Teatro Vittoria, Massimo Wertmüller in scena con In bocca al lupo, viva il lupo

Il 25 e 26 ottobre a Roma

Massimo Wertmuller torna in scena al Teatro Vittoria, il 25 e il 26 ottobre, con In bocca al lupo, viva il lupo! diretto da Francesco Sala, un viaggio teatrale e sentimentale che racconta il millenario rapporto tra il lupo e l’uomo nella Storia.

Preoccupati oggi più che mai per la probabile estinzione di questo bellissimo animale, dichiariamo tutti gli animali specie protette; anche dalle fake news che fanno passare l’antenato del cane come bestia terribile e pericoloso assassino (lupo feroce, lupo cattivo, mangiatore di pecore e bambini: Attenti al lupo!). Attenti all’uomo piuttosto! Cosa possiamo e dobbiamo fare di fronte a problematiche come quelle di lupi e cinghiali? Riprendere a sparargli contro? Chiudere tutte le specie in apposite riserve? Come ci guardano gli animali? Wertmuller ci accompagna in una escursione metafisica, surreale, politica, appassionata e divertente su sentieri della poesia e della Storia: inciampa nel mito, media tra pastori antichi e moderni, predatori e prede. Nel suo diario di viaggio c’è la saggezza di Trilussa e quella di Lucrezio, ci sono le sonorità, le musiche, i richiami della natura evocati per noi dalle note e dagli effetti di Pino Cangialosi. Alla ricerca del lupo: senza sentieri, mappe, pregiudizi. Un viaggio poetico e irriverente per una nuova politica della Natura.

INFO:
Sabato 25 ottobre ore 21
Domenica 26 ottobre ore 17:30

info: botteghino tel. 065740170 / 065740598

Biglietti
Intero: 27 euro platea- 21 galleria
Ridotto: 20 platea- 17 galleria

Teatro Vittoria_ Piazza S. Maria Liberatrice, 10 Roma

