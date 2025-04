L’Orchestra Sinfonica G. Rossini – al Teatro San Carlo di Napoli

L’Orchestra Sinfonica G. Rossini tra i protagonisti di un concerto al Teatro San

Carlo di Napoli

Iniziativa collocata nelle celebrazioni della Giornata Internazionale dei Rom e Sinti Pesaro, 01/04/2025 – Venerdì 4 aprile alle ore 15:00, il prestigioso Salone degli Specchi del Teatro San Carlo di Napoli ospiterà un concerto straordinario nell’ambito della Romanì Week.

L’evento vedrà la partecipazione di due celebri solisti, il violinista Gennaro Spinelli e il compositore Santino Spinelli, accompagnati da un ensemble di musicisti d’eccellenza, composto da musicisti del Teatro San Carlo – guidati dal violinista Salvatore Lombardo – e dell’Orchestra

Sinfonica G. Rossini – guidati dal violinista Marco Bartolini. Così dopo il concerto dello scorso anno al Teatro alla Scala di Milano, il progetto etno-sinfonico costruito dall’Alexian Group assieme all’OSR approda in un altro dei templi mondiali della musica. L’esibizione unirà la tradizione sinfonica con la musica etnica romanì, creando un ponte tra repertorio classico e sonorità popolari. Il programma includerà celebri composizioni come la “Czarda” di V. Monti e le “Danze Ungheresi” di J. Brahms, oltre a brani originali di Santino Spinelli, che esaltano la cultura romanì elevandola a una dimensione artistica raffinata e autentica. La partecipazione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini rappresenta un valore aggiunto per l’evento, arricchendo l’esperienza musicale con la loro raffinata interpretazione sinfonica. Marco Bartolini, con la sua esperienza e sensibilità artistica, guiderà i musicisti in un percorso musicale che fonde tradizione e innovazione, dando risalto alla profondità espressiva della musica romanì. «La musica è il linguaggio universale per eccellenza, capace di creare dialogo e inclusione. Con questo concerto vogliamo dimostrare che la cultura romanì è parte integrante della grande storia musicale europea», ha dichiarato Santino Spinelli. Gennaro Spinelli, noto violinista e ambasciatore dell’International Romanì Union per l’arte e la cultura romanì, ha aggiunto: «L’incontro tra artisti di diverse tradizioni è il modo più autentico per promuovere il rispetto e la conoscenza reciproca». L’evento si inserisce in una serie di iniziative che celebrano la Giornata dell’8 aprile, nell’ambito della Settimana della Cultura Rom e Sinta, promossa dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Raziali (UNAR) con il supporto dell’Unione delle Comunità Romanès in Italia (UCRI) e dell’Associazione Them Romano.

«Questo evento rappresenta un passo fondamentale per promuovere una conoscenza non stereotipata delle minoranze. Promuovere il dialogo attraverso l’arte e la cultura è essenziale per il percorso di inclusione e partecipazione delle comunità rom e sinti», ha affermato Mattia Peradotto, Direttore dell’UNAR. Dopo il successo dello scorso anno al Teatro alla Scala di Milano, il concerto al Teatro San Carlo

si preannuncia come una tappa fondamentale per il riconoscimento internazionale della musica etno-sinfonica romanì. Grazie alla partecipazione di artisti di alto livello e alla presenza di musicisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare l’arte musicale come strumento di inclusione e dialogo interculturale.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Info e prenotazioni: segreteria@ucri.eu – 340 6278489

Orchestra Sinfonica G. Rossini – www.orchestrarossini.it