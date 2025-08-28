dal 6 al 14 settembre
Per il suo trentesimo compleanno, Pantakin riporta il teatro nel cuore di Venezia:
dal 6 al 14 settembre Teatro in Campo torna in Campiello Pisani
per la sua 19ª edizione
In programma incontri, un convegno sul Teatro Popolare e spettacoli tra Commedia dell’Arte e narrazione contemporanea. Con il ritorno a Venezia di Ascanio Celestini.
Venezia, 14/8/25 – In occasione dei trent’anni di attività, Pantakin presenta la 19ª edizione di “Teatro in Campo”(6–14 settembre 2025): una settimana di appuntamenti che attraversano la città e trasformano Campiello Pisani e l’Isola della Giudecca in luoghi di incontro, riflessione e festa, tra Commedia dell’Arte, circo-teatro, drammaturgia e narrazione contemporanea. Il festival è nato in Campiello Pisani nel 1995 e lì si è svolto fino al 2009. È ripreso nel 2022 alla Giudecca e quest’anno torna al suo luogo d’origine
«Vogliamo usare il teatro come forma di conoscenza e strumento di trasformazione: uno spazio in cui allenarsi a pensare e parlare collettivamente, dove la diversità è una ricchezza» dichiarano i direttori artistici Michele Modesto Casarin ed Emanuele Pasqualini.
Il cartellone intreccia spettacoli, un incontro pubblico sulla comicità veneta e un convegno sullo stato dell’arte del Teatro Popolare, culminando nella festa per i 30 anni di Pantakin all’ex Convento di SS. Cosma e Damiano (Giudecca).
Programma (sintesi)
Sabato 6 settembre – Campiello Pisani
Ore 16.00 – Comici a confronto: Incontro pubblico sulla comicità veneta
A seguire – “Fame mia – quasi una biografia” di e con Annagaia Marchioro – regia Serena Sinigaglia
Un monologo ironico e travolgente che mescola autobiografia e invenzione, esplorando il tema della fame di vita, di sogni e di libertà.
Domenica 7 settembre – Campiello Pisani
“Casanova Grand Tour” – con Elisa Pastore, Rossana Mantese, Genny Santin Nalin, Duccio Zanone – regia Emanuele Pasqualini (produzione Pantakin)Un viaggio teatrale tra seduzione, inganni e avventure, sulle tracce del leggendario Casanova e delle sue passioni senza tempo.
A seguire – “Lo chiamavano Brancaleone” – regia Carlo Boso – produzione CTU Cesare Questa / Festival Piazze 2025Una riscrittura ironica e picaresca della celebre epopea medievale, tra avventure rocambolesche e comicità dal sapore popolare.
Continuando… La domenica della Commedia – “Bricola e Regina” di e con Giorgio Bertan ed Eleonora FuserUn incontro improbabile tra due mondi, in cui maschere, dialetto e improvvisazione si fondono in un divertente gioco teatrale.
Lunedì 8 settembre – Campiello Pisani
“Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi” di e con Gioia SalvatoriUn racconto poetico e spiazzante sulle fragilità dell’amore, che intreccia comicità, intimità e riflessioni taglienti.
Mercoledì 10 settembre – Campiello Pisani
“Marco Polo e la Principessa – Una tragicomica storia d’amore”
drammaturgia e regia Michele Modesto Casarin – con Matteo Campagnol, Rossana Mantese, Manuela Massimi, Alberto Olinteo, Elisa Pastore (produzione Pantakin)Una rilettura avventurosa e surreale del viaggio di Marco Polo, dove Oriente e Occidente si incontrano tra romanticismo e ironia.
Giovedì 11 settembre – Campiello Pisani
“La cella di seta” – con Francesco Gerardi; musiche dal vivo Giorgio Gobbo;
drammaturgia M. Gnaccolini, A. Rizzi; regia e scene Alberto Rizzi – produzione Ippogrifo Teatro in collab. con Boxer TeatroUn avvincente intreccio di parole e musica, in cui poesia, storia e immaginazione raccontano una vicenda sospesa tra sogno e realtà.
Venerdì 12 settembre – Campiello Pisani
“Radio Clandestina” di e con Ascanio CelestiniIl ritorno di Ascanio Celestini a Venezia. Un racconto potente sulla memoria e sull’eccidio delle Fosse Ardeatine. La voce dei familiari, la storia che ci riguarda ancora.
Sabato 13 settembre – Campiello Pisani
Convegno – Maschere del presente: il teatro popolare tra storia e scenari futuri
a cura di Michele Modesto Casarin, Manuela Massimi, Simone Pacini, Emanuele Pasqualini
coordinamento Simone Pacini (10:30–18:30)Artisti, studiosi e operatori si incontrano a Venezia per riflettere sul ruolo del teatro popolare oggi, tra memoria, comunità e linguaggi contemporanei. Un’occasione per rinnovare l’impegno verso un’arte che parla alle persone e con le persone.
A seguire – “Venezia Millenaria. 1600 anni in 1600 secondi – 30 Years Special Edition”
regia Michele Modesto Casarin; drammaturgia Carlotta Pansa; consulenza storica Alberto Toso Fei; con la compagnia Pantakin al completo.Un viaggio folgorante nella storia di Venezia, condensato in 1600 secondi di teatro, ironia e grande energia corale.
Domenica 14 settembre – Ex Convento di SS. Cosma e Damiano, Isola della Giudecca (festa a inviti per gli amici e per i sostenitori tramite crowdfunding)
“Pantakin – Una festa lunga 30 anni”: evento conclusivo con musica, incursioni teatrali, ospiti a sorpresa e brindisi.
Crowdfunding
È attivo il crowdfunding per Teatro in Campo 2025, lo storico festival di Pantakin che torna in Campiello Pisani a Venezia. Il contributo di tutti è fondamentale per realizzare insieme un evento accessibile e duraturo nel cuore della città.
Qui c’è il link per donare https://www.retedeldono.it/
progetto/etic2-ritorniamo- campo-con-te
Info e contatti
Spettacoli ore 20 | domenica ore 17
Biglietto intero € 15 | biglietto ridotto € 10 | biglietto domenica 7 settembre € 18
Acquisto biglietti in biglietteria o su www.pantakin.it
Pantakin da Venezia
cell 3483212283
email info@pantakin.it web www.pantakin.it