ProsaRoma

Teatro Greco, Daniele Pecci e Sandra Toffolatti in Macbeth

Redazione Roma
Redazione Roma
54

Dal 21 ottobre al 2 novembre 2025 a Roma

Dal 21 ottobre al 2 novembre il Teatro Greco di Roma ospita Daniele Pecci e Sandra Toffoletti in Macbeth con la regia di Daniele Pecci.Macbeth è una fra le più note tragedie shakespeariane.Essa drammatizza i catastrofici effetti fisici e psichici della ricerca del potere per il proprio interesse personale.“Ciò che è fatto, non si può disfare”, perché l’atto stabilisce un punto di non ritorno.Questo accade nel Macbeth: una volta entrati nel sangue bisogna per forza proseguire in una spirale omicidiaria che non può avere fine. È un incubo dal quale ci si vorrebbe svegliare, ma ad un certo punto diventa difficile districarsi fra stato di veglia e sonno.Nella più esoterica delle tragedie shakespeariane il “viaggio” non può che essere all’interno della mente, dell’inconscio, del sogno del protagonista. Desolate lande metafisiche, tramonti surreali di sangue, paesaggi distorti, deformati dal sogno, saranno il tentativo di un’indagine sulla natura omicida dell’uomo.

Daniele Pecci

You Might Also Like

Giardini della Filarmonica, Iran, Slovacchia e Argentina
In a New World, Il nuovo album di Marco Tiraboschi
UNO SGUARDO DAL PONTE di Arthur Miller – recensione
Caracalla Off 2023, concerto speciale delle giovani voci del Teatro dell’Opera di Roma
Il preferito
Condividi questo articolo
Articolo precedente Teatro Vittoria, Massimo Wertmüller in scena con In bocca al lupo, viva il lupo
Articolo successivo Spazio Diamante, Ad A.

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Romaeuropa Festival, la danzatrice Louise Lecavalier
Danza/Balletto Roma
Teatro Sala Umberto, L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde
Commedia Roma
Spazio Diamante, Ad A.
Prosa Roma
Teatro Greco, Daniele Pecci e Sandra Toffolatti in Macbeth
Prosa Roma