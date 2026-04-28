Grande attesa per “SaxophonEvent” a Crotone

Il 2 e 3 maggio sul suggestivo palcoscenico del teatro "Vincenzo Scaramuzza" si esibiranno numerosi ensemble di sassofoni

E’ la prima volta che succede in Calabria ed, oltretutto, non è neppure così semplice vedere esibirsi decine e decine di sassofonisti, in un unico momento, su di un palcoscenico degno di nota come quello nel “nuovo” teatro intitolato a Vincenzo Scaramuzza in quel di Crotone. Dunque qualcosa di speciale, quasi una rarità del genere musicale!

Parliamo della quarta edizione del “SaxophonEvent” che quest’anno sarà ospitato il 2 e 3 maggio prossimi proprio nella città di Pitagora, cuore della Magna Grecia. La finalità del SaxophonEvent è quello di radunare numerosi ensemble di sassofoni che durante i due giorni inonderanno con i loro suoni la città calabrese; capofila delle diverse formazioni sarà il “Saxophone Ensemble Pythagoràs”, composto da tutti sassofonisti calabresi e diretto dal Maestro Francesco Salime, ideatore e direttore artistico di questa particolare, unica ed originale rassegna musicale.

Il festival si concluderà con il tradizionale concertone che vedrà esibirsi insieme tutti gli ensemble partecipanti e provenienti da tutta Italia, con musiche, elaborate per l’occasione, che vanno dalla musica del ’700 fino alla musica d’autore del crotonese Rino Gaetano. Ogni ensemble ospite si esibirà con un programma di libera scelta per dimostrare le proprie virtù tecniche e musicali.

La prima edizione del “SaxophonEvent” ha visto la luce nel 2019 e la seconda nel 2024. Entrambi le edizioni si sono svolte a Napoli con la gentile accoglienza del prestigioso conservatorio San Pietro a Majella con il concerto finale tenutosi nel cortile storico del Palazzo reale; la terza edizione nel maggio 2025 è stata ospitata, invece, dal conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, con il concertone finale che s’è tenuto nella bellissima cornice della scalinata in prossimità dell’ingresso del Teatro Massimo di Palermo; mentre questa quarta edizione di Crotone si realizzerà grazie al prezioso patrocinio della Società Beethoven Acam presieduta dal M° Fernando Romano e dell’amministrazione comunale di Crotone.

L’evento si svolgerà, come anticipato all’inizio, nel “nuovo” Teatro intitolato a Vincenzo Scaramuzza, celebre musicista crotonese, nato a Crotone il 19 giugno 1885 che a nove anni era già considerato un prodigio del pianoforte. Scaramuzza fu quindi mandato a studiare nel prestigioso conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, sotto la guida dei migliori insegnanti dell’epoca, come Florestano Rossomandi, Alessandro Longo e Beniamino Cesi. Nel 1907 si trasferì in Argentina, dove iniziò la sua carriera di insegnante nell’accademia di musica di Santa Cecilia di Buenos Aires; tra i suoi allievi illustri vanno annoverati nomi del calibro di: Martha Argerich, Bruno Leonardo Gelber, Carmen Piazzini, Daniel Levy, Mauricio Kagel, Fausto Zadra, Daniel Barenboim e tanti altri.

Durante il SaxophonEvent si svolgerà anche la prova finale e la premiazione del Concorso nazionale di Sassofono “ Giuseppe de Matola” patrocinato dalla geologa Anna Pizzorusso che, inoltre curerà la realizzazione delle t’shirt dell’evento con ideazione grafica di Francesco Filippini, le t’shirt saranno indossate da tutti i partecipanti nel concertone finale ; sarà invitato il presidente del più importante concorso internazionale di sassofono al mondo il M° Alain Crepin (sassofonista e direttore d’orchestra) dell’Associazione Adolphe Sax di Dinant (Belgio) che sarà il presidente della giuria del concorso nazionale di sassofono “Giuseppe de Matola”.

Inoltre, tutti i partecipanti potranno apprezzare la conferenza del dottor Francesco Burrai PhD, psicologo, ipnologo, musicista, sul tema “ Migliora la performance musicale con la mente”. Il SaxophonEvent vuole semplicemente creare un momento di scambio culturale musicale che va oltre l’antagonismo ed esibizionismo, con l’intento di realizzare il libero scambio di conoscenze all’insegna della kermesse amicale, contro tutte le problematiche sociali che stanno infiammando il pianeta.

Alla fine, alla domanda: Perché Crotone? Il Maestro Salime, senza scomporsi più di tanto, risponde perentorio: “Ebbene, essendo calabrese e ideatore di questo evento, mi sento orgoglioso di proporlo nella mia regione, e la scelta, per tanti validi motivi, non poteva che ricadere sulla città di Crotone…”.