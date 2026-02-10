ENRICO BRIGNANO con ‘I 7 RE DI ROMA’ CONQUISTA L’ITALIA: 200MILA SPETTATORI A TEATRO

Si è conclusa con uno straordinario consenso di pubblico la seconda ripresa del tour de ‘I 7 Re di Roma‘, la commedia musicale scritta da Luigi Magni e musicata da Nicola Piovani, interpretata da Enrico Brignano e prodotta da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni.

Il totale complessivo delle due riprese del tour ha raggiunto quota 200.000 spettatori in 136 repliche, confermando la forza e l’attualità di uno spettacolo capace di unire tradizione e contemporaneità e di rinnovare, stagione dopo stagione, il suo legame con il pubblico.

Nel dettaglio, la prima ripresa, andata in scena dall’8 ottobre 2024 al 26 marzo 2025, aveva registrato 130.000 biglietti venduti in 83 repliche, con sold-out in tutta la Penisola. La seconda ripresa, dal 3 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026, ha attraversato a grande richiesta l’Italia toccando sei città – Roma (Teatro Sistina), Trieste (Politeama Rossetti), Bologna (Teatro Europauditorium), Bari (Teatro Team), Firenze (Teatro Verdi) e Torino (Teatro Alfieri) – totalizzando 70.000 spettatori in 53 rappresentazioni.

Numeri che testimoniano la forza e l’attualità di uno show capace di unire tradizione e contemporaneità. Reso celebre nella sua versione originale dall’indimenticabile Gigi Proietti, il titolo ha trovato una nuova vita oggi grazie alla straordinaria prova d’attore di Enrico Brignano, protagonista assoluto tra recitazione, canto e trasformismo, impegnato a dare vita ai sette mitici sovrani alle origini della fondazione di Roma. La messinscena ha alternato ironia, ritmo e riflessione, fondendo mito e presente in un racconto coinvolgente e accessibile al pubblico di oggi, anche grazie all’adattamento drammaturgico firmato da Manuela D’Angelo, capace di coniugare fedeltà all’opera originale e sensibilità contemporanea.

Tolti i panni de ‘I 7 Re di Roma‘, Brignano tornerà a breve sul palco con il suo one man show ‘Bello di Mamma!‘ all’interno di grandi spazi indoor. Queste le date: 7-8 marzo Terni (Pala Terni); 10 marzo Bergamo (ChorusLife Arena); 12 marzo Livorno (Modigliani Forum); 14 marzo Ancona (PalaPrometeo); 18 marzo Pescara (Palasport Giovanni Paolo II); 21 marzo Locarno (Palexpo Fevi); 24 marzo Messina (Pala Rescifina); 27 marzo Modena (PalaPanini); 28 marzo Bassano del Grappa (CMP Arena); 9 aprile Bolzano (Palasport); 11 aprile Marina di Carrara (Carrara Fiere Indoor – Padiglione C).