Per il suo trentesimo compleanno, Pantakin riporta il teatro nel cuore di Venezia:

dal 6 al 14 settembre Teatro in Campo torna in Campiello Pisani

per la sua 19ª edizione

In programma incontri, un convegno sul Teatro Popolare e spettacoli tra Commedia dell’Arte e narrazione contemporanea. Con il ritorno a Venezia di Ascanio Celestini.

Venezia, 14/8/25 – In occasione dei trent’anni di attività, Pantakin presenta la 19ª edizione di “Teatro in Campo” (6–14 settembre 2025): una settimana di appuntamenti che attraversano la città e trasformano Campiello Pisani e l’Isola della Giudecca in luoghi di incontro, riflessione e festa, tra Commedia dell’Arte, circo-teatro, drammaturgia e narrazione contemporanea. Il festival è nato in Campiello Pisani nel 1995 e lì si è svolto fino al 2009. È ripreso nel 2022 alla Giudecca e quest’anno torna al suo luogo d’origine

«Vogliamo usare il teatro come forma di conoscenza e strumento di trasformazione: uno spazio in cui allenarsi a pensare e parlare collettivamente, dove la diversità è una ricchezza» dichiarano i direttori artistici Michele Modesto Casarin ed Emanuele Pasqualini .

Il cartellone intreccia spettacoli, un incontro pubblico sulla comicità veneta e un convegno sullo stato dell’arte del Teatro Popolare, culminando nella festa per i 30 anni di Pantakin all’ex Convento di SS. Cosma e Damiano (Giudecca).

Programma (sintesi)

Sabato 6 settembre – Campiello Pisani

Ore 16.00 – Comici a confronto : Incontro pubblico sulla comicità veneta

A seguire – “Fame mia – quasi una biografia” di e con Annagaia Marchioro – regia Serena Sinigaglia

Un monologo ironico e travolgente che mescola autobiografia e invenzione, esplorando il tema della fame di vita, di sogni e di libertà.

Domenica 7 settembre – Campiello Pisani

“Casanova Grand Tour” – con Elisa Pastore, Rossana Mantese, Genny Santin Nalin, Duccio Zanone – regia Emanuele Pasqualini (produzione Pantakin ) Un viaggio teatrale tra seduzione, inganni e avventure, sulle tracce del leggendario Casanova e delle sue passioni senza tempo.

A seguire – “Lo chiamavano Brancaleone” – regia Carlo Boso – produzione CTU Cesare Questa / Festival Piazze 2025 Una riscrittura ironica e picaresca della celebre epopea medievale, tra avventure rocambolesche e comicità dal sapore popolare.

Continuando… La domenica della Commedia – “Bricola e Regina” di e con Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser Un incontro improbabile tra due mondi, in cui maschere, dialetto e improvvisazione si fondono in un divertente gioco teatrale.

Lunedì 8 settembre – Campiello Pisani

“Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi” di e con Gioia Salvatori Un racconto poetico e spiazzante sulle fragilità dell’amore, che intreccia comicità, intimità e riflessioni taglienti.

Mercoledì 10 settembre – Campiello Pisani

“Marco Polo e la Principessa – Una tragicomica storia d’amore”

drammaturgia e regia Michele Modesto Casarin – con Matteo Campagnol, Rossana Mantese, Manuela Massimi, Alberto Olinteo, Elisa Pastore (produzione Pantakin) Una rilettura avventurosa e surreale del viaggio di Marco Polo, dove Oriente e Occidente si incontrano tra romanticismo e ironia.

Giovedì 11 settembre – Campiello Pisani

“La cella di seta” – con Francesco Gerardi ; musiche dal vivo Giorgio Gobbo;

drammaturgia M. Gnaccolini, A. Rizzi; regia e scene Alberto Rizzi – produzione Ippogrifo Teatro in collab. con Boxer Teatro Un avvincente intreccio di parole e musica, in cui poesia, storia e immaginazione raccontano una vicenda sospesa tra sogno e realtà.

Venerdì 12 settembre – Campiello Pisani

“Radio Clandestina” di e con Ascanio Celestini Il ritorno di Ascanio Celestini a Venezia. Un racconto potente sulla memoria e sull’eccidio delle Fosse Ardeatine. La voce dei familiari, la storia che ci riguarda ancora.

Sabato 13 settembre – Campiello Pisani

Convegno – Maschere del presente: il teatro popolare tra storia e scenari futuri

a cura di Michele Modesto Casarin, Manuela Massimi, Simone Pacini, Emanuele Pasqualini

coordinamento Simone Pacini (10:30–18:30) Artisti, studiosi e operatori si incontrano a Venezia per riflettere sul ruolo del teatro popolare oggi, tra memoria, comunità e linguaggi contemporanei. Un’occasione per rinnovare l’impegno verso un’arte che parla alle persone e con le persone.

A seguire – “Venezia Millenaria. 1600 anni in 1600 secondi – 30 Years Special Edition”

regia Michele Modesto Casarin ; drammaturgia Carlotta Pansa; consulenza storica Alberto Toso Fei; con la compagnia Pantakin al completo. Un viaggio folgorante nella storia di Venezia, condensato in 1600 secondi di teatro, ironia e grande energia corale.

Domenica 14 settembre – Ex Convento di SS. Cosma e Damiano, Isola della Giudecca (festa a inviti per gli amici e per i sostenitori tramite crowdfunding)

“Pantakin – Una festa lunga 30 anni” : evento conclusivo con musica, incursioni teatrali, ospiti a sorpresa e brindisi.

Crowdfunding

È attivo il crowdfunding per Teatro in Campo 2025, lo storico festival di Pantakin che torna in Campiello Pisani a Venezia. Il contributo di tutti è fondamentale per realizzare insieme un evento accessibile e duraturo nel cuore della città.

Qui c’è il link per donare https://www.retedeldono.it/ progetto/etic2-ritorniamo- campo-con-te

Info e contatti

Spettacoli ore 20 | domenica ore 17

Biglietto intero € 15 | biglietto ridotto € 10 | biglietto domenica 7 settembre € 18

Acquisto biglietti in biglietteria o su www.pantakin.it

