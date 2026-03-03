“Il mare nascosto” in tour

Il film di Luca Calvetta attraversa l’Italia trasformando il cinema in uno spazio di dialogo tra arte, libri e società

Dopo un’importante circolazione festivaliera, segnata da premi e riconoscimenti in tutta Italia, Il mare nascosto di Luca Calvetta arriva nelle sale con un tour nazionale che è insieme distribuzione cinematografica e progetto culturale itinerante, al via il prossimo 9 marzo da Napoli e in programma fino al 16 giugno, con la tappa conclusiva a Torino.

Non una semplice uscita in sala, ma un percorso pensato per incontrare il pubblico e restituire al cinema la sua dimensione originaria: quella dell’esperienza collettiva e del confronto. Ogni proiezione sarà infatti seguita da un dialogo tra il regista e una voce del panorama culturale dei nostri tempi, creando un ponte tra immagini, libri e pensiero contemporaneo.

Un format costruito volutamente lontano dalle logiche commerciali tradizionali, con l’obiettivo di generare uno spazio di riflessione condivisa e una rete culturale diffusa insieme a librerie indipendenti e realtà territoriali.

Come spiega lo stesso regista: «Una serie di proiezioni cui seguiranno dialoghi con scrittrici e scrittori, studiose e studiosi per parlare de Il mare nascosto e approfondire i temi che porta con sé. Un dialogo tra il film e i libri, le ricerche e l’immaginario degli ospiti e delle ospiti, insieme ad alcune tra le più belle librerie indipendenti italiane. Un modo per portare il film tra le persone, per fare cultura, civismo, essere una rete fuori dal circuito classico della promozione culturale e forse anche fuori dal puro narcisismo».

Già avviato con incontri in Sardegna – che hanno coinvolto anche studenti – e in Abruzzo insieme a Dacia Maraini, il tour attraverserà l’intero Paese, costruendo un movimento culturale che unisce città, regioni e comunità diverse.

Da Napoli a Roma, da Pisa e Firenze fino a Catanzaro e Messina, per arrivare a Milano e Torino, il film dialogherà con alcune tra le voci più autorevoli della cultura italiana contemporanea: Paolo Di Paolo e Sabrina Efionayi, Ascanio Celestini e Rosella Postorino, Francesco Strazzari e Matteo Meschiari, Vera Gheno, Vito Teti, Anna Mallamo, Laura Pigozzi e Giorgia Serughetti, Carlo Greppi.

Ogni appuntamento sarà unico: il film diventerà il punto di partenza per conversazioni sui temi che attraversano l’opera – migrazione, identità, memoria, linguaggio e confine – in dialogo con i libri degli ospiti.

Definito da Dacia Maraini «un poema», Il mare nascosto è un film poetico nella forma e politico nella sostanza. Un’opera corale in cui ogni personaggio diventa soggetto narrante: secondo la visione di Calvetta, ciascuno deve poter raccontare sé stesso, contribuendo a una narrazione plurale fatta di incontri, voci e attraversamenti.

Liberamente ispirato a Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, il film segue il viaggio di un ragazzo approdato sulle coste del Sud Italia, trasformando il suo cammino in una riflessione sui confini geografici, culturali e interiori e sul potere dell’arte di aprire nuove possibilità di interpretazione del reale.

Girato interamente in Calabria, dove i luoghi diventano veri personaggi, il film attraversa cinema, teatro e documentario, mescolando realtà e immaginazione in una ricerca sulla libertà e sull’identità contemporanea.

Interprete e voce narrante dell’opera è Ascanio Celestini, tra le figure più significative del teatro civile italiano contemporaneo, attualmente in tournée con Poveri cristi. Nel film la sua presenza diventa una coscienza critica che interroga il senso stesso del raccontare, trasformando la narrazione in gesto poetico e politico. Sarà tra i protagonisti anche del tour, dialogando con il pubblico nell’appuntamento romano.

Il mare nascosto è un film completamente autoprodotto, realizzato senza finanziamenti pubblici né sussidi: una scelta produttiva radicale che riflette la libertà artistica dell’opera.

Presentato in anteprima all’Ischia Film Festival 2024, ha ottenuto premi come miglior film, miglior documentario e miglior regia in diversi festival italiani.

Il testo originale di Calvetta dialoga con le parole di Antoine de Saint-Exupéry, Pier Paolo Pasolini, Romain Gary e Mahmoud Darwish, fondendosi in una lingua cinematografica personale e contemporanea.

Luca Calvetta ha trascorso la sua vita tra Roma, Parigi e Bruxelles. Laurea e Dottorato di Ricerca in Scienze politiche alla Luiss di Roma. Ha fatto esperienza alle Nazioni Unite di Ginevra e nella comunicazione culturale a Parigi. Il World Economic Forum di Davos lo ha nominato Young Global Shaper. Ha lavorato per 7 anni a diMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, per cui ha scritto la parte culturale e di approfondimento. Ha poi collaborato con la Rai a quattro edizioni del Premio Campiello di letteratura, trasmesse dal Teatro La Fenice di Venezia. Cosmopolita da sempre, conserva uno stretto legame con la Calabria, terra di origine della sua famiglia paterna. Ispirandosi alla vita e all’opera dell’antropologo Vito Teti ha realizzato il documentario Il paese interiore. Il mare nascosto è il suo primo lungometraggio.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL TOUR

Il regista Luca Calvetta presenterà il film e dialogherà con:

PAOLO DI PAOLO (in video-collegamento) e SABRINA EFIONAYI (in presenza)

9 marzo 2026, ore 19.15

Casa Cinema, NAPOLI

Dialogo intorno al film Il mare nascosto e ai libri Un mondo nuovo tutti i giorni Solferino) di Paolo Di Paolo e Addio, a domani(Einaudi) e Padrenostro (Feltrinelli) di Sabrina Efionayi.

In collaborazione con Luce – Libreria emotiva

ASCANIO CELESTINI e ROSELLA POSTORINO

26 marzo 2026, ore 20.30

Cinema Delle Provincie d’Essai, ROMA

Dialogo intorno al film Il mare nascosto e ai libri Poveri cristi(Einaudi) di Ascanio Celestini e Nei nervi e nel cuore, memoriale per il presente (Solferino) di Rosella Postorino.

In collaborazione con Libreria L’Altra Città.

Prenotazione biglietti whatsapp: 3351090792

FRANCESCO STRAZZARI e MATTEO MESCHIARI

7 aprile 2026, ore 20.30

Cinema Arsenale, PISA

Dialogo intorno al film Il mare nascosto e ai saggi Terre che non sono la mia, un controgeografia in 111 mappe (Bollati Boringhieri) di Matteo Meschiari e Frontiera Ucraina, guerra, geopolitica e ordine internazionale (Il Mulino) di Francesco Strazzari. In collaborazione con Libreria Ghibellina.

VERA GHENO

8 aprile 2026, ore 21.15

Spazio Alfieri, FIRENZE

Dialogo intorno al film Il mare nascosto e al saggio NessunƏ è normale (UTET) di Vera Gheno. In collaborazione con Libreria L’Ornitorinco.

Acquisto biglietti: https://spazio.spazioalfieri.18tickets.it/film/86702

VITO TETI

10 aprile 2026, ore 20.30

Cineteatro Comunale, CATANZARO

Dialogo intorno al film Il mare nascosto e ai libri La Restanza(Einaudi) e Razza maledetta (Meltemi) di Vito Teti

Modera Rosita Mercatante

In collaborazione con Libreria Ubik

ANNA MALLAMO

14 aprile 2026, ore 18.30

Cinema Lux, MESSINA

Dialogo intorno al film Il mare nascosto e il libro Col buio me la vedo io (Einaudi) di Anna Mallamo

In collaborazione con Librerie Feltrinelli

LAURA PIGOZZI e GIORGIA SERUGHETTI

5 maggio 2026

Anteo Spazio Cinema, MILANO

Non solo madri, riscoprire la donna oltre la maternità (Raffaello cortina Editore) di Laura Pigozzi e Potere di altro genere, donne, femminismo, politica (Donzelli) di Giorgia Serughetti. In collaborazione con Libreria Centofiori e Fondazione Casa Della Carità Angelo Abriani

CARLO GREPPI

16 giugno 2026

Cinema Esedra, TORINO