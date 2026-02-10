Artisti in Transito – Edizione Maggio 2026: al via la call per la selezione di un/una artista

La Compagnia Teatrale Petra apre una call per la selezione di un/una artista che sarà invitato/a a condurre la IX edizione di Artisti in Transito, in programma dal 18 al 21 maggio 2026 nella Casa Circondariale di Potenza. La selezione avverrà con la consulenza del DAMS di Torino.

Artisti in Transito è uno dei momenti cardine di apertura e riflessione del percorso IN_OUT. Libertà Aumentata, laboratori intensivi e incursioni condotti da artisti del panorama nazionale, organizzati all’interno della Casa Circondariale di Potenza e fruibili dagli attori/detenuti del laboratorio di IN_OUT e da un gruppo di danzatori, performer, attori provenienti dall’esterno. Il progetto si inserisce nella visione di Artisti in Transito, che intende l’arte come spazio di attraversamento, trasformazione e incontro. L’azione ha già visto la partecipazione di artisti come Simona Bertozzi, Manfredi Perego, Annamaria Ajmone, Silvia Gribaudi, Philippe Barbut di MK, Michele Altamura, Davide Valrosso.

La call è rivolta a coreografi/e, performer e danzatori/trici under 35 con esperienza professionale nel campo delle arti performative, interessati a sviluppare pratiche di ricerca e composizione coreografica in contesti partecipativi e con gruppi eterogenei. Si richiedono competenze nella conduzione di processi condivisi e un interesse per progetti che integrino dimensione artistica, pedagogica e relazionale. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato esperienze in contesti non convenzionali, educativi o sociali.

L’artista selezionato/a sarà invitato/a a condurre un laboratorio intensivo, accompagnare il gruppo composto da detenuti/allievi e artiste/i in un percorso di creazione condivisa e restituire il lavoro attraverso una prova aperta al pubblico esterno. Il progetto si svolgerà dal 18 al 21 maggio 2026. Sono previsti un compenso di 1.000,00€ lordi e la copertura delle spese di vitto e alloggio.

Ingressi nella casa circondariale dal 18 al 21 maggio: 8.30-11.00/13.00-15.30

Prova aperta al pubblico esterno venerdì 21 maggio: 14.30-15.30

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 14:00 del 9 marzo 2026. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale della Compagnia Teatrale Petra: www.compagniateatralepetra.com/inout

IN_OUT. LIBERTÀ AUMENTATA

IN_OUT. Libertà Aumentata è il progetto della Compagnia Teatrale Petra che porta teatro, danza e linguaggi del contemporaneo nelle Case Circondariali, trasformando il carcere in uno spazio di libertà espressiva e dialogo tra chi vive “dentro” e chi entra “da fuori”. Sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, il progetto si sviluppa nel triennio 2025–2027 tra Potenza, Matera e diversi istituti pugliesi, con laboratori, performance e percorsi formativi che coinvolgono detenuti, studenti, artisti e operatori culturali.