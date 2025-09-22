Spazio Diamante, al via la stagione 2025|2026

Il centro culturale di Roma Est tra il Pigneto e TorPigna presentato dal Direttore artistico Alessandro Longobardi
Al via la nuova stagione 2025.2026 dello Spazio Diamante il centro culturale di Roma Est tra il Pigneto e TorPigna presentato dal Direttore artistico Alessandro Longobardi.
“Dopo la recente ristrutturazione e la prima stagione inaugurale, consolida il suo avviamento e migliora i suoi ambienti aggiungendo alle tre sale polifunzionali un’area bar e di coworking e due sale prova; mentre il foyer sarà pronto per accogliere esposizioni d’arte e ospitare il pubblico prima e dopo lo spettacolo.
Lo Spazio Diamante promuove: danza, musica, circo, teatro, tutto declinato al contemporaneo e la formazione con classi di scrittura, critica teatrale, etc.
Il nostro obiettivo è di creare una comunità con interessi affini, fare sperimentazione e portare le nuove generazioni a ritrovarsi dal vivo per recuperare la dimensione umana e confrontarsi in libertà. Ecco che il termine Spazio si comprende meglio perché supera quello più specifico di Teatro.
La stagione appena conclusa registra ampi consensi di pubblico e di critica. Abbiamo osato e abbiamo ottenuto quel riconoscimento, impossibile da prevedere prima.
Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, dal gruppo di lavoro che vibra di entusiasmo alle compagnie ospitate, dai media, alle istituzioni.
Il nostro Municipio V nella persona del suo attuale Presidente Mauro Caliste ha dimostrato di essere presente. Grazie di cuore perchè queste storie impossibili a volte resistono se tutti comprendono che fare network è indispensabile per la sopravvivenza delle attività culturali e sociali.
Il cuore della prossima programmazione, composto da 58 titoli, è dedicato alla drammaturgia contemporanea con una cura verso i giovani artisti; per questo facciamo rete con lo Spazio Impero, centro di formazione per le arti performative, sede delle accademie STAP Brancaccio, Brancaccio musical Academy, Brancaccio Danza che formano decine di giovani artisti in tre anni di corsi professionali.
Sosteniamo il Festival inDivenire i cui vincitori di categoria vengono inseriti nel cartellone stagionale; ospitiamo il format denominato I Classici del secolo futuro della Stap Brancaccio; incontri culturali, corsi di introduzione alle arti dello spettacolo e progetti di teatro sociale, organizzati dalla A.T.C. Saltimbanco: Grattacielo con quattro rifugiate e quattro attrici e Glossario di famiglia, con persone con disabilità e un parente che completano un’offerta attenta ai temi dell’accessibilità e alla ricchezza artistica.
Spazio Diamante per le scuole con il Diamante dei piccoli e per la terza età con Roma Bambina nel quale scuole superiori e anziani si uniscono nella messa in scena di uno spettacolo sulle tradizioni romane.
Ospiteremo per la prima volta a Roma i debutti dei quattro vincitori del Premio Scenario 2025.
Lo Spazio Diamante vuole essere un laboratorio di idee e di dialogo aperto a tutti e diventare un modello per il rilancio del ruolo dei teatri nel tessuto sociale della città, i cosiddetti avamposti culturali.
È un luogo in cui le nuove generazioni, ma non solo, possano confrontarsi sui grandi temi del nostro tempo e trovare occasioni di crescita artistica e personale. Ma soprattutto, lo Spazio Diamante è una casa, un punto di riferimento aperto a chiunque cerchi ispirazione, bellezza e connessione.
Qui l’arte non è solo intrattenimento, ma un’occasione per immaginare insieme nuove prospettive, costruire comunità e restituire al teatro la sua funzione più autentica, quella di unire le persone e dare voce al presente per costruire un futuro migliore”
Alessandro Longobardi
calendario degli spettacoli
sala white >>
30 Settembre ▪︎ 4 Ottobre 2025
MICHELE SAVOIA CANDIDO
di Tobia Rossi | Eleonora Beddini
con… altri 28 personaggi
Aiuto regia-disegno audio luci Vito Di Leo | Produzione musicale Davide Dadamo
Coreografie Marco Valentino | Organizzatrice Tiziana Beato
regia MICHELE SAVOIA produzione StudioLAB48
sala black >>
9 ▪︎ 19 Ottobre 2025
CLAUDIO “GREG” GREGORI
IO SONO IL DIAVOLO
di Greg Aiuto regia Chiara Augenti
produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale
sala white >>
10 ▪ 12 Ottobre 2025
MARCO GUALCO | RICCARDO CACACE
IL PEDAGOGO DELL’INFAME
scritto e diretto da Riccardo Cacace
produzione Compagnia Chierici-Cicolella
sala white >>
15 Ottobre 2025
VALENTINA MARTINO GHIGLIA | DIANA TEJERA BEATRICE TOMASSETTI | FERNANDO PANTINI PIANETA BALEARI
produzione P.G.A. scarl
sala white >>
16 ▪ 19 Ottobre 2025 SARA ESPOSITO | SEBASTIANO GAVASSO | VALERIO LOMBARDI
AD A.
scene e costumi a cura di Compagnia Nous aiuto regia, organizzazione e distribuzione Gaia Galati
con il patrocinio di AIMA Napoli Onlus | grafica Elena Manocchio
scritto e diretto da SARA ESPOSITO
produzione A.G. Spettacoli di Alessandro Alfieri
sala black >>
24 ▪ 26 Ottobre 2025
CLAUDIA MEI PASTORELLI | FRANCESCA ROMANA MICELI PICARDI LUANA PANTALEO | MARIA CAROLINA SALOMÈ | BETTA CIANCHINI
TITINA MARONCELLI
ANCORA NON MI È MORTA
Terapia d’urto per un basso Chakra felice
di Betta Cianchini | allestimento scenico Alan Bianchi
regia di GABRIELA ELEONORI
produzione Zerkalo-Teatro
sala white >>
24 ▪ 26 Ottobre 2025
CLAUDIO CASADIO
L’ORESTE Quando i morti uccidono i vivi
di Francesco Niccolini | illustrazioni Andrea Bruno scenografie e animazioni Imaginarium Creative Studio | costumi Helga Williams musiche originali Paolo Coletta | light design Michele Lavanga
fonica Francesco Cavessi | direttore di scena Matteo Hintermann
collaborazione alla drammaturgia Claudio Casadio
voci di Cecilia D’Amico | Andrea Paolotti | Giuseppe Marini | Andrea Monno regia GIUSEPPE MARINI
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri e Società per Attori
in collaborazione con Lucca Comics&Games
sala black >>
29 Ottobre 2025
COMPAGNIA RITMI SOTTERANEI
TU
drammaturgia Gaia Clotilde Chernetich interpreti VANESSA GUIDOLIN | VIOLA PANTANO |MATILDE CORTIVO disegno Sonoro Vittorio Giampietro | light Designer Antonio Colaruotolo
regia e coreografia ALESSIA GATTA
produzione [MATRICE] N in coproduzione con FUTURO ROMA
residenza artistica Scenario Pub.bli.co
sala black >>
30 Ottobre 2025 ▪ 2 Novembre 2025
MAX PAIELLA
C’ERA UNA VOLTA FAVOLE ITALIANE
di Max Paiella e Marcello Teodonio
sala white >>
31 Ottobre ▪ 2 Novembre 2025
FRANCESCA PICCOLO | AURORA CIMINO | IVAN GRAZIANO ANTONIO BANDIERA ALESSANDRO BURZOTTA , MARCELLO GRAVINA | CATERINA FONTANA
ORESTE
da Euripide
musiche originali di Gioacchino Balistreri | costumi Ivan Bicego Varengo assistente alla regia Salvo Pappalardo | progetto visual Anita Martorana
regia DARIO BATTAGLIA
sala white >>
5 ▪ 9 Novembre 2025
FILIPPO MARIA MACCHIUSI
M.INFORMATO DEI FATTI
di Filippo Maria Manchiusi
supervisione di Augusto Fornari
aiuto regia Cristina Tassane | paesaggi sonori Mauro Burzotta | scenografia Alessandra Ricci
supervisione al movimento scenico Emanuela Panatta | ufficio stampa Liliana Chiaramello
grafica Daniele Benedetti | foto Paolo Sebastiani produzione Monolocale e Arti Sceniche
sala white >>
11 ▪ 12 Novembre 2025
LIA GRIECO
IL CALAMARO
di Lia Greco
musiche e canzoni di Lia Grieco e Fulminacci
regia di GIOVANNI NASTA
produzione Compagnia Mauri Sturno
sala black >>
11 ▪ 16 Novembre 2025
FEDERICO CIANCIARUSO | RICCARDO FINOCCHIO | MARTINA GIOVANETTI
ANDREA MAMMARELLA | EMANUELE PILONERO | CLARA SANCRICCA
SECONDA CLASSE
drammaturgia originale Controcanto Collettivo
disegno luci Martin Emanuel Palma | scenografie Michelle Paoli
ideazione e regia CLARA SANCRICCA
produzione Teatro stabile dell’Umbria
sala grey >>
14 ▪ 16 Novembre 2025
SARA VALERIO
IL CAFFE’ DI CICORIA
di Sara Valerio
disegno luci Alessandro Greco | aiuto regia Margherita Fusi e Sofia Petrone
regia di NICOLA PISTOIA
produzione Saval Spettacoli
sala black >>
18 ▪ 20 Novembre 2025
ELEONORA CERRONI | ALICE GENERALI | VALENTINA LAMORGESE ANTONIO MURO | MICHELE RAGNO | BEATRICE VENTO
OLTRE LE NUVOLE, IL CIELO
costumi Giulia Santoro | aiuto regia Irene Paloma Jona
scritto e diretto da GABRIELE CICIRELLO
produzione Beat Switchlab
sala white >>
20 ▪ 23 Novembre 2025
VALERIA PERDONÒ
AMOROSI ASSASSINI
una commedia che (non ) fa ridere di Valeria Perdonò
tastiere & live electronics GIACOMO ZORZI | art director Federica Restani foto di scena Marcella Foccardi in collaborazione con ASTERLIZZE | si ringrazia ARS Creazione e Spettacolo
sala black >>
21 ▪ 23 Novembre 2025
BEATRICE SCHIROS
METAFORICAMENTE SCHIROS
di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti
produzione coproduzione ATIR – Teatro Carcano con il sostegno di NEXT ed. 2024/2025 Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
sala black >>
25 ▪ 30 Novembre 2025
FEDERICO BASSI | SEBASTIANO BRONZATO
MASSIMILIANO SETTI | GIACOMO TRIVELLINI
ROBE DELL’ALTRO MONDO
cronache di un’invasione aliena
drammaturgia di Gabriele Di Luca
voci reporter Alessandro Tedeschi, Valentina Picello illustrazioni, grafica, animazioni Federico Bassi, Giacomo Trivellini
musiche originali Massimiliano Setti
regia GABRIELE DI LUCA | MASSIMILIANO SETTI
produzione Carrozzeria Orfeo | Le Canaglie
sala white >>
27 ▪ 30 Novembre 2025
GAIA APREA
LA GUERRA SVELATA DI CASSANDRA
di Salvatore Ventura
musiche Dario Arcidiacono | contributi video Andrea Montagnani voce Enea TOMMASO GARRÈ | corpo di Enea GIOVANNI BONI assistente alla regia Adriana Mangano
regia ALESSIO PIZZECH
produzione Nutrimenti Terrestri e Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali in collaborazione con Mithos Troina Festival
sala black >>
4 ▪ 7 Dicembre 2025
ELISA DI EUSANIO | VALENTINA FOIS
VALENTINA MARTINO GHIGLIA| MARTA NUTI
HO BISOGNO DI SENTIRE QUALCUNO CHE MI DICA CHE STO BENE
drammaturgia Maria Teresa Berardelli
da un’idea di Eusanio, Galliani, Martino Ghiglia, Nuti assistente alla regia Fabio Carta | musiche e suoni Vanja Sturno | costumi Marta Genovese scene Laura Giannisi | luci Javier Delle Monache | coreografia Daria Nocera
regia di GIACOMO VEZZANI
produzione MAT-Movimenti Artistici Trasversali
sala white >>
4 ▪ 7 Dicembre 2025
BENEDETTA PARISI
FUNERALE ALL’ITALIANA
di Benedetta Parisi e Alice Sinigaglia
voce off MICHELE COIRO suono Fabio Clemente | luci Daniele Passeri | costumi grazie a Sandra Cardini foto Andrea Macchia | produzione esecutiva e diffusione Collettivo EFFE
regia di ALICE SINIGAGLIA
produzione SCARTI Centro di Produzione d’Innovazione | TPE Teatro Piemonte Europa Festival delle Colline Torinesi
sala white >>
10 ▪ 11 Dicembre 2025
VALERIO CASTRIZIANI | TOMMASO D’ALIA
FUTTI FUTTITINNI MA NON TI FARI FUTTIRI
scritto da Tommaso D’Alia, Giovanna Malaponti, Valerio Castriziani foto di scena Paolo Porto regia TOMMASO D’ALIA
produzione Nutrimenti Terrestri
sala black >>
12 ▪ 14 Dicembre 2025
GIULIA FIUME | FRANCESCA ANNA BELLUCCI | LARA BALBO
COME FANNO LE ARAGOSTE
assistente alla regia Elena Cozzi e Giorgia Perelli scene Fabiana Di Marco | costumi Mara Gentile | foto Pino Le Pera post produzione audio Lorenzo Metelli e Davide D’angelo
testo e regia LESIBÙ
produzione Lesibù
sala black >>
16 Dicembre 2025
BEPPE GAMBETTA TRIO in concerto TERRA MADRE BEPPE GAMBETTA chitarre e voce NICK MANTOAN chitarra acustica, chitarra slide e voce NICOLA BRUNO basso e voce
sala black >>
17 Dicembre 2025
W.O.M. INTERNATIONAL DANCE TRAINING W.O.M. DIALOGUES
interpreti DALIA ZAMPONI | ELISA MANOLIO | EMMA DE SANTIS | GIORGIA MAROZZI
GIORGIA TESSARO | JACOB PICCIRILLO | LUCREZIA SILVESTRI MARTA DOMENICA GUARINO | MARTINA SAMMITO | MICHELA MOZZANO
MYRIAM PITILLO |TOMMASO DI TULLIO regia e coreografia FRANCESCO GAMMINO
produzione BrancaccioDanza
sala black >>
19 Dicembre 2025 ▪ 6 Gennaio 2026
MATTEO CIRILLO | ALESSANDRO DI SOMMA | DIEGO MIGENI YASER MOHAMED | MARCO ZORDAN
DRACULA
A comedy of terrors
di Gordon Greeberg & Steve Rosen traduzione Enrico Luttmann scene Paolo Carbone | aiuto regia Emiliano Morana
regia LEONARDO BUTTARONI produzione: Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale | Cattive Compagnie
sala black >>
8 ▪ 11 Gennaio 2026
VUCCIRIA TEATRO
IMMACOLATA CONCEZIONE
da un’idea di Federica Carruba Toscano
con JOELE ANASTASI | FEDERICA CARRUBA TOSCANO | ALESSANDRO LUI
IVANO PICCIALLO | ENRICO SORTINO scene e costumi Giulio Villaggio | light designer Martin Palma musica originale “scurannu agghiunnannu” Davide Paciolla testo musica originale Federica Carruba Toscano | aiuto regia Nathalie Cariolle collaborazione alla drammaturgia Federica Carruba Toscano contributo drammaturgico Alessandro Lui | foto Dalila Romeo video Giuseppe Cardaci | scenotecnica 2C Arte | opere di cartapesta Ilaria Sartini
drammaturgia e regia JOELE ANASTASI
produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini
sala white >>
8 ▪ 11 Gennaio 2026
ELENA BIAGETTI | UGO CAPRARELLA | ALESSIA FERRERO EMANUELA PANZARINO | LEONARDO ZARRA
SOFT WHITE UNDERBELLY
tratto da “Soft White Underbelly interviews and portraits of the human condition by photographer Mark Laita”
aiuto regia Francesca Gregori |foto di scena Beniamino Finocchiaro
drammaturgia e regia MASSIMILIANO VADO
produzione Educazione Sentimentale | Artemia + Rassegna dedicata alle Minoranze con il patrocinio del Circolo Culturale Mario Mieli e il Laboratorio di Arti Sceniche
diretto da Massimiliano Bruno
sala white >>
13 ▪ 18 Gennaio 2026 ANNA BELLATO | FRANCESCO COLELLA | LEONARDO MADDALENA MENO DI DUE
uno spettacolo di TEATRODILINA
disegno sonoro Giuseppe D’Amato | scene Salvo Ingala | costumi Ilaria Ladislao
luci Martin E. Palma | organizzazione Regina Piperno
illustrazione Antonio Pronostico
scritto e diretto FRANCESCO LAGI
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi | residenza produttiva Carrozzerie n.o.t.
sala black >>
13 ▪ 14 Gennaio 2026 CLAUDIA LIGORIO | ALICE TEMPESTA
VALERIO CASTRIZIANI | GIOVANNA MALAPONTI
CASA LELLA
Drammaturgia di Giovanna Malaponti
regia di EMANUELE BARONI e GIOVANNA MALAPONTI
sala black >>
15 ▪ 18 Gennaio 2026
VUCCIRIA TEATRO
BATTUAGE
con JOELE ANASTASI | FEDERICA CARRUBA TOSCANO ALESSANDRO LUI | IVANO PICCIALLO | ENRICO SORTINO scene e costumi Giulio Villaggio | light designer Davide Manca musica originale “Battuage” Alberto Guarrasi | aiuto regia Enrico Sortino drammaturgia e regia JOELE ANASTASI
produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini
sala white >>
21 ▪ 23 Gennaio 2026
GIULIA TRIPPETTA
LA MOGLIE PERFETTA
costumi Nika CampisI | luci Simone Gentili | musiche originali Andrea Cauduro tecnico luci e suono Simone Gentili
drammaturgia e regia GIULIA TRIPPETTA
produzione Marche Teatro – Agidi
sala white >>
27 Gennaio ▪ 1 Febbraio 2026
DANILO GIUVA | ERMELINDA NASUTO
CON LA CARABINA
di Pauline Peyrade traduzione Paolo Bellomo | luci Vincent Longuemare | sound design Francesco Curci
costumi Angela Tomasicchio | aiuto regia Nina Martorana | organizzazione Silvia Milani
regia e spazio LICIA LANERA produzione Compagnia Licia Lanera in coproduzione con POLIS Teatro Festival | in collaborazione con Angelo Mai
Si ringrazia E Production
sala black >>
4 Febbraio 2026
CLAUDIA CAMPAGNOLA | ANTONIO CARLUCCIO | LUCA SCORZIELLO
ISTANTANEE DI DONNA
di Paolo Logli
Antonio Carluccio (chitarra e voce) | Luca Scorziello (percussioni)
produzione Ass. Cult. Rondini
sala white >>
5 ▪ 15 Febbraio 2026
ALICE MISTRONI | SIMONE LEONARDI ANTONIA DI FRANCESCO | ERICA SANI
CASA DI BAMBOLA, PARTE 2
di Lucas Hnath
aiuto regia Ginevra Ciuni
traduzione e regia CLAUDIO ZANELLI
produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale
sala black >>
11 ▪ 15 Febbraio 2026
TOMAS LEARDINI | LUCA MAMMOLI | SARA MANZONI | DEBORA ZUIN
SCUSATE SE NON SIAMO MORTI IN MARE
scene Francesco Fassone | luci Antonio Merola | costumi Costanza Maramotti
movimenti Olimpia Fortuni | ambiente sonoro Riccardo Tesorini | trucco Giorgia Blancato aiuto regia Bianca Giardina
testo e regia EMANUELE ALDROVANDI
produzione LAC Lugano Arte e Cultura | Associazione Teatrale Autori Vivi
sala white >>
19 ▪ 22 Febbraio 2026
DIEGO FINAZZI | ALMA POLI
LE NOTTI BIANCHE
da Fëdor Dostoevskij
drammaturgia Elena C. Patacchini disegno luci Fulvio Melli | scene e costumi Francesca Biffi assistente alla regia Sofia Tieri
ideazione e regia STEFANO CORDELLA
produzione Manifatture Teatrali Milanesi
sala white >>
26 Febbraio ▪ 1 Marzo 2026
DANIELE ALAN CARTER | CLAUDIO CAMMISA
CONFINI
di Nimrod Danishman
regia ENRICO MARIA LAMANNA
produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale
sala black >>
27 Febbraio ▪ 1 Marzo 2026
VIOLA GRAZIOSI
INVENZIONI
tratto da “L’Invenzione occasionale” di Elena Ferrante pubblicato da Edizioi E/0
adattamento e regia ANDREA GIANNONI
produzione Marche Teatro / TSA Teatro Stabile d’Abruzzo
sala black >>
3 ▪ 8 Marzo 2026
ARIELE VINCENTI | FRANCESCO CASSIBBA | MATTEO MILANI
SARA NICOLUCCI | GIACOMO RASETTI
MARCINELLE, STORIA DI MINATORI
di Ariele Vincenti
musiche e rumori Tiziano Gialloreto | scene Alex Chiti
produzione Alt Academy Produzioni in coproduzione con Teatro Stabile d’Abruzzo
sala grey >>
3 ▪ 8 Marzo 2026
PAOLA GIORGI
D LA PRINCIPESSA DIANA E LA PALPEBRA DI DIO
di Cesare Catà | Paola Giorgi
con le voci di SONIA BARBADORO e GIOVANNI MOSCHELLA musiche Maria Chiara Orlando | scene e costumi Stefania Cempini assistente di scena Oscar Genovese |
regia LUIGI MORETTI
produzione Bottega Teatro Marche
sala black >>
9 ▪ 10 Marzo 2026
CASSANDRA BIANCO | CHRISTIAN PACE
IL MATTO DI LÉGAL
assistente alla coreografia Nietta Dalmini | musiche: Rocco Misuraca
costumi: Amina Lombroni
Scenografie Christian Pace, Serena Cafaro, Natale Pace regia e coreografia CHRISTIAN PACE
produzione Esenco Dance Movement
sala black >>
11 Marzo 2026
MIMOSA CAMPIRONI
SBANDATE
di Laila Ripoll
percussioni e batteria Alessandro Luccioli | traduzione Veronica Orazi animazioni Giulia Oddi | video e aiuto regia Mattia Ranaldo elementi di costume Giulio Benvenuti |
regia LOREDANA SCARAMELLA
produzione ALTRA SCENA
sala black >>
12 ▪ 15 Marzo 2026
EVA ROBIN’S | BEATRICE VECCHIONE | MATILDE VIGNA
LE SERVE
di Jean Genet
traduzione Monica Capuani | scene Paola Villani costumi Erika Carretta | drammaturgia sonora John Cascone disegno luci Théo Longuemare | movement coach Marta Ciappina assistente alla regia Ilaria Costa | scenotecnica Officine Contesto | sarto Lucio Imperio regia e adattamento VERONICA CRUCIANI
produzione CMC – Nidodiragno | Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale
Teatro Stabile di Bolzano
si ringrazia il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto (BO)
sala white >>
13 – 15 Marzo 2026
EMANUELA PANATTA | ALESSANDRA FALLUCCHI
CIVICO 33
Monologhi di Donne
tratto dall’omonimo libro di Emanuela Panatta | Editrice Il Torchio, 2016 aiuto regia Chiara Anzelmo | costumi e scene Carlo De Marino musiche Gabriele Calanca foto di scena Azzurra Primavera e Paola Panatta | ufficio stampa Editrice Il Torchio
adattamento teatrale e regia EMANUELA PANATTA | ALESSANDRA FALLUCCHI
produzione Monolocale Produzioni Aps in collaborazione con Il Torchio
sala white >>
16 – 18 Marzo 2026
FEDERICO BIZZARRI | NICCOLÒ FELICI | MARTINA VENTURI
IL CONFINE PER XELINDOR
testo di NICCOLÒ FELICI
musiche Alessandro Pradella
sala black >>
17 – 22 Marzo 2026
MUTA IMAGO
ASHES
con MARCO CAVALCOLI | IVAN GRAZIANO MONICA PISEDDU | ARIANNA POZZOLI musiche originali eseguite dal vivo Lorenzo Tomio | occhio esterno Claudia Sorace luci Maria Elena Fusacchia | fotografia Joanna Piotrowska per INDEX Valentina Bertolino, Francesco Di Stefano, Silvia Parlani
foto di scena Lorenzo Benelli, Ilaria Depari, Riccardo Fazi, Claudia Pajewski
drammaturgia e regia RICCARDO FAZI
produzione Index
con il sostegno dine Azienda Speciale Palaexpo – Mattatoio Progetto Prender-si cura con il supporto di MiC – Ministero della Cultura
sala white >>
19 ▪ 22 Marzo 2026
GEA RAMBELLI | GIANFILIPPO MARIA FALSINA
L’OCCHIO INVISIBILE
di Gianfilippo Maria Falsina e Alberto Oliva
scenografia Francesca Ghedini progetto e regia ALBERTO OLIVA
produzione TeatroE
sala black >>
24 ▪ 29 Marzo 2026
VINCENZO NEMOLATO | FEDERICA SANDRINI
CHANGING THE SHEETS
Amore fresco, ogni settimana
di Harry Butler
traduzione Elena Novello | adattamento italiano Francesco Ferrara
regia di VINCENZO NEMOLATO
produzione Teatro Metastasio di Prato |Teatro di Napoli – Teatro Nazionale
in collaborazione con CIDIPI SRL
sala grey >>
26 ▪ 29 Marzo 2026
GABRIELE COLFERAI | ANGELO DI FIGLIA
FAG/STAG
Amici di genere
di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs
regia GABRIELE COLFERAI
produzione Dogma Theatre Company
sala white >>
31 Marzo ▪ 2 Aprile 2026
FRANCESCO ZACCARO
SEMBRA AMLETO
di Francesco Zaccaro
scene Alessandra Solimene | luci Joseph Geoffriau
regia IVANO PICCIALLO
produzione IAC Centro Arti Integrate e MALMAND
sala black >>
1 ▪ 2 Aprile 2026
SERENA BORELLI | ANDREA CARPICECI | GABRIEL DURASTANTI LUCA MORCIANO | ALESSANDRO PISANTI | MICHELANGELO RAPONI ALICE STACCIOLI
PASOLINI
Sotto gli occhi di tutti
costumi Fiorella Mezzetti |aiuto regia Martina Grandin
direzione organizzativa Alice Staccioli
regia VALENTINA COGNATTI
produzione Margot Theatre Company
sala white >>
8 ▪ 12 Aprile 2026
MARTA PIZZIGALLO | ELISABETTA MIRRA
LA DENUNCIA
scene Monica Sironi | costumi Alberto Moretti disegno luci Gianfilippo Corticelli | musiche originali Gabriele Roberto
scritto e diretto da IVAN COTRONEO
produzione Gianpiero Mirra e Daniela De Rosa per Diana Or.i.s srl
sala black >>
8 ▪ 11 Aprile 2026
SOTTERRANEO
SARA BONAVENTURA| CLAUDIO CIRRI | LORENZA GUERRINI DANIELE PENNATI, GIULIO SANTOLINI
L’ANGELO DELLA STORIA
creazione Sotterraneo
scrittura Daniele Villa | luci Marco Santambrogio | costumi Ettore Lombardi
suoni Simone Arganini | montaggio danze Giulio Santolini
ideazione e regia SARA BONAVENTURA | CLAUDIO CIRRI | DANIELE VILLA
produzione Sotterraneo
coproduzione Marche Teatro| Associazione Teatrale Pistoiese CSS Teatro stabile di innovazione del FVG | Teatro Nacional D. Maria II
contributo Centrale Fies | La Corte Ospitale | Armunia
col supporto di Mic| Regione Toscana | Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
sala white >>
14 ▪ 19 Aprile 2026
JONIS BASCIR
BEIGE – L’IMPORTANZA DI ESSERE DIVERSO
regia di JONIS BASCIR e ETTORE BASSI
produzione Stefano Francioni Produzioni
sala grey >>
16 ▪ 19 Aprile 2026
MASSIMO DE MICHELE
RIOT ACT
di Alexis Gregory
traduzione Enrico Luttmann costumi Marco Dell’Oglio | scrittura gestuale Tiziano Di Muzio consulente musicale Fabio Marchi | assistente alla regia Giuseppe Claudio Insalaco
diretto da MASSIMO DE MICHELE
produzione Artisti Associati-Centro di produzione Teatrale Gorizia
sala black >>
18 ▪ 19 Aprile 2026
COLLETTIVO TEATRO IMMAGINE
TENTATIVO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO
con ELISABETTA TORTORA | SILVIA BAZZINI | DAVIDE MERCURI ALESSANDRO PACE | MATTIA FATO | GRETA EGIDI FEDERICO CORSALE | SIMONE CRISTIANI | VALERIO MONTANARI costumi Fabio Cicoiani | contributi musicali Giorgio Li Calzi ideazione oggetti di scena Elena Cecconi | realizzazione oggetti di scena Matteo Di Mattia tecnico luci e audio Simone Anzoino
ideato e diretto da MARCANTONIO GRAFFEO
produzione Collettivo Teatro Immagine
sala white >>
6 ▪︎ 9 Maggio 2025
FRANCESCO COLELLA | MARIANO PIRRELLO
LE VACANZE DEI SIGNORI LAGONIA
scritto da Francesco Colella e Francesco Lagi
disegno luci Martin Emanuel Palma | disegno suono Giuseppe D’Amato
scenografia Salgo Ingala foto di Loris Zambelli
organizzazione Regina Piperno e Gianni Parrella
regia FRANCESCO LAGI
produzione Teatrodilina
Spazio Diamante – Via Prenestina 230B – www.spaziodiamante.it