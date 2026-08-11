“Onde musicali”, attese le danze popolari da tutto il mondo

La musica, sul Sebino, non va mai in vacanza: dopo il notevole successo dei tanti appuntamenti andati in scena nei mesi di giugno e luglio, la nona edizione di Onde musicali sul Lago d’Iseo, il festival organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo, l’ente di promozione turistica del Lago d’Iseo, proseguirà per tutto agosto, fino all’evento speciale di chiusura del 5 settembre sull’isola di Loreto. Anche questo mese sarà ricco, infatti, di eventi che animeranno i luoghi più suggestivi delle due sponde del lago e di alcune località limitrofe delle province di Bergamo e Brescia.

Il mese di agosto sì è aperto sabato 1 con l’applaudita performance del Rapsodia Saxophone Quartet a Costa Volpino (Bg). Un altro appuntamento che ha incuriosito e appassionato gli spettatori è stata l’esibizione, venerdì 7 agosto a Zone (Bs), del duo Hélios Vagabond, formato da Élise Chemla al violoncello e Camilla Finardi al mandolino, al liuto cantabile e alla chitarra, tra musiche tradizionali e composizioni contemporanee.

Venerdì 14 agosto il festival farà tappa a Lovere (Bg), presso Villa Milesi, sede del concerto del quartetto di clarinetti Marsyas (ore 21, ingresso libero): Francesco Carasi, Gabriele Faustini, Andrea Marenghi e Serena Pattacini sono i componenti di questo ensemble, nato nel 2023 al Conservatorio Peri di Reggio Emilia. Il quartetto, che utilizza la famiglia completa del clarinetto (dal basso al piccolo, con l’impiego occasionale del corno di bassetto), presenterà Folk Songs Suite, un viaggio musicale attraverso le danze popolari provenienti da diverse regioni del mondo, riunite in un percorso che richiama la forma classica della suite. Il programma spazia dalla Gran Bretagna all’Europa centro-orientale, dall’Argentina al Messico, mostrando come la danza – elemento universale e identitario – sia diventata fonte di ispirazione per i compositori del Novecento e per quelli contemporanei. Il concerto si aprirà con Molly on the Shore di Percy Grainger, nella trascrizione per quartetto di clarinetti realizzata dallo stesso ensemble, per poi passare alle Antiche danze ungheresi di Ferenc Farkas e alle Danze rumene di Béla Bartók, fino a una suite di brani del compositore inglese Gordon Jacob e a un brano tratto dalla celebre Histoire du Tango di Astor Piazzolla, per chiudere infine con una danzón cubana di Arturo Márquez e con la Rumba di Gaspare Tirincanti.

Si continuerà, sempre a passo di danza e in particolare di tango, sabato 22 agosto a Pisogne (Bs) nella chiesa di Santa Maria della Neve (ore 21, ingresso libero) con lo spettacolo AT-Traverso il Tango ovvero Passioni, virtuosismo, emozioni tra Vecchio e Nuovo Continente. Eseguendo brani di Piazzolla, Cardoso, Gardel, Girotto e altri, il quartetto composto da Giovanni Mareggini (flauto), Riccardo Bontempelli (percussioni), Enrico Lazzarini (contrabbasso) e Massimo Tagliata (pianoforte e arrangiamenti) condurrà il pubblico in un viaggio musicale che partirà dall’Ottocento, quando l’habanera cubana lasciò spazio alle milonghe, e proseguirà con i brani struggenti dei grandi cantanti argentini, fino alla diffusione del tango nel mondo come forma musicale universale, grazie all’opera infaticabile del compositore Astor Piazzolla. Qui il tango argentino si confronterà con la Bossa Nova ed i Choros brasiliani: brani vocali e strumentali in cui il virtuosismo si fonde con la malinconia, il carnevale con la saudade. Giovanni Mareggini si è esibito nei più importanti festival e teatri internazionali. Vanta collaborazioni con Giorgio Gaslini, Lucio Dalla e Jan Anderson dei Jethro Tull. Esperto anche di musica sacra, è stato incaricato da Papa Francesco della direzione musicale del Sinodo dei giovani nel 2018 e nel 2022. Enrico Lazzarini ha collaborato con alcuni dei jazzisti più noti della scena italiana e internazionale (tra cui Fresu, Marcotulli, Bosso, Ribot e Odorici), con il cantautore Vinicio Capossela e con artisti del calibro di Paolo Rossi. Massimo Tagliata ha iniziato ad approfondire il linguaggio del tango argentino quand’era adolescente. Grazie alla sua spiccata versatilità, spazia dal jazz alla musica italiana d’autore, dal pop al folk, collaborando con numerosi musicisti del panorama nazionale e internazionale, tra cui Biagio Antonacci, Antonella Ruggiero, Elisa, Sal Da Vinci, Javier Girotto e molti altri. Riccardo Bontempelli si è diplomato in batteria al CPM di Milano ed è attivo in ambito jazz e pop/rock.

Onde musicali sul Lago d’Iseo è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, al supporto straordinario della Fondazione della Comunità Bergamasca e al sostegno degli sponsor Navigazione Lago d’Iseo, Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, Comisa, Bertoni antinfortunistica industriale, Gfelti, Antica Fratta Franciacorta e Lions Club Lovere). Come sempre, tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero, ad eccezione di tre concerti speciali: quello del 27 giugno scorso alla Rocca Martinengo di Monte Isola e i due sull’isola di Loreto.