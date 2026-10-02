Next Generation Fest, Internet Festival e Middle East Now, ottobre è il mese dei grandi eventi

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Tour in fabbrica ed eventi: a Prato la nuova edizione di “Tipo Festival”
Il festival 2026, con il titolo di “Fabbric’azioni”, darà la possibilità al pubblico di visitare la sede di Manifatture Digitali Cinema, dove saranno in esposizione 300 costumi realizzati nei suoi laboratori sartoriali per la serie “I Medici, Masters of Florence”; sarà inoltre aperta la mostra “I costumi per il cinema”, con una selezione degli abiti di scena creati dal costume designer Alessandro Lai per Dustin Hoffman e le altre star della serie tv.