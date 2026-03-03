Al via il Corso di Alto perfezionamento in repertorio verdiano

La IX edizione dell'Accademia verdiana vede la partecipazione di 14 allievi selezionati tra 128 candidati iscritti alle selezioni e provenienti da tutto il mondo

Ha preso il via oggi la IX edizione del Corso di Alto perfezionamento in repertorio verdiano di Accademia Verdiana, cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo plus e della Regione Emilia-Romagna (Operazione Rif. PA 2025-25390/RER approvata con DGR n. 2030 del 09/12/2025), che quest’anno vede la partecipazione di 14 allievi selezionati tra 128 candidati iscritti alle selezioni.

Sono i soprani Fabiola Amatore (43, Italia), Irina Bogdanova (32, Russia), Despoina Drandaki (32, Grecia), Maria Vidal (27, Spagna), Sara Volpato (32, Italia), Fanning Zhao (26, Cina); il mezzosoprano Weiyi Lu (28, Cina); i tenori Tommaso Nicolosi (39, Italia), Yan Wang (32, Cina), Tong Xu (26, Cina); i baritoni Alejandro Cardona (43, Costa Rica), Edoardo Di Cecco (32, Italia); i bassi Xiangyu Wan (26, Cina), Chaewoong Ye (25, Corea del Sud).

I cantanti ammessi sono stati selezionati nel corso delle giornate di audizioni al Teatro Regio di Parma dal 18 al 21 febbraio da una Commissione presieduta dal Direttore didattico Francesco Izzo e composta da Giannina Seccia Responsabile formazione Teatro Regio di Parma e dai maestri Silvia Dalla Benetta Docente del Conservatorio ”Benedetto Marcello” di Venezia e docente principale di tecnica vocale di Accademia Verdiana, Vincenzo De Vivo Direttore artistico Accademia di Osimo, partner di Accademia Verdiana, Damiana Pinti Docente Scuola di Musica di Fiesole, partner di Accademia Verdiana.

Gli allievi frequenteranno il Corso gratuitamente, beneficiando di una borsa di studio di 1000 euro. Il percorso formativo, che proseguirà fino al 11 dicembre 2026, sarà scandito da lezioni, masterclass, seminari e incontri di approfondimento per una durata complessiva di 1000 ore.

L’ACCADEMIA VERDIANA

L’obiettivo del Corso è formare artisti lirici di alto profilo, offrendo loro una preparazione vocale, teatrale, musicale sotto la guida di alcuni tra i massimi interpreti verdiani di tutto il mondo, vocal coach, pianisti accompagnatori specializzati e professionisti riconosciuti dell’universo manageriale musicale.

Direttore didattico di Accademia Verdiana è Francesco Izzo, musicologo, pianista e coach, professore ordinario di musicologia presso l’Università di Southampton nel Regno Unito e specializzato nello studio del melodramma ottocentesco.

Lo studio e l’interpretazione del repertorio verdiano e il potenziamento della tecnica vocale saranno il focus del percorso che, inoltre, si concentrerà sullo studio dei movimenti scenici e coreografici, sulle tecniche di recitazione e su approfondimenti di carattere storiografico. Completano l’offerta formativa i moduli dedicati alle materie contrattualistiche e manageriali, indispensabili per il profilo professionale di un artista che opera nel complesso mondo dello spettacolo.

L’Accademia Verdiana potrà inoltre offrire agli allievi collaborazioni artistiche nell’ambito della programmazione della Stagione Lirica del Teatro Regio di Parma, del Festival Verdi e di Verdi Off.

Il Corso è realizzato in collaborazione con Scuola di Musica di Fiesole, Accademia d’arte lirica di Osimo, Comune di Parma Assessorato alla cultura, Provincia di Parma, Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Teatro Due di Parma, Associazione “Parma, io ci sto!”, Fondazione I teatri di Reggio Emilia.

“Sono onorato e felice di dirigere per il quarto anno l’Accademia Verdiana e di presiedere la commissione che selezionerà gli allievi dell’edizione 2026 – dichiara Francesco Izzo. Si tratterà di una selezione particolarmente impegnativa visto il numero così importante di domande ricevute: un dato che conferma la crescita di questo progetto, che ha rinnovato la sua portata internazionale a New York, con la seconda masterclass intensiva alla Casa Zerilli Marimò realizzata grazie al sostegno degli International Friends of Festival Verdi, Casa Italiana Zerilli-Marimò, Fondazione Prof. Roberto Massini ETS. I nostri criteri di formazione rigorosi sono coadiuvati da docenti di altissima statura (cito solo alcuni nomi dall’ultima edizione: Fiorenza Cedolins, Silvia Dalla Benetta, Vincenzo De Vivo, Martino Faggiani, Barbara Frittoli, Sonia Ganassi, Renata Lamanda, Damiana Pinti, Alessandro Roccatagliati, Sebastiano Rolli, Bruno Taddia, Riccardo Zanellato). Già molti sono gli allievi che hanno avuto occasione di affermarsi in importanti concorsi internazionali e di esibirsi, oltre che durante il Festival Verdi e al Teatro Regio di Parma, su prestigiosi palcoscenici come la Scala, l’Opera di Bilbao, i Wiener Philharmoniker, il Teatro Verdi di Trieste, il circuito Opera Lombardia, l’Università di Cambridge, l’Opera nazionale greca: una conferma importante del fatto che l’Accademia Verdiana contribuisce a preparare artisti solidi, informati e professionali”.