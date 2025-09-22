Peppino e il lupo

Domenica 12 ottobre alla Casa della Musica, Giuseppe Verdi

prenderà il posto del protagonista della famosa composizione di Prokof’ev

«Posso raccontarvi una storia? C’era una volta…». Ma questa volta non c’è Pierino come nella

famosa fiaba sinfonica di Sergei Prokof’ev del 1932, non ci sono il nonno, l’anatra e il gatto, e men

che meno il lupo: c’è invece Giuseppe Verdi, il più grande compositore italiano di opere, uno dei

musicisti più famosi del mondo, che finisce in un labirinto di storie, di situazioni e di strumenti.

Ricordiamolo infatti: nella storia di Pierino raccontata da Prokof’ev ogni personaggio è associato a

uno strumento, e in Peppino e il lupo gli strumenti dei Filarmonici di Busseto saranno anche loro

narratori di una vicenda divertente piena di circostanze impreviste e di scambi di persona, scritta e

raccontata in una nuova e dissacrante versione dal grande attore Bruno Stori.

Chi sarà il lupo con cui avrà a che fare Peppino Verdi? I bambini e le loro famiglie potranno

scoprirlo domenica 12 ottobre 2025, proprio due giorni dopo il compleanno di Verdi, alla Casa della

Musica di Parma in questo nuovissimo spettacolo promosso e organizzato dalla Società dei Concerti

di Parma in collaborazione con la Casa della Musica – Assessorato alla Cultura del Comune di

Parma, uno spettacolo che promette risate, coinvolgimento e anche un modo spassoso per imparare

qualcosa del mondo di Verdi e della sua musica.

Bruno Stori è stato a Parma tra i fondatori del Teatro delle Briciole e del Teatro Lenz-Rifrazioni, ha

fatto parte della Compagnia del Collettivo di Teatro Due e da anni è attore libero professionista: è

stato protagonista per anni degli spettacoli per bambini Imparolopera, che hanno raccolto grandi

consensi al Festival Verdi.

I Filarmonici di Busseto, che riprendono l’antico titolo della compagine strumentale bussetana così

legata alla gioventù di Verdi, sono stati rifondati oggi dal clarinettista Corrado Giuffredi, e con lui

ne fanno parte il chitarrista Giampaolo Bandini, il contrabbassista Antonio Mercurio, il

fisarmonicista Cesare Chiacchiaretta e il percussionista Roger Catino.

Biglietti: € 7,00

I biglietti possono essere acquistati online su www.liveticket.it/societaconcertiparma, oppure presso

la biglietteria della Casa della Musica nel giorno stesso dalle ore 14 fino all’inizio dello spettacolo

(WhatsApp: 345 0266567)

Informazioni: www.societaconcertiparma.com

Email: info@societaconcertiparma.com

L’attività istituzionale della Società dei Concerti di Parma è realizzata grazie al sostegno del

Ministero della Cultura, Comune di Parma, Casa della Musica, Fondazione Cariparma, Chiesi

Group, Sinapsi Group. In rete con Amur, Aiam.