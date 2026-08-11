Italia Green Film Festival, il successo della prima edizione di Carloforte Summer Edition

Sotto il cielo di Carloforte il cinema riscrive il "Nuovo Umanesimo”: un successo la prima edizione che si è tenuta da 6 all'8 agosto

Grande successo per la prima Carloforte Summer Edition dell’Italia Green Film Festival, che si è conclusa dopo un fitto calendario di eventi tra proiezioni di cortometraggi, serie e lungometraggi, mostra fotografica, presentazione di libri, Green Talk, performance teatrali e musicali, esibizioni di danza, sfilate di moda etica e laboratori di EcoArte per bambini. La manifestazione si è svolta dal 6 all’8 agosto tra le storiche location di Piazza Pegli e del CineTeatro Cavallera.

Un parterre di stelle per l’ecosostenibilità

Il parterre di attori, registi, creativi, artisti sbarcati per l’occasione sull’isola di San Pietro è stato importante: Caterina Murino, Hal Yamanouchi, Syama Rayner, Roberto Giacobbo, Jacopo Cullin, Tessa Gelisio, Louis Nero, Diana Dell’Erba, Paola Sini.

E poi ancora Gianluca Medas, Sabina Zicconi, Paolo Lubinu, Andrea Mura, Chiara Vigo, Stefano Piroddi, Marco Nateri, Isabel Sardu, Massimo Lumini, il Professor Piero Addis ed il saluto da Londra dell’attrice Rose Aste. Per la musica Sebastiano Mocci, Tiziana Cherchi, Renzo Durante, Tore Saliu, Bianca Albezzano, il giovanissimo talento Pietro Granara e la cantautrice Elsa Cherchi, neo vincitrice della selezione regionale del Premio Fabrizio De Andre’.

E poi la danza con Lia Marocci e Fabio Morrocu e l’accademia di Michela Borghero. Infine le bellissime sfilate di Moda Etica delle stiliste Marinella Staico e Maria Conte. Alla conduzione degli eventi diurni la giornalista Susanna Lavazza, mentre per gli eventi serali i giornalisti Fabrizio Serra, Simona Scioni ed il noto Anthony Peth, giunto appositamente da Roma per condurre il Gala finale assieme alla Direzione del Festival.

“La risposta del pubblico a questa prima edizione è andata oltre le aspettative” ha commentato la Direttrice esecutiva dell’Italia Green FilmFestival Silvia Armeni, ideatrice e organizzatrice della Carloforte Summer Edition, “in alcuni casi non sono bastate le sedute previste. In molti ci hanno ringraziato per aver trattato questioni ambientali e sociali attraverso il linguaggio del Cinema e dell’arte in generale.

Sono davvero grata all’amministrazione, ai numerosi partner pubblici e privati che ci hanno supportato, e a tutti gli artisti internazionali, nazionali e regionali che hanno accettato di sposare la manifestazione e che a loro volta hanno espresso apprezzamento sincero per l’ospitalità familiare ricevuta in quest’isola meravigliosa e per il clima di condivisione emotiva e spirituale instauratosi tra gli invitati ed anche con le persone intervenute agli eventi.”

Il “Festival Boutique”: la visione del direttore Pierre Marchionne

L’Italia Green Film Festival si tiene da 7 anni a Roma su iniziativa e Direzione Artistica di Pierre Marchionne, quest’anno con il tema “Return to Human”, sulla cui base si è svolta anche la Carloforte Summer Edition.

Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede in una precisa scelta stilistica e contenutistica, volta a ribaltare i tradizionali schemi della fruizione cinematografica.

«La scelta di una edizione estiva del Festival a Carloforte, in Sardegna – ha dichiarato Pierre Marchionne – rappresenta il viaggio nel viaggio, un’isola nell’isola dove il vento carico di profumi e le stelle diventano la scenografia naturale del grande schermo dell’Italia Green Film Festival. Lontano dalle logiche del mainstream, abbiamo plasmato un vero ‘festival boutique’: un’esperienza immersiva in cui il cinema d’autore sta al centro e registi, attori, scrittori, artisti, ambientalisti, pensatori e la natura incontaminata dialogano per riconnetterci con la Terra per ispirare un autentico Nuovo Umanesimo.»

Entusiasta anche il Sindaco di Carloforte, Stefano Rombi che conferma di aver “apprezzato molto questo festival perché tratta di sostenibilità e valori umani, oltre che di cinema. E ha esaltato anche i talenti carlofortini. Turismo sostenibile è una parola forse abusata. L’obiettivo è che il turismo sia coerente con l’identità di Carloforte: non porti a snaturare la nostra cultura, ma costruisca un rapporto tra chi arriva sull’isola e le persone che qui vivono”.

La manifestazione si è aperta il 6 agosto con la mostra fotografica di Alessandra Cossu “Attraverso i nostri occhi”, allestita assieme a Fabrizio Bibi Pinna e promossa dall’attrice Caterina Murino per sensibilizzare sull’abbandono di cani e gatti, che rimarrà allestita al Cineteatro Cavallera fino al 23 agosto. Le fotografie sono in vendita a scopo benefico: il ricavato andrà all’associazione locale A.C.U’.A. (La coda).

La prima Carloforte Summer Edition dell’Italia Green Film Festival si

è tenuta grazie al contributo del Comune e della Pro Loco di Carloforte, del CineTeatro Cavallera e di numerose aziende locali e non.

La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Sardegna e dalla Provincia del Sulcis Iglesiente, dal WWF, dal Dipartimento Sardegna dell’Associazione Nazionale Sociologi, dalla Croce Azzurra di Carloforte e dall’associazione contro la violenza ‘Donne al traguardo’.