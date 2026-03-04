Accademia di Santa Cecilia, Quatuor Ébène e Yuja Wang

I quartetti di Beethoven e Barber, Debussy e Prokofiev, il 4 marzo, giovedì 5 e venerdì 6 marzo alle ore 20, e sabato 7 marzo alle ore 18 in Sala Santa Cecilia

Spazio ai nuovi concerti della settimana all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con secondo appuntamento del progetto verso il bicentenario della morte di Beethoven, con il Quatuor Ébène e il doppio appuntamento con Yuja Wang, che torna in concerto a Santa Cecilia dopo ben nove anni di assenza.

Prosegue il grande progetto monumentale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia verso il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven, che cadrà nel 2027. Il secondo appuntamento dell’esecuzione integrale dei Quartetti per archi è previsto per mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 in Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica), e vedrà nuovamente protagonista il Quatuor Ébène, ensemble francese tra i più celebrati del panorama internazionale che ha fatto dell’universo beethoveniano il fulcro della propria identità artistica.

Il Quatuor Ébène porta da oltre un decennio le musiche di Beethoven nelle principali sale del mondo, un legame suggellato dal progetto Beethoven Around the World sotto il patrocinio dell’UNESCO. L’ensemble è oggi considerato un punto di riferimento assoluto per la capacità di restituire la modernità e l’energia del compositore tedesco, grazie a un approccio libero e articolato verso vari stili — dal jazz alla canzone popolare — che crea una tensione benefica in ogni aspetto del loro lavoro artistico, premiato con il Gramophone Award e il BBC Music Magazine Award.

Il programma di questa serata offre un viaggio attraverso le diverse fasi della creatività beethoveniana. Il concerto si apre con il Quartetto op. 18 n. 2, un’opera ancora immersa nell’eredità haydniana ma già carica di una vitalità tipicamente beethoveniana. Segue il Quartetto op. 135, l’ultimo completato dal compositore, una pagina che alterna momenti di straordinaria leggerezza a una profondità meditativa quasi ultraterrena. La seconda parte della serata è interamente dedicata al Quartetto op. 131: con i suoi sette movimenti collegati senza soluzione di continuità, rappresenta una delle opere più complesse, enigmatiche e rivoluzionarie del genio di Bonn, una sfida tecnica ed espressiva che il Quatuor Ébène affronta con la consueta maestria.

Oltre all’attività concertistica, i membri dell’ensemble sono impegnati nella didattica presso l’Università di Musica e Spettacolo di Monaco di Baviera con la Quatuor Ébène Academy e ricoprono prestigiosi ruoli di residenza presso Radio France e la Philharmonie di Lussemburgo. Questo ciclo romano si inserisce in un tour mondiale che tocca le sedi più prestigiose, dalla Philharmonie di Berlino alla Wigmore Hall di Londra, fino alla Suntory Hall di Tokyo.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ringrazia Yuja Wang che eseguirà due concerti per pianoforte, vestendo i panni di pianista e direttrice nella seconda parte della serata. Un duplice appuntamento dopo ben nove anni di assenza.

Doppio appuntamento con Yuja Wang, che torna in concerto a Santa Cecilia dopo ben nove anni di assenza: giovedì 5 e venerdì 6 marzo alle ore 20, e sabato 7 marzo alle ore 18 in Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica) la superstar cinese si esibirà con l’Orchestra dell’Accademia in un programma dedicato a Barber, Debussy e Prokofiev. Nella prima parte del concerto, a dirigere l’Orchestra debutta sul palco ceciliano il direttore americano Eric Jacobsen, mentre per il Concerto per pianoforte n. 2 di Prokofiev Yuja Wang sarà protagonista assoluta, nella duplice veste di pianista e direttrice, come già accaduto con successo in più occasioni, nelle più prestigiose sale da concerto mondiali – non ultima, alla Carnegie Hall con la San Francisco Symphony.

Per questo suo “One Woman Show”, Wang, artista che sin dal suo debutto internazionale nel 2007 ha ridefinito i canoni del pianismo contemporaneo, ha accettato la sfida di raddoppiare l’impegno solistico, offrendo al pubblico ceciliano un doppio concerto al pianoforte, in un programma che attraversa le diverse anime del Novecento, tra lirismo americano e russo.

La prima parte, guidata da Jacobson, si apre con il Concerto per pianoforte, op. 38 di Barber. Si tratta, per questo concerto, di una prima esecuzione a Santa Cecilia per questo lavoro del 1962: una partitura caratterizzata da una cantabilità piena di energia che richiede una salda tecnica e che omaggia il legame di Barber con l’Italia, dove visse a lungo presso l’American Academy. Chiude la prima parte del concerto La Mer di Debussy.

Nella seconda parte della serata, Yuja Wang salirà sul palco nella doppia veste di direttrice e solista. Sotto la sua guida, l’Orchestra affronterà il Concerto per pianoforte n. 2 di Prokofiev, una delle pagine più impervie e monumentali dell’intero repertorio.

Composto nel 1913 e ricostruito dopo la distruzione della partitura durante la Rivoluzione russa, il concerto è una prova di forza atletica e intellettuale, dominata dalla cadenza del primo movimento che richiede una padronanza totale della tastiera e una visione d’insieme orchestrale che Wang, nella sua doppia funzione, potrà esaltare al massimo grado.

GIOVEDÌ 5 E VENERDÌ 6 MARZO ORE 20, SABATO 7 MARZO ORE 18

Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Eric Jacobsen

pianoforte Yuja Wang

Barber Concerto per pianoforte e orchestra, op. 38

Debussy La Mer

Prokofiev Concerto per pianoforte n. 2