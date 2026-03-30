IL MAGO DEL GELATO

Annunciate le prime date del tour estivo in Italia ed Europa

9 maggio – Bagnacavallo (RA) – Sonora Fest

23 maggio – Roseto degli Abruzzi (TE) – Sunny People Fest

13 giugno – Bra (CN) – Artico Festival

19 giugno – Reggio Emilia – Live in Chiostri

23 giugno – Milano – Triennale

27 giugno – Roma – Spaghetti Festival

3 luglio – Sesto al Reghena (PN) – Sexto ’Nplugged

4 luglio – Sennori (SS) – Abbabula Festival

11 luglio – Palermo – FestiValle OFF – Spazio Open

15 luglio – Calcinaia (PI) – Musicastrada Festival

16 luglio – Lucerna (CH) – Luzern Live

18 luglio – Brescia – Alchimie Festival

27 luglio – Henningsvaer, Lofoten (NO) – Trevarefest

1 agosto – Sala Consilina (SA) – Fritz Festival

7 agosto – Olbia – Jova Summer Party – Olbia Arena

17 agosto – Putignano (BA) – FARM Festival

17 settembre – Vic (ES) – Mercat Music Viva a Vic

18 settembre – Barcelona (ES) – Jamboree

Info e prevendite: https://www.vivoconcerti.com/ roster/il-mago-del-gelato

Locandina Il Mago del Gelato (c) Vasta Film

Il Mago del Gelato è pronto a conquistare l’estate a colpi di groove.

La band milanese, tra le realtà più apprezzate e originali della scena italiana contemporanea grazie al suo sound irresistibile e alla sua energia travolgente, annuncia un nuovo tour organizzato da Vivo Concerti che la porterà sui palchi di tutta Italia e in Europa.

Si comincia sabato 9 maggio a Bagnacavallo (RA) al Sonora Fest per poi proseguire sabato 23 a Roseto degli Abruzzi (TE) al Sunny People Fest, sabato 13 giugno a Bra (CN) ad Artico Festival e venerdì 19 a Reggio Emilia a Live in Chiostri.

Martedì 23 giugno il gruppo torna a casa per Depistaggio in Triennale, un concerto speciale prodotto da Vivo Concerti e MI AMI. Una vera e propria festa con il pubblico della loro città in un contesto artistico e culturale unico: lo splendido giardino della Triennale a Milano.

Poi si riparte: sabato 27 giugno a Roma a Spaghetti Festival, venerdì 3 luglio a Sesto al Reghena (PN) a Sexto ’Nplugged, sabato 4 a Sennori (SS) ad Abbabula Festival, sabato 11 a Palermo a FestiValle OFF – Spazio Open, mercoledì 15 a Calcinaia (PI) a Musicastrada Festival, giovedì 16 a Lucerna, in Svizzera, a Luzern Live, sabato 18 a Brescia ad Alchimie Festival, lunedì 27 a Henningsvaer, sulle isole Lofoten in Norvegia, a Trevarefest, sabato 1 agosto a Sala Consilina (SA) a Fritz Festival, venerdì 7 a Olbia ospiti del Jova Summer Party a Olbia Arena, lunedì 17 a Putignano (BA) a FARM Festival.

A settembre infine un doppio appuntamento in Spagna: giovedì 17 a Vic a Mercat Music Viva a Vic e venerdì 18 a Barcellona a Jamboree.

Biglietti in vendita per Calcinaia, Palermo e Putignano da martedì 31 marzo alle 12, info su tutte le date al link https://www.vivoconcerti.com/ roster/il-mago-del-gelato

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Chi È Nicola Felpieri?, l’album d’esordio de Il Mago del Gelato, ha appena compiuto un anno, e non c’è miglior modo di festeggiare questo traguardo se non continuando a suonarlo dal vivo.

Un disco che, dopo aver conquistato lo scorso anno i club e le venue estive più prestigiosi, continua a splendere nel panorama musicale italiano grazie a un’effervescenza e una miscela sonora unica, che trova il suo pieno compimento proprio nei live.

Suonare è infatti la linfa vitale della band e parte imprescindibile della sua essenza: appuntamenti che sono esperienze catartiche, entusiasmanti e totalizzanti. Veri e proprio riti collettivi alimentati da un continuo scambio di energie tra sopra e sotto il palco capace di sciogliere i cuori e i corpi di chi se ne lascia attraversare.

Concerti in cui incontrarsi, abbracciarsi e lasciarsi andare, viaggiando lontano con la musica.

Chi È Nicola Felpieri? è il primo album de Il Mago Del Gelato, uscito a marzo 2025 per Dischi Numero Uno. Un mix letale di afrobeat, funk e jazz e dall’anima cosmopolita e contaminata, in cui si alternano in modo naturale momenti energici e percussivi e atmosfere introspettive e sensuali. Nicola Il Felpieri è l’inconsapevole ed enigmatico protagonista di un racconto musicale di dieci tracce, impreziosite dalle collaborazioni con Venerus, Le Feste Antonacci e Mélanie Chedeville, che hanno confermato la band come uno dei progetti più eclettici e sorprendenti in circolazione.

BIOGRAFIA

Il Mago Del Gelato è una band composta da quattro musicisti (Giovanni Doneda, Ferruccio Perrone, Pietro Gregori e Alessandro Paolone) affascinati dalla varietà culturale del mondo. Questa curiosità, tanto dal punto di vista musicale quanto da quello umano, è alla base del loro lavoro, sin dal nome della formazione: un omaggio a un bar di via Padova a Milano che è luogo di ritrovo per i quattro e per l’intero quartiere, dove lingue ed etnie diverse si mescolano continuamente. Da quell’angolo di mondo osservano, si contaminano e trovano ispirazione per la loro musica. Dopo aver conquistato il pubblico esibendosi nei contesti più underground di Milano e in numerosi concerti in Italia e all’estero, ad aprile 2023, pur non avendo ancora pubblicato nessun brano, vengono inseriti nella Classe 2023 di Rolling Stone ossia la selezione delle promesse dell’anno. A maggio dello stesso anno si esibiscono al MI AMI, occasione che coincide con l’uscita del loro primo singolo, Zenzero, seguito a giugno da Elisir e a settembre da Stracciatella. I tre brani anticipano la pubblicazione del primo EP Maledetta Quella Notte (ottobre 2023) prodotto da Marquis. Con questo lavoro, la band afferma con decisione il proprio sound funk-jazz miscelandolo con influenze della musica per il cinema italiano degli Anni ’60. Nel 2024 Il Mago Del Gelato entra ufficialmente nel roster di Dischi Numero Uno, lanciando ad aprile il singolo Pandora, che segna una nuova tappa del loro percorso artistico. A dicembre 2024 esce il brano Granturismo, il 24 gennaio 2025 Tic Tac insieme all’artista francese Mélanie Chedeville e il 28 febbraio In Punta di Piedi con il duo Le Feste Antonacci, canzoni che anticipano l’album d’esordio Chi È Nicola Felpieri? uscito il 14 marzo 2025 per Dischi Numero Uno. Alla release seguono una serie di date primaverili nei club e un lungo tour estivo in tutta Italia che prende il nome dal loro nuovo singolo L’Anguria, uscito il 18 luglio per Dischi Numero Uno. In autunno la band parte per un nuovo tour e partecipa al progetto discografico Cinevox ReFramed, campionando la colonna sonora di Scacco alla Regina di Piero Piccioni e rielaborandola nel brano Scacco alla Torre. A gennaio 2026 è ospite del prestigioso showcase festival ESNS (Eurosonic Noorderslang) a Groningen. Dopo l’annuncio della data speciale a Milano il 23 giugno, Depistaggio in Triennale, prodotta da Vivo Concerti e MI AMI, sono state annunciate anche le prime date del tour estivo in Italia e in Europa.

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