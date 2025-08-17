CinemaTorino

TorinoFilmLab al Locarno Film Festival 2025

Il TorinoFilmLab al Locarno Film Festival 2025 – PREMI.
WHITE SNAIL di Elsa Kremser e Levin Peter, vince il Premio Speciale della Giuria Concorso Internazionale.
Premiato anche l’alumnus Minh Quý Trương con il Pardo d’Oro Cineasti del Presente per HAIR, PAPER, WATER…
 
Il 78° Locarno Film Festival si è appena concluso con la vittoria di un film targato TorinoFilmLab.
Il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA DEL CONCORSO INTERNAZIONALE è stato assegnato a WHITE SNAIL di Elsa Kremser (Austria) e Levin Peter (Germania).
White Snail è il primo lungo di finzione del duo, che insieme ha già diretto altri titoli e che nel 2021 ha partecipato al programma FeatureLab.
Per i due registi, il film racconta un punto di svolta nella vita di due giovani bielorussi, un atto di sfida verso lo stigma e l’esclusione: una fragile storia d’amore tra due outsider che mettono in crisi l’uno il mondo dell’altra, scoprendo così di non essere soli.
 
Inoltre, per la competizione CINEASTI DEL PRESENTE, il nuovo film dell’alumnus Minh Quý Trương dal titolo Hair, Paper, Water…, e diretto insieme a Nicolas Graux, è stato premiato con IL PARDO D’ORO CONCORSO CINEASTI DEL PRESENTE. Il film ha ricevuto anche una menzione per il premio Pardo Verde, riservato alle opere che meglio riflettono temi come l’ecologia e la sostenibilità.
Nel 2022, il TorinoFilmLab ha scelto Minh Quý Trương (Vietnam) con il suo film Viet and Nam come vincitore del TFL Co-Production Fund di 50.000 euro, che ha poi esordito al Festival di Cannes 2024, nella sezione Un Certain Regard.
Al suo diciottesimo anno di attività, sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema di Torinoil TFL continua a scoprire e valorizzare idee, autrici, registi e professionisti del settore, accompagnandoli nel percorso creativo di realizzazione di film e serie tv, fino all’esordio nei festival più prestigiosi al mondo.
Il TorinoFilmLab è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di Creative Europe – sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea.
 

