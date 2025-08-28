Spettacolo Ecco gli appuntamenti mastronautici di settembre Ultima modifica: 28 Agosto 2025 12:48 Redazione Condividi 23 CONDIVIDI ContentsCARTOGRAFIA SENSIBILE – LANDINA 2025TELL & SHOWANANDA YOGA“When the moon rises, even fish fall in love”VIAGGIO NEL FANTASTICO MONDO DELLA FAROPOMERIGGIO OLISTICOTEATRO COMICOTEATRO 8-13 ANNIWHITE RABBIT, RED RABBIT Seguici anche su whatsapp! Ecco gli appuntamenti mastronautici di settembre : CARTOGRAFIA SENSIBILE – LANDINA 2025 Mostra collettiva tra Ameno, Orta San Giulio ed Omegna INFO TELL & SHOW Formazione artistica sulla mediazione culturale INFO ANANDA YOGA Lezioni di Ananda Yoga abbinate agli Esercizi di Ricarica INFO “When the moon rises, even fish fall in love” Primo appuntamento della Rassegna Foné – Good Music Night INFO VIAGGIO NEL FANTASTICO MONDO DELLA FARO Visite dell’archivio storico di giocattoli prodotti ad Omegna dal 1945 al 2015, a cura del GRUPPO FAI LAGO D’ORTA e DELEGAZIONE FAI VCO INFO POMERIGGIO OLISTICO Pranoterapia, cristalloterapia e riflessologia facciale emozionale con Laura Nardelli. INFO TEATRO COMICO Al via il corso di TEATRO COMICO per adulti condotto da Elena Saccani – Attrice, Cabarettista, Clown. INFO TEATRO 8-13 ANNI Al via il corso di teatro per bambini e ragazzi (8-13 anni) condotto da Elena Saccani. INFO WHITE RABBIT, RED RABBIT Primo spettacolo della nuova rassegna teatrale CONTRO TORRENTE in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito. INFO New! Seguici anche su whatsapp! Un nuovo spazio dove trovare aggiornamenti sulle attività mastronautiche e restare connessə con la nostra galassia creativa! ISCRIVITI AL CANALE QUI You Might Also Like “Brutta novella. Buongiorno, come posso aiutarla?” ”Cechovandello” a Spazio Arteatrio Il Teatro Nuovo di Napoli ospita i debutti nazionali della Generazione Scenario 2021 “Carosone, l’americano di Napoli” La grotta del Mutamembra Sign Up For Daily NewsletterBe keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.[mc4wp_form]By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time. Condividi questo articolo Facebook Twitter Copy Link Print Articolo precedente Teatro in Campo torna in Campiello Pisani per la sua 19ª edizione Social9.8kLike3.6kFollow35SubscribeSostieni Teatrionline News Ecco gli appuntamenti mastronautici di settembre Spettacolo Teatro in Campo torna in Campiello Pisani per la sua 19ª edizione Prosa Venezia Le Vie del Teatro – Pratiche per la cura, l’educazione, la comunità Ferrara Teatro Fondazione ORT – spettacoli di Settembre Concerto Featured Firenze