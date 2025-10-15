Teatro Greco, Daniele Pecci e Sandra Toffolatti in Macbeth

Dal 21 ottobre al 2 novembre 2025 a Roma

Dal 21 ottobre al 2 novembre il Teatro Greco di Roma ospita Daniele Pecci e Sandra Toffoletti in Macbeth con la regia di Daniele Pecci.Macbeth è una fra le più note tragedie shakespeariane.Essa drammatizza i catastrofici effetti fisici e psichici della ricerca del potere per il proprio interesse personale.“Ciò che è fatto, non si può disfare”, perché l’atto stabilisce un punto di non ritorno.Questo accade nel Macbeth: una volta entrati nel sangue bisogna per forza proseguire in una spirale omicidiaria che non può avere fine. È un incubo dal quale ci si vorrebbe svegliare, ma ad un certo punto diventa difficile districarsi fra stato di veglia e sonno.Nella più esoterica delle tragedie shakespeariane il “viaggio” non può che essere all’interno della mente, dell’inconscio, del sogno del protagonista. Desolate lande metafisiche, tramonti surreali di sangue, paesaggi distorti, deformati dal sogno, saranno il tentativo di un’indagine sulla natura omicida dell’uomo.

Daniele Pecci