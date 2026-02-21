Eleonora Buratto, Aria di Gala

Ritorno a Bari dopo dieci anni, Teatro Petruzzelli | 21 febbraio

Dopo 10 anni, Eleonora Buratto

torna al Teatro Petruzzelli di Bari, il 21 febbraio.

“Il 21 febbraio torno al Petruzzelli di Bari dopo un’assenza decennale, lusingata da un’occasione speciale per la quale la Sovrintendenza mi ha voluta fortemente. Il 21 febbraio del 1776 nacque ad Altamura Vincenzo Lavigna, compositore formatosi alla Scuola napoletana e didatta dal “fiuto” infallibile: fu il Maestro privato di Verdi dopo il gran rifiuto del Conservatorio di Milano e fu straordinariamente importante per la sua formazione. Attorno alla ricorrenza del 250° della nascita di Lavigna, celebrata con la prima esecuzione in tempi moderni della sua Sinfonia in Do, il Petruzzelli ha ideato questo concerto straordinario con protagonisti, oltre me, i complessi orchestrali e corali del Teatro diretti da Sesto Quatrini (ho veramente piacere di ritrovare l’ottimo Coro del Petruzzelli preparato da Marco Medved, a pochi giorni dalla prima di Marina di Giordano al Teatro Dal Verme). Il programma del gala, oltre al brano di Lavigna, è incentrato su pagine di Donizetti e Verdi: ho scelto di cantare il Rondò finale di Lucrezia dalla Lucrezia Borgia (per la prima volta in pubblico, dopo averlo inciso per il mio album Indomita), la scena finale di Elisabetta da Roberto Devereux, ”Ritorna vincitor” da Aida e “Tu che le vanità” da Don Carlo”.