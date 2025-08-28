Musei Nazionali Toscana

Le prossime iniziative
Firenze – Palazzo Strozzi e Museo di San Marco. BEATO ANGELICO. Una straordinaria mostra dedicata a Fra Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, artista simbolo dell’arte del Quattrocento a Firenze.
26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026. Prevendita biglietti in corso
Grosseto – Area archeologica di Roselle. “Tracce di umanità”, un viaggio teatrale della Compagnia delle Seggiole
Giovedì 28 agosto 2025, ore 20.30 e 21.45. Prevendite in corso
Cerreto Guidi (FI) – Villa medicea di Cerreto Guidi. Visite tematiche in occasione dell’anniversario della nascita di Isabella de’ Medici
Domenica 31 agosto, visite guidate gratuite ore 10 e 15. Ingresso libero, prenotazione consigliata
Fino al 31 agosto, dal martedì alla domenica. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria solo il martedì e il mercoledì.
“Musica e Danza nei Cenacoli fiorentini”. Sei concerti e un progetto di danza site-specific nei luoghi del sacro a Firenze
Da mercoledì 3 settembre a giovedì 23 ottobre 2025. Ingresso libero
Firenze – Museo archeologico nazionale. Apertura straordinaria pomeridiana e visite guidate in occasione della Festa della Rificolona
Domenica 7 settembre 2025. Visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso, prenotazione obbligatoria
Fino a domenica 7 settembre 2025
L’Homme Armé – Festival FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze. I concerti nei Cenacoli fiorentini
Da lunedì 8 settembre a giovedì 25 settembre 2025. Prenotazione consigliata
Fino a martedì 28 ottobre 2025. Spettacoli compresi nel biglietto d’ingresso ai musei