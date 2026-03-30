Chiesa di San Paolo entro le Mura, Requiem in Re minore K 626 di Mozart

Mercoledì 1° aprile 2026 ore 21,00

Opera in Roma, mercoledì 1° aprile, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta il Requiem in Re Minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart, con l’Orchestra Sinfonica Città di Roma e i Cori Accademia Vocale Romana e La Fenice. direttore Lorenzo Macri, Luisa Ciciriello, soprano, Beatrice Maccaroni, mezzo soprano, Delfo Paone, tenore, Ferruccio Finetti, basso/baritono

. Il concerto si aprirà con una raffinata pagina di Leopold Koželuch, il Concerto per pianoforte a quattro mani, affidato all’eleganza interpretativa di Barbara Cattabiani e Claudia Agostini. Figura di spicco del classicismo viennese, Koželuch fu apprezzato dai contemporanei per lo stile limpido e brillante, capace di unire la grazia melodica tipica del suo tempo a una scrittura pianistica di grande vitalità.

In questa rara esecuzione su pianoforte a quattro mani, il dialogo serrato tra le due interpreti offrirà al pubblico un momento di equilibrio e leggerezza, preparando con luminosità l’ascolto del monumentale Requiem di Mozart nella seconda parte del concerto. La Messa da Requiem K 626 in Re minore, l’ultima opera incompiuta di Wolfgang Amadeus Mozart, rappresenta un labirinto di contraddizioni e misteri che nel corso del tempo ha diviso gli storici e i musicologi, alimentando congetture e accendendo passioni. Mozart portò a termine solo l’Introito: Requiem aeternam, e scrisse le parti principali dell’opera indicando di tanto in tanto il motivo melodico dell’accompagnamento. In questo stadio sono pervenuti Kyrie, Sequentia (con il Lacrimosa che si ferma dopo le prime otto battute) e l’Offertorium. Dopo la morte di Mozart, la moglie Constanze delegò il completamento del Requiem a tre allievi del marito, per meglio avvicinarsi agli intenti originari dell’opera, ma solamente Franz Xaver Süssmayr continuò il lavoro, riordinando in modo omogeneo il lavoro dei collaboratori precedenti e completando i brani totalmente mancanti del manoscritto. Sin dalle prime note è presente un senso d’angoscia, è come se l’autore avesse paura della morte e del giudizio ed è come se essa fosse già presente.

INGRESSO da 20 a 40 euro

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

W. A. MOZART – REQUIEM

CHIESA DI SAN PAOLO ENTRO LE MURA

Via Nazionale 16A, Roma

Mercoledì 1° aprile 2026 ore 21,00

CORI ACCADEMIA VOCALE ROMANA & LA FENICE

&

ORCHESTRA SINFONICA CITTÀ DI ROMA

Lorenzo Macri, direttore

Luisa Ciciriello, Soprano

Beatrice Maccaroni, Mezzo soprano

Delfo Paone, Tenore

Ferruccio Finetti, Basso/Baritono

Programma

LEOPOLD KOZELUCH

Concerto per piano a 4 mani

Barbara Cattabiani e Claudia Agostini, pianoforte

W. A. MOZART

Requiem in Re minore K 626