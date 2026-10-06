Un nuovo ciclo di Lezioni di Storia, Il potere dei classici

Nove incontri a partire dal 15 novembre 2026

Ci sono libri che fanno storia, libri che cambiano il nostro modo di pensare e a volte modificano il corso degli eventi. Nel tempo diventano ‘classici’, letti da generazioni diverse, sempre attuali. Ma sono concepiti in un determinato tempo storico, di cui sono in qualche modo figli, anche quando ne contraddicono i pregiudizi, anticipando le idee che governeranno il futuro.

È questa suggestione a illuminare il nuovo ciclo di Lezioni di Storia, ideato dagli Editori Laterza e realizzato in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma.

In nove incontri a partire dal 15 novembre 2026, con “Il potere dei classici” si tenterà di scoprire insieme al pubblico dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma come il contesto storico abbia influenzato una determinata opera e come quell’opera abbia cambiato la storia.

Sarà Gennaro Carillo a dare il via a questa avventura, il 15 novembre 2026, con una lezione sulla Repubblica di Platone, un testo che guarda al proprio tempo e parla al nostro.

Di potere e genere, di influenza e sottomissione, si parlerà il 29 novembre con Francesca Cenerini, esplorando ciò che negli Annali Tacito racconta del rapporto tra l’imperatore e le donne della sua famiglia.

Il potere delle parole, quello utile a persuadere e realizzare “grandi cose”, sarà invece al centro dell’incontro con Maurizio Viroli e Il Principe di Niccolò Machiavelli, il 13 dicembre.

La lezione del 17 gennaio 2027 di Massimo Bucciantini sarà dedicata al Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo Galilei, un esempio sorprendentemente attuale di conflitto tra scienza e potere.

A Lisa Roscioni, il 31 gennaio, il compito di accompagnare l’Auditorium nel racconto del testo attraverso il quale generazioni di italiani hanno imparato a immaginare il proprio passato e quindi il proprio presente: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

Appuntamento poi con Federico II imperatore di Ernst Kantorowicz: il 7 febbraio Alessandro Barbero racconterà di come un giovane storico ebreo, accanito nazionalista tedesco, creò il mito dell’imperatore Federico II come stupor mundi, despota illuminato, genio poliedrico, eroe laico germanico.

Il 28 febbraio si farà tappa nella Francia del dopoguerra, per rileggere con Michela Marzano Il secondo sesso di Simone de Beauvoir e riflettere – contro l’idea di una natura femminile immutabile – sui rapporti tra libertà e condizionamento, identità e potere.

La lezione di Vanessa Roghi sarà invece dedicata il 14 marzo a Lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani, e all’idea che la lingua sia strumento di potere, e che insegnare sia innanzitutto un atto di giustizia.

Il 18 aprile, infine, Gino Roncaglia concluderà il ciclo accompagnando il pubblico alla scoperta di Io, robot di Isaac Asimov e delle sue “leggi della robotica”, che tornano oggi spesso negli articoli accademici sul controllo dei sistemi di IA generativa. Quali limiti, ci si chiederà, possiamo e dobbiamo porre a questi sistemi?

Tutte le lezioni saranno introdotte da Paolo Di Paolo.

INFO BIGLIETTERIA

Abbonamento: 95 euro; biglietto singolo: 14 euro; abbonamento studenti: 45 euro; biglietto singolo studenti: 5 euro.

Per la vendita dei nuovi abbonamenti, a partire dal 7 ottobre:

presso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica, in orario continuato:

il 7 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 19:00, con distribuzione dei numeri elimina coda a partire dalle ore 8:00; tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 19:00.

online sul sito www.ticketone.it sempre dalle ore 8:30 del 7 ottobre.

Per la vendita dei biglietti, a partire dal 10 ottobre:

presso il botteghino dell’Auditorium Parco della Musica, in orario continuato, tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 20:00;

online sul sito www.ticketone.it dalle 11:00 del 10 ottobre.

Vista l’alta percentuale di rinnovo, la disponibilità dei posti è limitata. Sarà possibile acquistare un massimo di due abbonamenti, o biglietti, a persona, e nel caso dei biglietti un numero massimo di 6 lezioni su 9.

PROGRAMMA

15 novembre 2026, ore 11

Gennaro Carillo

LA REPUBBLICA DI PLATONE | IL POTERE DELLE IDEE

29 novembre 2026, ore 11

Francesca Cenerini

GLI ANNALI DI TACITO | IL POTERE DEGLI UOMINI SULLE DONNE

13 dicembre 2026, ore 11

Maurizio Viroli

IL PRINCIPE DI NICCOLÒ MACHIAVELLI | IL POTERE DELLE PAROLE

17 gennaio 2027, ore 11

Massimo Bucciantini

DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO DI GALILEO GALILEI | IL POTERE DELLA SCIENZA

31 gennaio 2027, ore 11

Lisa Roscioni

I PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI | IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE

7 febbraio 2027, ore 11

Alessandro Barbero

FEDERICO II IMPERATORE DI ERNST KANTOROWICZ | IL POTERE DELLA STORIA

28 febbraio 2027, ore 11

Michela Marzano

IL SECONDO SESSO DI SIMONE DE BEAUVOIR | IL POTERE DELLE DONNE

14 marzo 2027, ore 11

Vanessa Roghi

LETTERA A UNA PROFESSORESSA DI DON LORENZO MILANI | IL POTERE DEI MAESTRI

18 aprile 2027, ore 11

Gino Roncaglia

IO, ROBOT DI ISAAC ASIMOV | IL POTERE ARTIFICIALE