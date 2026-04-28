Teatro dell’Opera di Roma, Roméo et Juliette di Charles Gounod

Luca De Fusco ambienta l’opera di Shakespeare negli Anni Quaranta, Nino Machaidze e Vittorio Grigolo diretti da Daniel Oren, dal 28 aprile al 6 maggio a Roma

Roméo et Juliette

di Charles Gounod, un grande classico del repertorio francese, debutta al Teatro dell’Opera di Roma, in scena dal 28 aprile al 6 maggio 2026, diretto dal Maestro Daniel Oren, in un nuovo allestimento di Luca De Fusco.

L’opera in cinque atti su libretto di Jules Barbier e Michel Carré, che racconta il dramma degli infelici amanti di Verona vittime della lotta fra Montecchi e Capuleti, segna anche l’inizio di una collaborazione triennale con il Teatro di Roma e il debutto capitolino di De Fusco (attuale direttore artistico).

Innovativo l’approccio dell’acclamato regista, di prosa e di lirica, che proietta la tragedia di Shakespeare in una pellicola cinematografica.

“L’ultimo momento in cui ci siamo divisi tra Montecchi e Capuleti in Italia è stata durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi ho voluto immaginare questa storia in bianco e nero come in un film Anni Quaranta – spiega il regista – gli unici personaggi colorati sono quelli che professano l’amore, ovvero i due amanti e la loro immaginazione, quello che loro ricordano, immaginano e che è nella loro testa e non nella cruda realtà che ci circonda.

L’opera di ammanta di una dimensione fortemente simbolica attraverso le proiezioni video (di Alessandro Papa) sulla scena animano i sogni, i ricordi e l’immaginazione dei due amanti in uno spazio che si trasforma costantemente con le scene e i costumi di Marta Crisolini Malatesta, le luci di Gigi Saccomandi.

“Le mie ambientazioni di Shakespeare sono spesso mentali e non realistiche, le finestre di questo palazzine anni quaranta che domina la scena sono spazi dedicati all’immaginazione, un gioco di trasparenze e di tulle ricreano l’immaginazione e gli spazi sono spazi dell’azione, ma soprattutto dell’immaginazione – prosegue De Fusco – raramente negli ultimi anni il conflitto fra amore e guerra e amore e morte è stato così vicino a noi e ci sentiamo di sostenerli, sappiamo che i due amanti andranno incontro a una sconfitta, ma tutt’ora che mai l’amore deve trionfare sulla morte”.

Nel ruolo di Juliette il soprano georgiano Nino Machaidze, stella internazionale già all’Opera nel 2021 in Giovanna D’Arco di Giuseppe Verdi e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo nel 2023. Si alterna con lei nel ruolo Vannina Santoni (2, 5 maggio). Roméo è interpretato da Vittorio Grigolo, nello stesso ruolo già alla Scala nel 2011 e al Met nel 2017 e che torna all’’Opera dopo tanti ruoli di repertorio, da Cavaradossi in Tosca ad Alfredo ne La traviata. Si alterna con lui nel ruolo di Roméo Duke Kim (2, 5 maggio).

Giovani e in carriera gli artisti che completano il cast, Nicolas Courjal (Frère Laurent, Le Duc de Vérone), Mihai Damian (Mercutio), Aya Wakizono (Stéphano), Christian Senn (Capulet), Valerio Borgioni (Tybalt), Géraldine Chauvet (Gertrude), Raffaele Feo (Benvolio), Alessio Verna (Gregorio) e, da “Fabbrica” Young Artist Program, Alejo Álvarez Castillo (Pâris).

Sul podio, il Maestro Daniel Oren che torna all’Opera dopo l’Otello del 2024 e che sottolinea una “una scrittura vocale di straordinaria intensità espressiva” contraddistinta dalla “linea di canto che si unisce a una scrittura orchestrale elegante e mai eccessiva”.

Dopo la prima rappresentazione di martedì 28 aprile 2026, ore 20.00 e in diretta su Radio3 Roméo et Juliette replica anche giovedì 30 aprile ore 20.00; sabato 2 maggio ore 18.00; domenica 3 maggio ore 16.30; martedì 5 maggio ore 20.00; mercoledì 6 maggio ore 20.00. Info: www.operaroma.it

Fabiana Raponi