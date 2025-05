Oltre lo spazio. Da E.T. a Star Wars al Politeama

Omaggio a John Willams nell'ambito della rassegna "Musica&cinema" al teatro "Mario Foglietti"

Il programma della rassegna “Musica & Cinema”, promossa dal Teatro Politeama di Catanzaro, si concluderà con una produzione originale che rende omaggio a John Williams, uno dei più grandi compositori della storia, autore di colonne sonore indimenticabili. “Oltre lo spazio. Da E.T. a Star Wars“, il titolo della spettacolo in programma il prossimo venerdì 9 maggio che metterà insieme due realtà culturali importanti per il Teatro: la scuola di ballo del Politeama, diretta dal Maestro Giovanni Calabrò, e l’orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia, che, per la prima volta insieme, offriranno al pubblico un viaggio suggestivo tra musica, cinema e danza.

La scaletta scelta per la serata spazierà da temi indimenticabili come quelli di E.T., Star Wars e Jurassic Park, con un’incursione anche tra alcune composizioni legate alla colonna sonora di “2001 Odissea nello Spazio” di Stanley Kubrick. Un altro tassello importante lungo il percorso artistico dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, che rinnova e consolida la propria collaborazione con il Politeama e ormai consacratasi per la sua versatilità, grazie al repertorio vastissimo che la caratterizza, dalla tradizione sinfonica fino alle produzioni contemporanee. Sul palco gli allievi della Scuola di Ballo del Teatro Politeama porteranno in scena le coreografie ideate dai maestri della scuola e dal Direttore artistico Giovanni Calabrò, dando vita ad un viaggio originale ed inedito, passando da quadri più classici alle atmosfere più surreali e suggestive.

Lo spettacolo sarà preceduto da una retrospettiva di film dedicata al sodalizio tra Steven Spielberg e John Williams, iniziato nel 1974 e che dura tutt’oggi, il più lungo della storia del cinema. Tre giorni di proiezioni al Supercinema – ogni giorno alle 18, ad ingresso gratuito – dedicate a pellicole cult come Lo Squalo (martedì 6 maggio), E.T. – L’Extraterrestre (mercoledì 7 maggio), Jurassic Park (giovedì 8 maggio). Le visioni saranno precedute da approfondimenti e piccoli talk, condotti dal critico GianLorenzo Franzì, in compagnia rispettivamente di Emanuele Rauco, autore di due saggi su Spielberg e membro della commissione selezionatrice della Mostra del cinema di Venezia; Daniela Rambaldi, figlia dell’indimenticato Carlo, il “papà” di E.T e genio degli effetti speciali; Claudio Cosentino, docente di scenografia all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e art director per importanti produzioni.

I biglietti per accedere alla serata del 9 maggio sono disponibili sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro o al botteghino telefonando al numero 0961501818. La stagione di “Musica & Cinema” è finanziata con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Eventi di promozione Culturale 2024” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.