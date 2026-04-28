“Buongiorno ministro!” fa il pieno di risate a Soverato

Nella cittadina calabrese lo spettacolo portato in scena da Enzo Iacchetti al Comunale ha divertito e convinto il numeroso pubblico

“Buongiorno ministro!” per la regia di Ferdinando Ceriani e testo del giovane drammaturgo spagnolo Jordi Galceran al teatro comunale di Soverato (Catanzaro) è stato uno spettacolo esilarante e ricchissimo di colpi di scena che ha divertito tantissimo il numeroso pubblico in platea ed in galleria per quasi due ore ininterrotte.

Enzo Iacchetti ha guidato da protagonista principale un cast di attori di prim’ordine ancor più per il fatto che in questa fase l’attrice Loredana Piedimonte abbia dovuto sostituire Carlotta Proietti nel fare la sua parte a causa della perdita della madre Sagitta Alter avvenuta soltanto pochi giorni fa. Fatto, quest’ultimo, che è stato ricordato a fine spettacolo dallo stesso Iacchetti che ha voluto omaggiarla con un saluto caloroso così come calorosi sono stati gli applausi del pubblico all’indirizzo della storica compagna di Gigi Proietti.

Per il resto, è stato tutto un susseguirsi di battute e di risate. Al centro della scena la vicenda amara dell’ex ministro dello Sviluppo economico Isidoro Fumagalli – interpretato da Iacchetti – che a seguito di uno scandalo che lo vede coinvolto in prima persona decide di farla finita con l’intento di uccidersi con un colpo di pistola; ma prima di portare avanti il suo piano suicida decide di “godersi” l’attimo fuggente nel “tentativo” di poter trascorrere i minuti prima di una sua “dipartita” con una prostituta. Chiama l’agenzia e commissiona la richiesta. Ma qualche minuto prima giunge a casa sua una venditrice porta a porta e da lì inizia grottescamente una storia romantica che dissuade l’oramai ex ministro dall’iniziale tentativo di uccidersi! Nel frattempo, giunge a casa del ministro l’escort e da qui si “scoprono” da quest’ultima aneddoti particolari sulla vita familiare della venditrice e sul presunto tradimento che il marito perpetrava a suo danno davanti a un padre infermo e muto.

Insomma, s’innescano situazioni diverse, letteralmente inaspettate, da lasciare il pubblico col fiato sospeso senza contare le gags senza soluzione di continuità portate avanti dagli attori, con in testa lo stesso Iacchetti che, con il fare satirico che gli è proprio, riporta in auge alcuni degli accadimenti della vita politica nazionale dei nostri giorni. Gli appalusi convinti ed entusiasti degli spettatori hanno testimoniato eloquentemente nel corso della performance e soprattutto alla fine quanto questo spettacolo sia piaciuto!