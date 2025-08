LA PRIMA ESTATE 2025

È online l’aftermovie della IV edizione

Guardalo qui: https://www.youtube.com/watch? v=WUla31yvuS0

Un festival dall’atmosfera unica che dà il via alla stagione estiva.

La Prima Estate 2025 (c) Stefano Dalle Luche

AIR, La Prima Estate 2025, (c) Stefano Dalle Luche

La Prima Estate 2025 (c) Fabio Paleari

Sei giorni di grande musica in una location speciale, incorniciata dal mare della Versilia e dalle Alpi Apuane. Ma non solo: incontri, relax in spiaggia, degustazioni, brunch, yoga e tanto altro per quello che ancora una volta si conferma essere più che un festival, una vacanza.

È online l’aftermovie, realizzato da Bogus Lab, de La Prima Estate 2025, la quarta edizione del festival che ha portato ancora una volta a Lido di Camaiore un cartellone prestigioso, all’insegna della qualità artistica e dal profondo sguardo internazionale, immerso in un ambiente unico, al tempo stesso rilassante, stimolante, accogliente e comunitario.

Guardalo qui: https://www.youtube.com/watch? v=WUla31yvuS0

Anche quest’anno a La Prima Estate abbiamo voluto costruire una line up che fosse non solo un susseguirsi di grandi nomi, ma un percorso musicale coerente e capace di raccontare lo spirito del festival: un’esperienza autentica, che unisce energia, emozione e condivisione. Raccontano Enric o D’Alessandro e Andrea Galli di D’Alessandro e Galli, società produttrice l’evento. L’aftermovie cattura proprio questa dimensione, restituendo la vibrante atmosfera che ha animato ogni serata e il forte legame con il nostro pubblico, sempre protagonista e cuore pulsante di LPE.

Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 giugno il Parco BussolaDomani ha accolto una line up straordinaria: Air, TV on the Radio, Spiritualized e Yard Act, tutti in esclusiva italiana. E ancora St. Vincent, Mogwai, Nic Cester, Moodymann, Tony Humphries, Peter Cat Recording Co. e Ramona Flowers. In quota tricolore Lucio Corsi e Calibro 35, insieme a prima stanza a destra, il progetto CAM Sound System con Sara Mautone e Il Mago Del Gelato, oltre che i talenti emergenti della scena nazionale selezionati grazie a Next Stage: La Prima Estate, contest organizzato con il locale milanese Detune: Tare, Le Nora, Giacoprudente, Rip, Nicaragua e La Gente.

E poi una serie di coinvolgenti attività collaterali, per arricchire l’esperienza del pubblico: HANGOVER @laprimaestate, il talk condotto da Massimo Coppola ogni mattina sulla terrazza dell’UNA Hotel Versilia Lido, le degustazione di vini Santa Cristina al Bagno Cavallone; la pratica yoga al Bagno Cavallone, i Music Lunch Lovers a Santeria Belmare.

La Prima Estate conferma anche una forte attenzione alla sostenibilità ambientale: anche quest’anno grande successo per il Bar del Riciclo, dove in cambio di sei bicchieri di birra o sei bottigliette di acqua vuote si riceveva una birra o una bottiglietta in omaggio, premiando dunque il pubblico più virtuoso. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Warsteiner e Acqua Silva, con la supervisione e il patrocinio di Corepla (il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), Pro Food Italia ed Ersu (la società di rifiuti di Camaiore), grazie a cui il 70% dei bicchieri di plastica sono stati raccolti e non abbandonati a terra.

La Prima Estate è stata resa possibile grazie al sostegno di Farmaè, powering partner dell’evento anche per questa edizione; Warsteiner, partner storico di LPE e birra ufficiale; Santa Cristina, per il primo anno vino ufficiale del festival; Gruppo Montenegro, rappresentato da Cointreau; Acqua Silva, acqua ufficiale del festival per la prima volta a LPE.

Ticketone, oltre a essere ticketing partner esclusivo e ufficiale, è anche un prezioso alleato del festival, supportando l’organizzazione nella promozione e nella gestione dell’accesso al pubblico.

Il Comune di Camaiore e la Regione Toscana sono i partner istituzionali.

Radio Mediaset da quest’anno è partner del festival: Virgin Radio e Radio Monte Carlo sono state le radio ufficiali 2025.