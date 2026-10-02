Next Generation Fest, Internet Festival e Middle East Now, ottobre è il mese dei grandi eventi

Jane Campion inaugura la 47° edizione del Festival di Cinema e Donne Sarà Jane Campion a inaugurare la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne, in programma dal 21 al 25 ottobre 2026 al Cinema La Compagnia di Firenze. Il festival, con la direzione artistica di Camilla Toschi e l’organizzazione a cura dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, è inserito nel cartellone della 50 Giorni di Cinema a Firenze.