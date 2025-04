Ama Calabria chiude con “Il viaggio del papà”

Termina la lunga stagione di spettacoli. Il direttore artistico Pollice: "Concludere gli eventi con un grande come Maurizio Casagrande e la sua compagnia ci spinge a dare il massimo per l'anno prossimo"

La storia di un padre e di un figlio che non si conoscono, molto diversi tra loro. Le dinamiche familiari de “Il viaggio del papà” andranno in scena giovedì 3 aprile al Teatro Comunale di Catanzaro e venerdì 4 aprile al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, alle ore 21. La toccante commedia che vede protagonista l’amatissimo attore Maurizio Casagrande, farà da chiusura alla stagione teatrale di AmaCalabria.

“È stata una stagione ricca di spettacoli – ha dichiarato il direttore artistico Francescantonio Pollice – che hanno suscitato l’entusiasmo del nostro pubblico e rappresentato un’ulteriore soddisfazione per AMA Calabria. Concludere gli eventi di quest’anno con un grande attore come Maurizio Casagrande e la sua compagnia ci spinge a continuare a dare il massimo, programmando già la rassegna teatrale del prossimo anno”.

“Il viaggio del papà” racconta la storia di un padre e un figlio che decidono di partire insieme per trovare un punto d’incontro tra le loro profonde diversità. Tra i due esiste un muro: da un lato un genitore pragmatico, efficiente e spregiudicato, concentrato sul successo personale; dall’altro un ragazzo sognatore, vacuo e apparentemente incapace di realizzare qualcosa di concreto. Un tragicomico imprevisto li porterà a naufragare su un’isola.

Nella commedia scritta a quattro mani da Maurizio Casagrande e Francesco Velonà, la storia si svolge su un’isola singolare, interamente composta di plastica. Tutto ciò che padre e figlio troveranno in quel luogo si rivelerà diverso dalle apparenze e, inoltre, incontreranno un essere sovrannaturale che, attraverso il linguaggio universale della musica, chiederà il loro aiuto per non morire.

Maurizio Casagrande, dotato di un’incredibile verve comica, cura in ogni minimo dettaglio “Il viaggio del papà”, ricoprendo il ruolo di regista e protagonista. L’attore ha una navigata esperienza non solo a teatro, ma anche in televisione e al cinema. Ha lavorato spesso accanto a Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso, ha preso parte a film come “Napoletans”, “Natale da chef” e “I fratelli De Filippo”, oltre ad essere stato in televisione nel programma “Made in Sud” e ad essersi cimentato nella cucina come concorrente di “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”.

“Il viaggio del papà” è una commedia che racchiude un messaggio molto importante, fa ridere ma senza essere superficiale. “Con questo spettacolo spero davvero di lanciare un invito a riflettere su una tematica così importante. Uno spettacolo senza pesantezze, con tanto colore, allegria, ma anche pensieri”, con queste parole Maurizio Casagrande descrive la messa in scena frizzante ed imperdibile.

Sul palcoscenico con Casagrande ci sarà un cast composto da artisti straordinari come Ania Cecilia (cantautrice che cura anche le musiche originali dello spettacolo), Michele Capone, Giovanni Iovino e Arianna Pucci. “Il viaggio del papà” è una commedia briosa e profonda, in grado di toccare temi molto attuali attingendo alle problematiche che riscontriamo ogni giorno. Uno spettacolo per tutte le età da guardare con spensieratezza fino alla fine.

L’evento è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.

I biglietti per “Il viaggio del papà” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org .

Facebook: https://www.facebook.com/amacalabria.org

Instagram: https://www.instagram.com/amacalabria

X: https://twitter.com/amacalabria

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE0t7k3Cxftaa6pEQ6F5pHA

Ufficio Stampa:

Giuseppe Panella

cell.: +39 338 495 7319

mail: ufficiostampa@amacalabria.org

Claudia Fisciletti

cell.: +39 388 870 6970

mail: ufficiostampa2@amacalabria.org