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Next Generation Fest, Internet Festival e Middle East Now, ottobre è il mese dei grandi eventi

Redazione
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Flyer con gli speaker del Next Generation Festival 2026

Next Generation Fest: Zerocalcare, Marta Daddato e i grandi protagonisti del 10 ottobre!

Si arricchisce il programma del più grande evento gratuito in Italia dedicato a GenZ e Gen Alfa. Sul palco si alterneranno Zerocalcare (in video collegamento live), Monica Calcagni, Dario Moccia e molti altri ospiti pronti a ispirare le giovani generazioni. Non mancare all’appuntamento al Teatro del Maggio di Firenze: iscriviti gratis!
Conferenza stampa di presentazione dell'Internet Festival con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

16ª edizione di Internet Festival – Forme di Futuro, dall’8 all’11 ottobre 2026 a Pisa

Quattro giorni di incontri, dibattiti e laboratori, oltre 10 sedi e 7 percorsi tematici per la 16ª edizione di Internet Festival, la manifestazione che esplora il rapporto tra società e transizione digitale. Tra le novità la presentazione in anteprima del nuovo robot umanoide, evoluzione di Abel. Il programma 2026.
Fotogramma del film HIJRA di Shahad Ameen, con una donna, un uomo e un'auto ferma nel deserto

Middle East Now apre l’edizione 2026 della 50 giorni di Cinema a Firenze!

La 17esima edizione di Middle East Now ha luogo dal 6 all’11 Ottobre presso il Cinema La Compagnia. La rassegna è dedicata al cinema e alla cultura del Medio Oriente con un programma ricco di anteprime, mostre, talk, food ed eventi speciali.
Ritratto fotografico di Jane Campion con maglione e occhiali neri

Jane Campion inaugura la 47° edizione del Festival di Cinema e Donne

Sarà Jane Campion a inaugurare la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne, in programma dal 21 al 25 ottobre 2026 al Cinema La Compagnia di Firenze. Il festival, con la direzione artistica di Camilla Toschi e l’organizzazione a cura dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, è inserito nel cartellone della 50 Giorni di Cinema a Firenze.
Ciclisti su una strada bianca, con il paesaggio delle Crete sullo sfondo

Le ciclostoriche più belle della Toscana

Salire in sella alla bici e partire con un ritmo diverso, dimenticando il cronometro per vivere un’esperienza senza tempo. Bici d’epoca, abiti vintage, piccoli paesi e strade di campagna che attraversano paesaggi sconfinati. Scopri le ciclostoriche della Toscana.
Fotogramma del film "Caro mondo crudele" con due ragazze su una Vespa rossa

Dalla Toscana a Roma: due progetti alla Festa del Cinema e Alice nella città

Il film “Caro mondo crudele” presentato nella sezione Freestyle. Il corto “Resti umani” nel Concorso Panorama Italiano ad Alice nella Città. Entrambi i progetti sono sostenuti da Regione Toscana.
Fotogramma del film "Dio ride" con Pierfrancesco Favino in primo piano

La Toscana protagonista a Venezia 83

Grazie alla Toscana Film Commission, il cinema toscano colleziona successi e premi in Laguna: per Giovanni Veronesi 12 minuti di applausi per “Dio ride”. Doppia vittoria a Orizzonti: “I figli della scimmia” dell’esordiente lucchese Tommaso Landucci conquista la migliore sceneggiatura e il premio come miglior attore a Riccardo Scamarcio. Giornate degli autori: presentato “Se venisse anche l’inferno” di Samuele Rossi (girato sull’Appennino tosco-emiliano) e Premio SIAE al talento creativo a Cosimo Messeri per “Il massacro”.
Foto di gruppo durante la presentazione di "Tipo Festival"

Tour in fabbrica ed eventi: a Prato la nuova edizione di “Tipo Festival”

Il festival 2026, con il titolo di “Fabbric’azioni”, darà la possibilità al pubblico di visitare la sede di Manifatture Digitali Cinema, dove saranno in esposizione 300 costumi realizzati nei suoi laboratori sartoriali per la serie “I Medici, Masters of Florence”; sarà inoltre aperta la mostra “I costumi per il cinema”, con una selezione degli abiti di scena creati dal costume designer Alessandro Lai per Dustin Hoffman e le altre star della serie tv.
Locandina di Lanterne Magiche con l'illustrazione di un volto di una ragazza con gli occhi verdi

Classi in sala 2026/27: le proiezioni per le scuole al Cinema La Compagnia

Lanterne Magiche – La scuola con il cinema propone una selezione di film per le scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, da vedere in sala, al Cinema La Compagnia di Firenze. I più importanti eventi e temi che caratterizzano il nostro presente mostrati e approfonditi da film di diversi generi e provenienza.
Palco dell'evento "Senza rossetto" gremito di ospiti

Senza Rossetto: oltre 7.500 persone celebrano gli 80 anni dal primo voto alle donne

Successo straordinario per lo spettacolo promosso dal Consiglio Regionale della Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Savà Produzioni, Nelson Mandela Forum. Ripercorsa con grande forza emotiva e rievocazione storica la scelta che nel 1946 portò per la prima volta milioni di italiane alle urne.
Romeo e Giulietta
Torna il “Premio Lucia” per la produzione audio
Roma Culture: ecco gli appuntamenti dal 31 marzo al 7 aprile
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“In perpetual blooming, despite the gods” stasera a Badolato
Cartellone - Stagione Catanzaro
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