passando per la profondità dei rapporti umani, con uno sguardo dedicato ai più piccoli con la rassegna Domenica a Teatro?. Inizia venerdì 13 novembre, presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia (Vibo Valentia), BRECCE, la nuova stagione teatrale 2026-2027 di Dracma, con la direzione artistica di Andrea Naso. Il titolo nasce da una citazione di Antonin Artaud, poeta, attore, regista e drammaturgo francese: “Il teatro è la breccia attraverso cui la realtà si rivela”.

«In un’epoca in cui indifferenza e abbrutimento sociale e culturale non fanno che generare conflitti e guerre diffuse, a scapito di qualsiasi forma di umanità, e ad esclusivo favore del potere in ogni sua forma – dice Andrea Naso – mi viene da pensare che il teatro, al pari della letteratura, della musica, dell’arte e di qualsiasi espressione culturale, non può che essere considerato come una piccola fonte di luce nell’orizzonte fosco del nostro tempo. Tanti appuntamenti di vario genere, forma e ispirazione, come piccole BRECCE appunto, che noi apriamo nelle crepe multiformi del quotidiano, per chi le vuol vedere e per chi le sa vedere, nella speranza che diventino presto varchi percorribili da moltitudini umane e dalle nuove generazioni soprattutto, a cui molto oggi è stato tolto. Lo faremo anche quest’anno, nei territori in cui operiamo, con la dovuta attenzione a temi e linguaggi del contemporaneo che ormai contraddistingue la poetica di Dracma in Calabria, e sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione locale, che con consapevolezza ci ha scelto» conclude il direttore artistico.

Da Vladimir Luxuria, a Giuseppe Pambieri, da Pamela Villoresi a Rosalia Porcaro, e ancora Ninni Bruschetta, Annalisa Insardà, Max Mazzotta, Dalila Cozzolino, Cecilia Herrera: sono solo alcuni dei nomi che si susseguiranno sulla scena per BRECCE, per una ricca e stimolante stagione dedicata alla prosa, senza dimenticare la danza, la musica e il teatro per le famiglie.

Un inizio pieno di emozioni quello del 13 novembre, grazie a Vladimir Luxuria, sul palco insieme a Tommaso Bernabeo, con Princesa, regia di Fabrizio Coniglio. Doppio appuntamento per la Danza con Ramificazioni Festival, il Festival nato nel 2017 e diretto dal danzatore e coreografo Filippo Stabile. Il primo appuntamento si svolgerà sabato 14 novembre alle 19:30, quando ci sarà Arvo Pärt vs David Bowie, con i danzatori e danzatrici Davide Storto, Fernanda Urgese, Bakit Zerilli, Lea My, Marika Andrioli, concept e coreografia di Roberta Ferrara & Gianni Notarnicola. Il secondo appuntamento vedrà in scena, sabato 21 novembre alle 19:30, Eterno Pino, di ResExtensa Dance Company, ideazione e direzione artistica di Elisa Barucchieri. Inoltre, il 14 e il 21 novembre, dalle 16:00, si svolgerà Corpi in dialogo di Ramificazioni Festival, che propone incontri con le compagnie degli spettacoli serali e attività aperte a performer e appassionati dai 15 anni in su, condotte da Filippo Stabile.

Il 27 novembre, Parole Femmine, di e con Annalisa Insardà, regia di Andrea Naso, produzione Dracma.

Venerdì 4 dicembre in scena Gin Game, di Donald L. Coburn, con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, regia di Gianpiero Francese.

Rinascerò – Quando Milva incontrò Piazzolla è l’opera di Cecilia Herrera, accompagnata dai musicisti Pablo Corradini, Carlo Michini, Roberto Della Vecchia, Davide Moro, e dai danzatori Walter Venturini e Javier Ghiraldiù, sul palco di Filadelfia venerdì 18 dicembre.

Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli saranno i protagonisti di Ridi, piangi ti ecciti, di Genchi/Capriuoli, venerdì 8 gennaio. Si parlerà di intelligenza artificiale in Donne da buttare Ovvero AlessI.A. con Rosalia Porcaro, che ha scritto con Francesco Burzo, regia di Barbara Terrinoni, sul palco per BRECCE venerdì 22 gennaio. Max Mazzotta, Paolo Mauro e Graziella Spadafora, saranno i protagonisti, venerdì 5 febbraio di Prove Aperte, scritto e diretto da Max Mazzotta.

Venerdì 26 febbraio, Goodbye Horses, di e con Dalila Cozzolino e con Gianfranco De Franco, Mario Russo, Lorenzo Guerrieri, regia Dalila Cozzolino e Lorenzo Guerrieri.

Graziano Piazza e Daniele Ronco saranno i protagonisti, venerdì 5 marzo, di Life is a flower, regia di Raffaele Latagliata.

Venerdì 19 marzo, Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis interpreteranno La firma, regia di Claudio Fava.

Anna dei Miracoli di William Gibson, è l’opera con Mascia Musy, Anna Mallamaci, Elisa Lucarelli e Tommaso Bernabeo, adattamento e regia di Emanuela Giordano, ospitata venerdì 2 aprile. A chiudere la stagione 2026-27 di Dracma, venerdì 23 aprile, sarà Smanie per la villeggiatura, di Carlo Goldoni, con Stefano Artissunch, Stefano De Berardin, Stefano Tosoni, Laura Graziosi e Lorenzo Artissunch, regia di Stefano Artissunch.

Anche quest’anno non mancherà la rassegna dedicata alle famiglie: a partire da domenica 22 novembre, e per sei appuntamenti, Domenica a Teatro?, sempre di domenica alle 17:30, la rassegna tra divertimento e riflessione, per avvicinare anche i più giovani al mondo del teatro. Si inizierà con Cappuccetto Red, con Julia Borretti e Agnese Chiara D’Apuzzo, regia di Titta Ceccano, proseguendo, il 13 dicembre, con Pinocchio, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti, regia, drammaturgia, e coreografia di Luana Gramegna. Il terzo appuntamento dedicato ai più piccoli, previsto per il 17 gennaio, vedrà in scena Ida e la bambina nuova, di e con Marta Zotti. Il 14 febbraio, Gedeone Cuor di Fifone, con Maurizio Azzurro e Luigi Savinelli, regia di Maurizio Azzurro, mentre il 14 marzo arriva Il menù di Re Artù, con Stefano Cutrupi, Annalisa Schiavone, Antonio Straffalaci, regia di Renzo Pagliaroto, produzione Dracma. A concludere gli appuntamenti di Domenica a Teatro? L’’11 aprile, sarà Come il brutto anatroccolo, con Alessandra Ardito, Delia De Marco, Giuseppe Marzio, testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco.

Gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium di Filadelfia (VV) alle ore 20:45, quelli di Ramificazioni Festival alle 19:30, mentre Domenica a Teatro? si svolgerà sempre alle 17:30. Tutti gli spettacoli di BRECCE sono organizzati da Dracma, con il sostegno di Mic, Regione Calabria e il Comune di Filadelfia.

Per info su abbonamento e biglietti, visitare il sito www.dracma.org