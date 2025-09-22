Spazio Diamante, al via la stagione 2025|2026

Il centro culturale di Roma Est tra il Pigneto e TorPigna presentato dal Direttore artistico Alessandro Longobardi

Al via la nuova stagione 2025.2026 dello Spazio Diamante il centro culturale di Roma Est tra il Pigneto e TorPigna presentato dal Direttore artistico Alessandro Longobardi.

“Dopo la recente ristrutturazione e la prima stagione inaugurale, consolida il suo avviamento e migliora i suoi ambienti aggiungendo alle tre sale polifunzionali un’area bar e di coworking e due sale prova; mentre il foyer sarà pronto per accogliere esposizioni d’arte e ospitare il pubblico prima e dopo lo spettacolo.

Lo Spazio Diamante promuove: danza, musica, circo, teatro, tutto declinato al contemporaneo e la formazione con classi di scrittura, critica teatrale, etc.

Il nostro obiettivo è di creare una comunità con interessi affini, fare sperimentazione e portare le nuove generazioni a ritrovarsi dal vivo per recuperare la dimensione umana e confrontarsi in libertà. Ecco che il termine Spazio si comprende meglio perché supera quello più specifico di Teatro.

La stagione appena conclusa registra ampi consensi di pubblico e di critica. Abbiamo osato e abbiamo ottenuto quel riconoscimento, impossibile da prevedere prima.

Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, dal gruppo di lavoro che vibra di entusiasmo alle compagnie ospitate, dai media, alle istituzioni.

Il nostro Municipio V nella persona del suo attuale Presidente Mauro Caliste ha dimostrato di essere presente. Grazie di cuore perchè queste storie impossibili a volte resistono se tutti comprendono che fare network è indispensabile per la sopravvivenza delle attività culturali e sociali.

Il cuore della prossima programmazione, composto da 58 titoli, è dedicato alla drammaturgia contemporanea con una cura verso i giovani artisti; per questo facciamo rete con lo Spazio Impero, centro di formazione per le arti performative, sede delle accademie STAP Brancaccio, Brancaccio musical Academy, Brancaccio Danza che formano decine di giovani artisti in tre anni di corsi professionali.

Sosteniamo il Festival inDivenire i cui vincitori di categoria vengono inseriti nel cartellone stagionale; ospitiamo il format denominato I Classici del secolo futuro della Stap Brancaccio; incontri culturali, corsi di introduzione alle arti dello spettacolo e progetti di teatro sociale, organizzati dalla A.T.C. Saltimbanco: Grattacielo con quattro rifugiate e quattro attrici e Glossario di famiglia, con persone con disabilità e un parente che completano un’offerta attenta ai temi dell’accessibilità e alla ricchezza artistica.

Spazio Diamante per le scuole con il Diamante dei piccoli e per la terza età con Roma Bambina nel quale scuole superiori e anziani si uniscono nella messa in scena di uno spettacolo sulle tradizioni romane.

Ospiteremo per la prima volta a Roma i debutti dei quattro vincitori del Premio Scenario 2025.

Lo Spazio Diamante vuole essere un laboratorio di idee e di dialogo aperto a tutti e diventare un modello per il rilancio del ruolo dei teatri nel tessuto sociale della città, i cosiddetti avamposti culturali.

È un luogo in cui le nuove generazioni, ma non solo, possano confrontarsi sui grandi temi del nostro tempo e trovare occasioni di crescita artistica e personale. Ma soprattutto, lo Spazio Diamante è una casa, un punto di riferimento aperto a chiunque cerchi ispirazione, bellezza e connessione.

Qui l’arte non è solo intrattenimento, ma un’occasione per immaginare insieme nuove prospettive, costruire comunità e restituire al teatro la sua funzione più autentica, quella di unire le persone e dare voce al presente per costruire un futuro migliore”

Alessandro Longobardi

calendario degli spettacoli

sala white >>

30 Settembre ▪︎ 4 Ottobre 2025

MICHELE SAVOIA CANDIDO

di Tobia Rossi | Eleonora Beddini

con… altri 28 personaggi

Aiuto regia-disegno audio luci Vito Di Leo | Produzione musicale Davide Dadamo

Coreografie Marco Valentino | Organizzatrice Tiziana Beato

regia MICHELE SAVOIA produzione StudioLAB48

sala black >>

9 ▪︎ 19 Ottobre 2025

CLAUDIO “GREG” GREGORI

IO SONO IL DIAVOLO

di Greg Aiuto regia Chiara Augenti

produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale

sala white >>

10 ▪ 12 Ottobre 2025

MARCO GUALCO | RICCARDO CACACE

IL PEDAGOGO DELL’INFAME

scritto e diretto da Riccardo Cacace

produzione Compagnia Chierici-Cicolella

sala white >>

15 Ottobre 2025

VALENTINA MARTINO GHIGLIA | DIANA TEJERA BEATRICE TOMASSETTI | FERNANDO PANTINI PIANETA BALEARI

produzione P.G.A. scarl

sala white >>

16 ▪ 19 Ottobre 2025 SARA ESPOSITO | SEBASTIANO GAVASSO | VALERIO LOMBARDI

AD A.

scene e costumi a cura di Compagnia Nous aiuto regia, organizzazione e distribuzione Gaia Galati

con il patrocinio di AIMA Napoli Onlus | grafica Elena Manocchio

scritto e diretto da SARA ESPOSITO

produzione A.G. Spettacoli di Alessandro Alfieri

sala black >>

24 ▪ 26 Ottobre 2025

CLAUDIA MEI PASTORELLI | FRANCESCA ROMANA MICELI PICARDI LUANA PANTALEO | MARIA CAROLINA SALOMÈ | BETTA CIANCHINI

TITINA MARONCELLI

ANCORA NON MI È MORTA

Terapia d’urto per un basso Chakra felice

di Betta Cianchini | allestimento scenico Alan Bianchi

regia di GABRIELA ELEONORI

produzione Zerkalo-Teatro

sala white >>

24 ▪ 26 Ottobre 2025

CLAUDIO CASADIO

L’ORESTE Quando i morti uccidono i vivi

di Francesco Niccolini | illustrazioni Andrea Bruno scenografie e animazioni Imaginarium Creative Studio | costumi Helga Williams musiche originali Paolo Coletta | light design Michele Lavanga

fonica Francesco Cavessi | direttore di scena Matteo Hintermann

collaborazione alla drammaturgia Claudio Casadio

voci di Cecilia D’Amico | Andrea Paolotti | Giuseppe Marini | Andrea Monno regia GIUSEPPE MARINI

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri e Società per Attori

in collaborazione con Lucca Comics&Games

sala black >>

29 Ottobre 2025

COMPAGNIA RITMI SOTTERANEI

TU

drammaturgia Gaia Clotilde Chernetich interpreti VANESSA GUIDOLIN | VIOLA PANTANO |MATILDE CORTIVO disegno Sonoro Vittorio Giampietro | light Designer Antonio Colaruotolo

regia e coreografia ALESSIA GATTA

produzione [MATRICE] N in coproduzione con FUTURO ROMA

residenza artistica Scenario Pub.bli.co

sala black >>

30 Ottobre 2025 ▪ 2 Novembre 2025

MAX PAIELLA

C’ERA UNA VOLTA FAVOLE ITALIANE

di Max Paiella e Marcello Teodonio

sala white >>

31 Ottobre ▪ 2 Novembre 2025

FRANCESCA PICCOLO | AURORA CIMINO | IVAN GRAZIANO ANTONIO BANDIERA ALESSANDRO BURZOTTA , MARCELLO GRAVINA | CATERINA FONTANA

ORESTE

da Euripide

musiche originali di Gioacchino Balistreri | costumi Ivan Bicego Varengo assistente alla regia Salvo Pappalardo | progetto visual Anita Martorana

regia DARIO BATTAGLIA

sala white >>

5 ▪ 9 Novembre 2025

FILIPPO MARIA MACCHIUSI

M.INFORMATO DEI FATTI

di Filippo Maria Manchiusi

supervisione di Augusto Fornari

aiuto regia Cristina Tassane | paesaggi sonori Mauro Burzotta | scenografia Alessandra Ricci

supervisione al movimento scenico Emanuela Panatta | ufficio stampa Liliana Chiaramello

grafica Daniele Benedetti | foto Paolo Sebastiani produzione Monolocale e Arti Sceniche

sala white >>

11 ▪ 12 Novembre 2025

LIA GRIECO

IL CALAMARO

di Lia Greco

musiche e canzoni di Lia Grieco e Fulminacci

regia di GIOVANNI NASTA

produzione Compagnia Mauri Sturno

sala black >>

11 ▪ 16 Novembre 2025

FEDERICO CIANCIARUSO | RICCARDO FINOCCHIO | MARTINA GIOVANETTI

ANDREA MAMMARELLA | EMANUELE PILONERO | CLARA SANCRICCA

SECONDA CLASSE

drammaturgia originale Controcanto Collettivo

disegno luci Martin Emanuel Palma | scenografie Michelle Paoli

ideazione e regia CLARA SANCRICCA

produzione Teatro stabile dell’Umbria

sala grey >>

14 ▪ 16 Novembre 2025

SARA VALERIO

IL CAFFE’ DI CICORIA

di Sara Valerio

disegno luci Alessandro Greco | aiuto regia Margherita Fusi e Sofia Petrone

regia di NICOLA PISTOIA

produzione Saval Spettacoli

sala black >>

18 ▪ 20 Novembre 2025

ELEONORA CERRONI | ALICE GENERALI | VALENTINA LAMORGESE ANTONIO MURO | MICHELE RAGNO | BEATRICE VENTO

OLTRE LE NUVOLE, IL CIELO

costumi Giulia Santoro | aiuto regia Irene Paloma Jona

scritto e diretto da GABRIELE CICIRELLO

produzione Beat Switchlab

sala white >>

20 ▪ 23 Novembre 2025

VALERIA PERDONÒ

AMOROSI ASSASSINI

una commedia che (non ) fa ridere di Valeria Perdonò

tastiere & live electronics GIACOMO ZORZI | art director Federica Restani foto di scena Marcella Foccardi in collaborazione con ASTERLIZZE | si ringrazia ARS Creazione e Spettacolo

sala black >>

21 ▪ 23 Novembre 2025

BEATRICE SCHIROS

METAFORICAMENTE SCHIROS

di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti

produzione coproduzione ATIR – Teatro Carcano con il sostegno di NEXT ed. 2024/2025 Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo

sala black >>

25 ▪ 30 Novembre 2025

FEDERICO BASSI | SEBASTIANO BRONZATO

MASSIMILIANO SETTI | GIACOMO TRIVELLINI

ROBE DELL’ALTRO MONDO

cronache di un’invasione aliena

drammaturgia di Gabriele Di Luca

voci reporter Alessandro Tedeschi, Valentina Picello illustrazioni, grafica, animazioni Federico Bassi, Giacomo Trivellini

musiche originali Massimiliano Setti

regia GABRIELE DI LUCA | MASSIMILIANO SETTI

produzione Carrozzeria Orfeo | Le Canaglie

sala white >>

27 ▪ 30 Novembre 2025

GAIA APREA

LA GUERRA SVELATA DI CASSANDRA

di Salvatore Ventura

musiche Dario Arcidiacono | contributi video Andrea Montagnani voce Enea TOMMASO GARRÈ | corpo di Enea GIOVANNI BONI assistente alla regia Adriana Mangano

regia ALESSIO PIZZECH

produzione Nutrimenti Terrestri e Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali in collaborazione con Mithos Troina Festival

sala black >>

4 ▪ 7 Dicembre 2025

ELISA DI EUSANIO | VALENTINA FOIS

VALENTINA MARTINO GHIGLIA| MARTA NUTI

HO BISOGNO DI SENTIRE QUALCUNO CHE MI DICA CHE STO BENE

drammaturgia Maria Teresa Berardelli

da un’idea di Eusanio, Galliani, Martino Ghiglia, Nuti assistente alla regia Fabio Carta | musiche e suoni Vanja Sturno | costumi Marta Genovese scene Laura Giannisi | luci Javier Delle Monache | coreografia Daria Nocera

regia di GIACOMO VEZZANI

produzione MAT-Movimenti Artistici Trasversali

sala white >>

4 ▪ 7 Dicembre 2025

BENEDETTA PARISI

FUNERALE ALL’ITALIANA

di Benedetta Parisi e Alice Sinigaglia

voce off MICHELE COIRO suono Fabio Clemente | luci Daniele Passeri | costumi grazie a Sandra Cardini foto Andrea Macchia | produzione esecutiva e diffusione Collettivo EFFE

regia di ALICE SINIGAGLIA

produzione SCARTI Centro di Produzione d’Innovazione | TPE Teatro Piemonte Europa Festival delle Colline Torinesi

sala white >>

10 ▪ 11 Dicembre 2025

VALERIO CASTRIZIANI | TOMMASO D’ALIA

FUTTI FUTTITINNI MA NON TI FARI FUTTIRI

scritto da Tommaso D’Alia, Giovanna Malaponti, Valerio Castriziani foto di scena Paolo Porto regia TOMMASO D’ALIA

produzione Nutrimenti Terrestri

sala black >>

12 ▪ 14 Dicembre 2025

GIULIA FIUME | FRANCESCA ANNA BELLUCCI | LARA BALBO

COME FANNO LE ARAGOSTE

assistente alla regia Elena Cozzi e Giorgia Perelli scene Fabiana Di Marco | costumi Mara Gentile | foto Pino Le Pera post produzione audio Lorenzo Metelli e Davide D’angelo

testo e regia LESIBÙ

produzione Lesibù

sala black >>

16 Dicembre 2025

BEPPE GAMBETTA TRIO in concerto TERRA MADRE BEPPE GAMBETTA chitarre e voce NICK MANTOAN chitarra acustica, chitarra slide e voce NICOLA BRUNO basso e voce

sala black >>

17 Dicembre 2025

W.O.M. INTERNATIONAL DANCE TRAINING W.O.M. DIALOGUES

interpreti DALIA ZAMPONI | ELISA MANOLIO | EMMA DE SANTIS | GIORGIA MAROZZI

GIORGIA TESSARO | JACOB PICCIRILLO | LUCREZIA SILVESTRI MARTA DOMENICA GUARINO | MARTINA SAMMITO | MICHELA MOZZANO

MYRIAM PITILLO |TOMMASO DI TULLIO regia e coreografia FRANCESCO GAMMINO

produzione BrancaccioDanza

sala black >>

19 Dicembre 2025 ▪ 6 Gennaio 2026

MATTEO CIRILLO | ALESSANDRO DI SOMMA | DIEGO MIGENI YASER MOHAMED | MARCO ZORDAN

DRACULA

A comedy of terrors

di Gordon Greeberg & Steve Rosen traduzione Enrico Luttmann scene Paolo Carbone | aiuto regia Emiliano Morana

regia LEONARDO BUTTARONI produzione: Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale | Cattive Compagnie

sala black >>

8 ▪ 11 Gennaio 2026

VUCCIRIA TEATRO

IMMACOLATA CONCEZIONE

da un’idea di Federica Carruba Toscano

con JOELE ANASTASI | FEDERICA CARRUBA TOSCANO | ALESSANDRO LUI

IVANO PICCIALLO | ENRICO SORTINO scene e costumi Giulio Villaggio | light designer Martin Palma musica originale “scurannu agghiunnannu” Davide Paciolla testo musica originale Federica Carruba Toscano | aiuto regia Nathalie Cariolle collaborazione alla drammaturgia Federica Carruba Toscano contributo drammaturgico Alessandro Lui | foto Dalila Romeo video Giuseppe Cardaci | scenotecnica 2C Arte | opere di cartapesta Ilaria Sartini

drammaturgia e regia JOELE ANASTASI

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

sala white >>

8 ▪ 11 Gennaio 2026

ELENA BIAGETTI | UGO CAPRARELLA | ALESSIA FERRERO EMANUELA PANZARINO | LEONARDO ZARRA

SOFT WHITE UNDERBELLY

tratto da “Soft White Underbelly interviews and portraits of the human condition by photographer Mark Laita”

aiuto regia Francesca Gregori |foto di scena Beniamino Finocchiaro

drammaturgia e regia MASSIMILIANO VADO

produzione Educazione Sentimentale | Artemia + Rassegna dedicata alle Minoranze con il patrocinio del Circolo Culturale Mario Mieli e il Laboratorio di Arti Sceniche

diretto da Massimiliano Bruno

sala white >>

13 ▪ 18 Gennaio 2026 ANNA BELLATO | FRANCESCO COLELLA | LEONARDO MADDALENA MENO DI DUE

uno spettacolo di TEATRODILINA

disegno sonoro Giuseppe D’Amato | scene Salvo Ingala | costumi Ilaria Ladislao

luci Martin E. Palma | organizzazione Regina Piperno

illustrazione Antonio Pronostico

scritto e diretto FRANCESCO LAGI

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi | residenza produttiva Carrozzerie n.o.t.

sala black >>

13 ▪ 14 Gennaio 2026 CLAUDIA LIGORIO | ALICE TEMPESTA

VALERIO CASTRIZIANI | GIOVANNA MALAPONTI

CASA LELLA

Drammaturgia di Giovanna Malaponti

regia di EMANUELE BARONI e GIOVANNA MALAPONTI

sala black >>

15 ▪ 18 Gennaio 2026

VUCCIRIA TEATRO

BATTUAGE

con JOELE ANASTASI | FEDERICA CARRUBA TOSCANO ALESSANDRO LUI | IVANO PICCIALLO | ENRICO SORTINO scene e costumi Giulio Villaggio | light designer Davide Manca musica originale “Battuage” Alberto Guarrasi | aiuto regia Enrico Sortino drammaturgia e regia JOELE ANASTASI

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

sala white >>

21 ▪ 23 Gennaio 2026

GIULIA TRIPPETTA

LA MOGLIE PERFETTA

costumi Nika CampisI | luci Simone Gentili | musiche originali Andrea Cauduro tecnico luci e suono Simone Gentili

drammaturgia e regia GIULIA TRIPPETTA

produzione Marche Teatro – Agidi

sala white >>

27 Gennaio ▪ 1 Febbraio 2026

DANILO GIUVA | ERMELINDA NASUTO

CON LA CARABINA

di Pauline Peyrade traduzione Paolo Bellomo | luci Vincent Longuemare | sound design Francesco Curci

costumi Angela Tomasicchio | aiuto regia Nina Martorana | organizzazione Silvia Milani

regia e spazio LICIA LANERA produzione Compagnia Licia Lanera in coproduzione con POLIS Teatro Festival | in collaborazione con Angelo Mai

Si ringrazia E Production

sala black >>

4 Febbraio 2026

CLAUDIA CAMPAGNOLA | ANTONIO CARLUCCIO | LUCA SCORZIELLO

ISTANTANEE DI DONNA

di Paolo Logli

Antonio Carluccio (chitarra e voce) | Luca Scorziello (percussioni)

produzione Ass. Cult. Rondini

sala white >>

5 ▪ 15 Febbraio 2026

ALICE MISTRONI | SIMONE LEONARDI ANTONIA DI FRANCESCO | ERICA SANI

CASA DI BAMBOLA, PARTE 2

di Lucas Hnath

aiuto regia Ginevra Ciuni

traduzione e regia CLAUDIO ZANELLI

produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale

sala black >>

11 ▪ 15 Febbraio 2026

TOMAS LEARDINI | LUCA MAMMOLI | SARA MANZONI | DEBORA ZUIN

SCUSATE SE NON SIAMO MORTI IN MARE

scene Francesco Fassone | luci Antonio Merola | costumi Costanza Maramotti

movimenti Olimpia Fortuni | ambiente sonoro Riccardo Tesorini | trucco Giorgia Blancato aiuto regia Bianca Giardina

testo e regia EMANUELE ALDROVANDI

produzione LAC Lugano Arte e Cultura | Associazione Teatrale Autori Vivi

sala white >>

19 ▪ 22 Febbraio 2026

DIEGO FINAZZI | ALMA POLI

LE NOTTI BIANCHE

da Fëdor Dostoevskij

drammaturgia Elena C. Patacchini disegno luci Fulvio Melli | scene e costumi Francesca Biffi assistente alla regia Sofia Tieri

ideazione e regia STEFANO CORDELLA

produzione Manifatture Teatrali Milanesi

sala white >>

26 Febbraio ▪ 1 Marzo 2026

DANIELE ALAN CARTER | CLAUDIO CAMMISA

CONFINI

di Nimrod Danishman

regia ENRICO MARIA LAMANNA

produzione Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale

sala black >>

27 Febbraio ▪ 1 Marzo 2026

VIOLA GRAZIOSI

INVENZIONI

tratto da “L’Invenzione occasionale” di Elena Ferrante pubblicato da Edizioi E/0

adattamento e regia ANDREA GIANNONI

produzione Marche Teatro / TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

sala black >>

3 ▪ 8 Marzo 2026

ARIELE VINCENTI | FRANCESCO CASSIBBA | MATTEO MILANI

SARA NICOLUCCI | GIACOMO RASETTI

MARCINELLE, STORIA DI MINATORI

di Ariele Vincenti

musiche e rumori Tiziano Gialloreto | scene Alex Chiti

produzione Alt Academy Produzioni in coproduzione con Teatro Stabile d’Abruzzo

sala grey >>

3 ▪ 8 Marzo 2026

PAOLA GIORGI

D LA PRINCIPESSA DIANA E LA PALPEBRA DI DIO

di Cesare Catà | Paola Giorgi

con le voci di SONIA BARBADORO e GIOVANNI MOSCHELLA musiche Maria Chiara Orlando | scene e costumi Stefania Cempini assistente di scena Oscar Genovese |

regia LUIGI MORETTI

produzione Bottega Teatro Marche

sala black >>

9 ▪ 10 Marzo 2026

CASSANDRA BIANCO | CHRISTIAN PACE

IL MATTO DI LÉGAL

assistente alla coreografia Nietta Dalmini | musiche: Rocco Misuraca

costumi: Amina Lombroni

Scenografie Christian Pace, Serena Cafaro, Natale Pace regia e coreografia CHRISTIAN PACE

produzione Esenco Dance Movement

sala black >>

11 Marzo 2026

MIMOSA CAMPIRONI

SBANDATE

di Laila Ripoll

percussioni e batteria Alessandro Luccioli | traduzione Veronica Orazi animazioni Giulia Oddi | video e aiuto regia Mattia Ranaldo elementi di costume Giulio Benvenuti |

regia LOREDANA SCARAMELLA

produzione ALTRA SCENA

sala black >>

12 ▪ 15 Marzo 2026

EVA ROBIN’S | BEATRICE VECCHIONE | MATILDE VIGNA

LE SERVE

di Jean Genet

traduzione Monica Capuani | scene Paola Villani costumi Erika Carretta | drammaturgia sonora John Cascone disegno luci Théo Longuemare | movement coach Marta Ciappina assistente alla regia Ilaria Costa | scenotecnica Officine Contesto | sarto Lucio Imperio regia e adattamento VERONICA CRUCIANI

produzione CMC – Nidodiragno | Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale

Teatro Stabile di Bolzano

si ringrazia il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto (BO)

sala white >>

13 – 15 Marzo 2026

EMANUELA PANATTA | ALESSANDRA FALLUCCHI

CIVICO 33

Monologhi di Donne

tratto dall’omonimo libro di Emanuela Panatta | Editrice Il Torchio, 2016 aiuto regia Chiara Anzelmo | costumi e scene Carlo De Marino musiche Gabriele Calanca foto di scena Azzurra Primavera e Paola Panatta | ufficio stampa Editrice Il Torchio

adattamento teatrale e regia EMANUELA PANATTA | ALESSANDRA FALLUCCHI

produzione Monolocale Produzioni Aps in collaborazione con Il Torchio

sala white >>

16 – 18 Marzo 2026

FEDERICO BIZZARRI | NICCOLÒ FELICI | MARTINA VENTURI

IL CONFINE PER XELINDOR

testo di NICCOLÒ FELICI

musiche Alessandro Pradella

sala black >>

17 – 22 Marzo 2026

MUTA IMAGO

ASHES

con MARCO CAVALCOLI | IVAN GRAZIANO MONICA PISEDDU | ARIANNA POZZOLI musiche originali eseguite dal vivo Lorenzo Tomio | occhio esterno Claudia Sorace luci Maria Elena Fusacchia | fotografia Joanna Piotrowska per INDEX Valentina Bertolino, Francesco Di Stefano, Silvia Parlani

foto di scena Lorenzo Benelli, Ilaria Depari, Riccardo Fazi, Claudia Pajewski

drammaturgia e regia RICCARDO FAZI

produzione Index

con il sostegno dine Azienda Speciale Palaexpo – Mattatoio Progetto Prender-si cura con il supporto di MiC – Ministero della Cultura

sala white >>

19 ▪ 22 Marzo 2026

GEA RAMBELLI | GIANFILIPPO MARIA FALSINA

L’OCCHIO INVISIBILE

di Gianfilippo Maria Falsina e Alberto Oliva

scenografia Francesca Ghedini progetto e regia ALBERTO OLIVA

produzione TeatroE

sala black >>

24 ▪ 29 Marzo 2026

VINCENZO NEMOLATO | FEDERICA SANDRINI

CHANGING THE SHEETS

Amore fresco, ogni settimana

di Harry Butler

traduzione Elena Novello | adattamento italiano Francesco Ferrara

regia di VINCENZO NEMOLATO

produzione Teatro Metastasio di Prato |Teatro di Napoli – Teatro Nazionale

in collaborazione con CIDIPI SRL

sala grey >>

26 ▪ 29 Marzo 2026

GABRIELE COLFERAI | ANGELO DI FIGLIA

FAG/STAG

Amici di genere

di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs

regia GABRIELE COLFERAI

produzione Dogma Theatre Company

sala white >>

31 Marzo ▪ 2 Aprile 2026

FRANCESCO ZACCARO

SEMBRA AMLETO

di Francesco Zaccaro

scene Alessandra Solimene | luci Joseph Geoffriau

regia IVANO PICCIALLO

produzione IAC Centro Arti Integrate e MALMAND

sala black >>

1 ▪ 2 Aprile 2026

SERENA BORELLI | ANDREA CARPICECI | GABRIEL DURASTANTI LUCA MORCIANO | ALESSANDRO PISANTI | MICHELANGELO RAPONI ALICE STACCIOLI

PASOLINI

Sotto gli occhi di tutti

costumi Fiorella Mezzetti |aiuto regia Martina Grandin

direzione organizzativa Alice Staccioli

regia VALENTINA COGNATTI

produzione Margot Theatre Company

sala white >>

8 ▪ 12 Aprile 2026

MARTA PIZZIGALLO | ELISABETTA MIRRA

LA DENUNCIA

scene Monica Sironi | costumi Alberto Moretti disegno luci Gianfilippo Corticelli | musiche originali Gabriele Roberto

scritto e diretto da IVAN COTRONEO

produzione Gianpiero Mirra e Daniela De Rosa per Diana Or.i.s srl

sala black >>

8 ▪ 11 Aprile 2026

SOTTERRANEO

SARA BONAVENTURA| CLAUDIO CIRRI | LORENZA GUERRINI DANIELE PENNATI, GIULIO SANTOLINI

L’ANGELO DELLA STORIA

creazione Sotterraneo

scrittura Daniele Villa | luci Marco Santambrogio | costumi Ettore Lombardi

suoni Simone Arganini | montaggio danze Giulio Santolini

ideazione e regia SARA BONAVENTURA | CLAUDIO CIRRI | DANIELE VILLA

produzione Sotterraneo

coproduzione Marche Teatro| Associazione Teatrale Pistoiese CSS Teatro stabile di innovazione del FVG | Teatro Nacional D. Maria II

contributo Centrale Fies | La Corte Ospitale | Armunia

col supporto di Mic| Regione Toscana | Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

sala white >>

14 ▪ 19 Aprile 2026

JONIS BASCIR

BEIGE – L’IMPORTANZA DI ESSERE DIVERSO

regia di JONIS BASCIR e ETTORE BASSI

produzione Stefano Francioni Produzioni

sala grey >>

16 ▪ 19 Aprile 2026

MASSIMO DE MICHELE

RIOT ACT

di Alexis Gregory

traduzione Enrico Luttmann costumi Marco Dell’Oglio | scrittura gestuale Tiziano Di Muzio consulente musicale Fabio Marchi | assistente alla regia Giuseppe Claudio Insalaco

diretto da MASSIMO DE MICHELE

produzione Artisti Associati-Centro di produzione Teatrale Gorizia

sala black >>

18 ▪ 19 Aprile 2026

COLLETTIVO TEATRO IMMAGINE

TENTATIVO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO

con ELISABETTA TORTORA | SILVIA BAZZINI | DAVIDE MERCURI ALESSANDRO PACE | MATTIA FATO | GRETA EGIDI FEDERICO CORSALE | SIMONE CRISTIANI | VALERIO MONTANARI costumi Fabio Cicoiani | contributi musicali Giorgio Li Calzi ideazione oggetti di scena Elena Cecconi | realizzazione oggetti di scena Matteo Di Mattia tecnico luci e audio Simone Anzoino

ideato e diretto da MARCANTONIO GRAFFEO

produzione Collettivo Teatro Immagine

sala white >>

6 ▪︎ 9 Maggio 2025

FRANCESCO COLELLA | MARIANO PIRRELLO

LE VACANZE DEI SIGNORI LAGONIA

scritto da Francesco Colella e Francesco Lagi

disegno luci Martin Emanuel Palma | disegno suono Giuseppe D’Amato

scenografia Salgo Ingala foto di Loris Zambelli

organizzazione Regina Piperno e Gianni Parrella

regia FRANCESCO LAGI

produzione Teatrodilina

