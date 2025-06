Teatro de’ Servi, la stagione 2025/2026

Tutti i gusti più uno il claim della nuova stagione

Il Teatro, da sempre, è il luogo del confronto, delle riflessioni, delle emozioni “vere”, della risata intelligente, delle scoperte, delle molteplici storie. Il Teatro de’ Servi si conferma da anni come il tempio romano della commedia, il luogo dove la risata e il buon teatro convivono cercando di venire in contro alle esigenze più disparate del pubblico, a tutti i gusti e di più.

Tutti i gusti più uno è, infatti, il claim della nuova stagione 2025- 2026 che prevede ben 12 commedie a lunga tenitura (I coni classici) e 9 commedie a breve tenitura (Mix di gusti) per un totale di 21 spettacoli, in cui si alterneranno grandi nomi del teatro e compagnie più giovani. Le commedie, la loro ironia, le loro situazioni e personaggi brillanti, ci nutrono e ci dilettano proprio come gustare un gelato prelibato, mixando diversi gusti, assaggiando diverse combinazioni, e questo può avvenire solo al Teatro de’ Servi, da sempre “casa” della commedia per eccellenza.

Non mancheranno poi eventi speciali, serate di stand-up comedy.

La nuova stagione è online all’indirizzo www.teatroservi.it

STAGIONE 2025/2026

COMMEDIEI CONI CLASSICI: PROSA – Commedie in abbonamento fisso

30 SETTEMBRE – 12 OTTOBRE 2025

SESSO A PARTE TUTTO BENE

UNA COMMEDIA DI NUVOLA PRODUZIONI

REGIA DI MARCO FRAGNELLI

SCRITTO DA MICHELE CIARDULLI

CON GAIA CARMAGNANI, CLAUDIO PELLERITO, DENISE M. BRAMBILLASCA, CHIARA SERANGELI, CARMELO CRISAFULLI, KAI

Sesso a parte… Tutto bene! è la storia di Betty e Teo, due amici di lunga data che, dopo un’infinita serie di relazioni fallimentari, decidono di darsi una possibilità come coppia. La complicità sembra essere perfetta… fino a quando non arrivano in camera da letto dove la passione sembra non voler sbocciare. Determinati a non arrendersi, iniziano un viaggio comico e sincero tra esperimenti improbabili, seduzioni maldestre e fallimentari ricette d’amore. “Se restiamo single, ci mettiamo insieme noi?” vi suona familiare?

21 OTTOBRE – 02 NOVEMBRE 2025

VA TUTTO QUASI BENE

di Andrea Bizzarri

regia di Andrea Bizzarri

con Alida Sacoor, Andrea Bizzarri, Giuseppe Abramo, Guido Goitre

Un gran caos avvolge il palcoscenico quando Teo, regista e autore dello spettacolo ancora in fase di preparazione, annuncia a Susy e Gian, bizzosi attori della compagnia, che di lì a poco farà il suo ingresso Goccia, un impresario molto influente, interessato a vedere lo spettacolo per valutarne un’immediata produzione. La notizia sconvolge il già precario equilibrio e mentre le prove continuano fra capricci e dispetti, Goccia raggiunge la compagnia, dando avvio alla messinscena. A far precipitare gli eventi ci pensa Susy quando, al momento del suo ingresso, indossa un abito completamente diverso da quello concordato. Il risultato è una serie di nuovi intrecci, scambi di personaggi, modifiche improvvise che farà virare lo spettacolo verso una direzione inaspettata e grottesca, lasciando scoprire dettagli nascosti che ribalteranno le carte in tavola.

Una commedia che si rigenera in continuazione, con i personaggi impegnati a seguire i febbrili e imprevedibili cambi di percorso, nel tentativo disperato e comicissimo di far andare tutto per il verso giusto. O quasi.

11 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE 2025

BENE, BRAVI, BIS

di Gianni Clementi

regia di Matteo Vacca

con Matteo Vacca, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Valeria Monetti, Floriana Corlito (cast da definire)

Nella Roma del ’43, in un rifugio antiaereo, una scalcinata compagnia di varietà prepara uno spettacolo tra un bombardamento e l’altro.

Tra ballerine rivali, un impresario improvvisato, un operaio trasformato in artista e un carismatico attore, il caos è assicurato.

02 DICEMBRE – 14 DICEMBRE 2025

I RAGAZZI DELLA STRADA

di Riccardo D’Alessandro e Gabriele Fiore

regia di Riccardo D’Alessandro

con Andrea Lintozzi, Riccardo Alemanni, Gabriele Fiore, Sofia Iacuitto, Nicole Rossi, Luca Vergoni

“I Ragazzi della Strada” porta sul palco il vibrante racconto di sette giovani. Alle spalle hanno un passato opaco, mentre davanti a loro si estende un futuro incerto. Rappresentano la gioventù contemporanea, spesso etichettata come la feccia della società, ma dietro queste definizioni superficiali si celano individui complessi, con aspirazioni, paure e desideri profondi. Al centro della scena si erge un muretto, simbolo del presente e del punto d’incontro di questi sei personaggi. Qui, i loro problemi personali si trasformano in una sfida collettiva e ognuno si sente parte di un gruppo, protetto e compreso. “I Ragazzi della Strada” invita il pubblico a esplorare il complesso mondo interiore dei giovani di oggi, dimostrando che dietro le apparenze si nasconde una ricchezza di emozioni e potenzialità pronte a emergere e trasformare il presente in un futuro luminoso. Inoltre, affronta la difficoltà dei protagonisti nel provare emozioni autentiche, intrappolati in una società che sembra anestetizzata dalla superficialità e dalla mancanza di connessione emotiva.

26 DICEMBRE – 11 GENNAIO 2026

SUORE FUORI CONTROLLO

di N.L.White

regia di Luca Ferrini

con Andrea Lintozzi, Antonia Di Francesco, Luca Ferrini, Alessandra Mortelliti, Giovanni Prosperi, Paola Rinaldi

Due poliziotti sono appostati in una camera di motel per un’operazione di polizia che si svolgerà nella stanza attigua. Dovranno registrare, con spie e telecamere nascoste, l’incontro tra due suore, sospettate di furto ai danni di una congregazione religiosa, ed una commercialista, collaboratrice della polizia, che consegnando loro i soldi dovrà farle cogliere in flagranza di reato. L’operazione si rivelerà completamente fallimentare, tutto quello che potrà andare storto lo farà e la situazione precipiterà in un caos totale. La confusione su chi si trovi in quale stanza, chi venga registrato, chi abbia preso i soldi, chi sia un killer e perché la contabile continui a togliersi i vestiti inesorabilmente travolgerà l’atmosfera poliziesca facendola virare freneticamente verso quella della comicità più travolgente!

13 GENNAIO – 25 GENNAIO 2026

GLI ALLEGRI CHIRURGHI

di Ray Cooney

regia di Matteo Vacca

con Matteo Vacca, Marco Fiorini, Alessandro Bevilacqua, Fabrizio Pallotta

Mancano tre giorni a Natale, e nel tranquillo ospedale S.Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di Natale ma anche per l’importante conferenza annuale Ponsonby, trampolino di lancio per il Dottor David Mortimere, apprezzato e stimato chirurgo. Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate con una sorpresa che rischia di mandare all’aria le aspirazioni professionali del chirurgo. Inizia così una serie convulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e gags scoppiettanti. Farsa Brillante che scivola tra equivoci e situazioni paradossali, GLI ALLEGRI CHIRURGHI (titolo originale “It runs in the family”) nasce dalla penna dell’autore inglese Ray Cooney, creatore di altre commedie campioni d’incassi come “Taxi a Due piazze” e “Se devi dire una bugia dilla grossa”.

03 FEBBRAIO – 15 FEBBRAIO 2026

UN AMORE DI PESO

scritto e diretto da Marco Cavallaro

con Marco Cavallaro, Stella Pecollo, Rosario Petix, Valentina Strevini

“Un Amore di Peso” è una storia che esplora l’amore attraverso il prisma dei pregiudizi sociali e delle differenze fisiche. Giorgio, il protagonista, è innamorato della bellissima Lara, sua capo d’azienda. Tuttavia, il destino ha altri piani quando Cupido scocca una freccia e Giorgio si innamora perdutamente di Carla, una donna completamente diversa da Lara.

Le differenze tra Lara e Carla sono evidenti sia in termini calorici che sociali. Questa dicotomia mette Giorgio di fronte a un dilemma: ascoltare i giudizi della società o seguire il proprio cuore? Con l’aiuto del suo amico Mario, Giorgio si trova a navigare tra battute, commenti e critiche, in una società che pone l’apparire al di sopra dell’essere.

24 FEBBRAIO – 08 MARZO 2026

SCAPPATI DI CASA

di Cinzia Berni e Guido Polito

regia di Nicola Pistoia

con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti, Stefano Tomassini

“Casalinghi Disperati” è una commedia che viene rappresentata con successo dal 2008. Alberto, Gianni, Luigi e Attilio sono quattro uomini che, per un periodo della loro vita, hanno vissuto insieme in una casa offerta dal comune per uomini indigenti. Hanno condiviso con ironia e disincanto, momenti felici e momenti cupi delle loro esistenze, poi ogniuno, in modi diversi, ha cominciato una nuova vita. La nostra storia comincia quando, alcuni anni dopo, un evento inaspettato li fa rincontrare: Silvana, moglie di Attilio, è scomparsa in circostanze misteriose. I nostri protagonisti si ritrovano a casa del presunto e disperato vedovo. Qualcosa da mangiare e molto da bere, sono presto tutti ubriachi e decidono di fermarsi a dormire a casa di Attilio. Quello che sembrava dovesse essere la soluzione di una notte, per una serie di inaspettate e sconcertanti rivelazioni dei nostri quattro, si trasforma in una forzata convivenza. Ritornano le dinamiche dei vecchi “Casalinghi disperati”: dai problemi economici, alla gestione della casa: la spesa, le pulizie, la preparazione dei pasti e gli inevitabili problemi personali. Piccanti confessioni, vecchi rancori, nuovi avvenimenti, in una girandola di situazioni di grande comicità, per una storia tutta al maschile dove le donne sono protagoniste anche quando non ci sono!

17 MARZO – 29 MARZO 2026

VI AMO DA MORIRE

DA UN’DEA DI ALESSANDRO TIROCCHI E MAURIZIO PANICONI

REGIA DI ANDREA PALOTTO

CON ALESSANDRO TIROCCHI, MAURIZIO PANICONI, VALERIA MONETTI, SIMONE GIACINTI

Come si fa a gestire marito ed amante? Soprattutto se sono morti ma non hanno intenzione di lasciare questa terra e darti il tormento?Giulio è rimasto vedovo, due volte: sposato con Roberto, aveva una relazione con Lucrezia, e i due per uno strano caso del destino muoiono lo stesso giorno. Giulio dovrà elaborare i lutti e combattere con le anime di Roberto e Lucrezia che non hanno intenzione di dargli pace. In tutto questo caos irrompe Paolo, un medium cialtrone, un mago/veggente/cartomante, che vive sbarcando il lunario e truffando la gente. Tra colpi di scena, risate e follie, scopriremo che non tutto è come sembra e che tra Paradiso ed Inferno non c’è tutta questa differenza!

07 APRILE – 19 APRILE 2026

TUTTI GIÙ PER TERRA

scritto e diretto da Luca Franco

con Roberta Scardola, Fabrizio Pallotta, Marco Russo, Monica Falconi

Manuel e Claudio vivono insieme da anni. Le loro esistenze sono completamente diverse. Caotico e scanzonato Manuel, più serio e preciso Claudio. Tutto viene sconvolto dall’arrivo inatteso della loro amica Valentina, che mischia le carte delle loro giornate e le scombussola. Situazioni comicissime ed equivoci che i tre protagonisti si troveranno loro malgrado a gestire. Perché è tornata Valentina? Ritroveranno la loro armonia di un tempo? Tutti e tre per terra è una commedia romantica che parla di vita, d’amore e di amicizia. È la storia degli equilibri nei rapporti che spesso una sola variabile può completamente cancellare, per poi crearne di nuovi. È una storia che lascerà il segno.

28 APRILE – 10 MAGGIO 2026

A CENA… TUTTI TRANNE LUI

scritto e diretto da Andrea De Rosa

con Celeste Savino, Renato Solpietro, Chiara Mastalli, Andre De Rosa

Ambientata in una Roma deserta e afosa, la storia prende il via il 13 agosto, quando Danilo, rientrato a casa dopo una giornata al mare, decide di chiamare Beatrice, la donna di cui è innamorato. Contrariamente alle sue aspettative, Beatrice si trova ancora in città e accetta l’invito a cena, ma con una condizione: deve portare con sé Natasha, un’amica in difficoltà emotiva dopo la fine di una relazione. Danilo si trova così di fronte a un dilemma: rinviare ancora una volta l’incontro con Beatrice o trovare un amico adatto a fare compagnia a Natasha. La scelta cade su Rossano, l’unico amico disponibile, sebbene non sia la persona ideale per una serata del genere. Rossano è infatti noto per il suo comportamento sfrontato e le sue battute fuori luogo, caratteristiche che lo rendono un elemento di disturbo in situazioni delicate. Nonostante i dubbi, Danilo decide di rischiare pur di trascorrere del tempo con Beatrice. La cena, che si preannuncia come un’occasione spensierata tra amici, si trasforma in un evento carico di tensione e rivelazioni. Ogni personaggio nasconde un segreto e Rossano, con la sua schiettezza, costringe tutti a confrontarsi con le proprie verità nascoste.

19 MAGGIO – 31 MAGGIO 2026

UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA

di Valeria Cavalli

regia di Alberto Oliva

con Monica Faggiano, Arturo di Tullio, Flavia Marchionni

Nel XVII e XVIII secolo si chiamava “Gran Tour” ed era un viaggio di formazione che i giovani nobili borghesi anglosassoni facevano nell’Europa continentale. Ai giorni nostri è “l’anno sabbatico” conosciuto anche come “the gap year” per quelli che non possono fare a meno di usare parole straniere: un lasso di tempo per accrescere la propria autonomia e autostima, ed esplorare il mondo, acquisendo gli strumenti e la sicurezza per affrontarlo.

Ed è proprio il caso di Elisa il cui anno sabbatico post maturità è durato ben 15 mesi e che è attesa dai genitori impazienti di conoscere non solo le sue esperienze vissute ma anche le sue decisioni in merito al prossimo futuro. Il padre Carlo, chirurgo di chiara fama, vorrebbe finalmente risposte concrete ovvero l’iscrizione all’università, medicina, e la pianificazione di una carriera costellata di successi personali ed economici. La madre Laura, laureata in psicologia senza aver mai esercitato, si aspetta una crescita interiore e una maggiore consapevolezza. I preparativi fervono, l’emozione sale e quando Elisa suona il campanello di casa è grande la gioia di rivederla e altrettanto grande il desiderio di conoscere i particolari di questa avventura durata più di un anno.

Gli abbracci, i baci, la commozione lasciano spazio alle domande non solo sul tempo trascorso lontano da casa ma anche su ciò che questa grande opportunità ha regalato a Elisa. Le domande di Carlo e Laura si fanno sempre più pressanti e quella che doveva essere un’allegra cena di benvenuto e un ricongiungimento familiare sarà la scintilla che farà scattare sentimenti mai esplicitati, rancori sopiti, sottili ipocrisie fino ad arrivare a svelare scomode verità.

E i veri protagonisti, i due genitori che agli occhi del mondo sembrano una coppia collaudata e ben assortita, calano la maschera indossata per anni mostrandosi finalmente per quello che sono in un continuo rimbalzare di colpe, responsabilità, silenzi, meschinità come in un set di tennis dal quale però nessuno esce vincitore.

In scena, Monica Faggiani e Arturo Di Tullio duettano con maestria, alternando momenti comici e allegri ad altri in cui il sarcasmo e le battute velenose fanno da padrone come nella migliore tradizione della commedia all’italiana.

“L’Anno Sabbatico” è uno spettacolo che, con toni ironici, pungenti e dissacranti, mette in luce l’ipocrisia e le falsità che spesso si nascondono nelle cosiddette “famiglie perfette” che corrispondono quindi a certi canoni dettati da quel perbenismo che pare faccia parte dell’arredamento di molte case. Risate amare, dunque, e una riflessione profonda su quelli che vengono normalmente considerati i “valori” e che invece spesso sono solo retaggi ancestrali dei quali è difficile liberarsi.

COMMEDIE MIX DI GUSTI: PROSA – Commedie brevi, in abbonamento libero

16 OTTOBRE – 19 OTTOBRE 2025

GIOBBE COVATTA

Riassunto delle puntate precedenti

di e con Giobbe Covatta

Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Giobbe Covatta festeggia con una “abbuffata” dei suoi pezzi storici e meno storici.

Il menu dello spettacolo prevede una degustazione di prodotti tipici del comico napoletano: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia, il tutto è condito con un’abbondante dose di ironia e cotto a fuoco vivo in un crogiolo forgiato nel Sud Italia tenendo conto dell’intero Sud del mondo.

Gli ingredienti dello spettacolo sono tutti freschi perché incredibilmente non hanno nessuna scadenza tanto da sembrare addirittura futuribili.

Lo spettacolo narra il percorso fatto dallo “cheff” per arrivare all’uso sapiente delle sue ricette e all’amore per le tematiche sociali affrontate sempre con la leggerezza di un’intelligente comicità, tratto distintivo dell’intera produzione artistica dell’artista.

06 NOVEMBRE – 09 NOVEMBRE 2025

ABILI IN AMORE

di Vita Rosati e Gabriele Granito

regia di Vanessa Gasbarri

con Emy Bergamo, Vita Rosati, Antonia Di Francesco, Alessandro Salvatori

Dora è una ricercatrice universitaria dal carattere duro e risoluto, affetta da sclerosi multipla da quando era bambina. Ha un’immagine pubblica brillante ma vive segretamente la sua sessualità attraverso un falso profilo su un’app per incontri. Rifiuta le proposte di appuntamento in quanto bloccata dalle sue condizioni fisiche. Contatta Jonathan, un giovane assistente sessuale che la aiuterà nell’approccio. I rapporti tra i due cominciano in maniera fredda e distaccata ma Jonathan, con il suo fare simpatico, abbatterà le sue paure facendole scoprire la sua femminilità. L’incontro di Dora e Jonathan è sostenuto e accompagnato da due figure fondamentali presenti nella vita della giovane donna: Sofia, la sua storica e comica badante, stanca degli atteggiamenti austeri di Dora nei suoi confronti; Marilena, sorella di Dora ed ex tossicodipendente, pecora nera della famiglia che cova un livore nei confronti della sorella per questioni familiari irrisolte. Undateable è una commedia che inquadra, con cinismo e irriverenza, le difficoltà di un disabile legate alla propria sessualità e a blocchi psicologici che ne conseguono.

18 DICEMBRE – 21 DICEMBRE 2025

ATTACCO AL VATICANO

di Gianmarco Crò

regia di Roberto Ciufoli e Simone Colombari

con Gianmarco Crò, Simone Gallo, Alessandro Nistri, Federico Maria Isaia

La storia parla di quattro personaggi improbabili intenti a compiere il colpo del secolo: rapire il Papa. L’ideatore del piano è Marco, un cervello astuto che guida la banda composta da Giovanni, abile napoletano con connessioni ovunque, Matteo, impulsivo e rude è il braccio armato mentre Luca è l’anello debole con una madre che lo chiama costantemente, ma che possiede un garage strategico vicino al Vaticano. Dopo anni di preparazione, durante il momento critico, una notizia sconvolgente scompone il loro piano: la morte del Papa.

29 GENNAIO – 01 FEBBRAIO 2026

SYRIA

PERCHÉ NON CANTI PIÙ | CONTRIBUTO A GABRIELLA FERRI

REGIA DI PINO STRABIOLI

CON MASSIMO GERMINI ALLA CHITARRA

Syria condivide il ricordo di una grande artista, poliedrica, irripetibile, unica. Accompagnata alla chitarra da Tony Pujia.

Da una valigia rossa è nato un libro album dove ha raccolto scritti, disegni, appunti, scarabocchi, lettere e pensieri di Gabriella. Quella valigia mi è stata data da suo marito e da suo figlio. In quella valigia ho rovistato per intere notti e interi giorni, accatastati, sparsi, mischiati, c’erano e ci sono ancora fogli di carta colorati e in bianco e nero. “Ho incontrato Syria in un ristorante a Trastevere e mi ha dichiarato la sua passione per Gabriella. Abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare suono e voce. Stiamo sparpagliando le note e le canzoni che Gabriella amava di più e le stiamo mischiando ai suoi pensieri. Sarà un cantare recitando e un recitar cantando. Un concerto, un racconto. In molti me l’hanno chiesta in prestito quella valigia rossa, l’ho sempre tenuta stretta. Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla cantare e raccontare.” Pino Strabioli

19 FEBBRAIO – 22 FEBBRAIO 2026

SEMPRE FIORI, MAI UN FIORAIO

OMAGGIO A PAOLO POLI

CON PINO STRABIOLI E CON MARCELLO FIORI ALLA FISARMONICA

“Sempre fiori mai un fioraio” è il titolo di un libro edito da Rizzoli. Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo paese. Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne “I viaggi di Gulliver” e insieme hanno condotto per Rai Tre “E lasciatemi divertire “ otto puntate dedicate ai vizi capitali.

12 MARZO – 15 MARZO 2026

MATRIMONIO E ALTRE CATASTROFI

DI N.L. WHITE

DIRETTO E INTERPRETATO DA ALESSANDRA MORTELLITI E LUCA FERRINI

Una casa, una suocera, un party, una moglie stravagante e un marito annoiato. La solita routine matrimoniale di una coppia, ormai lontana dalla passione, sembra, all’improvviso, implodere e, contemporaneamente, esplodere, davanti ad una piccola svista. Una svista, forse non così piccola, che diventerà la scintilla di accensione di una macchina comica che travolgerà a colpi di battute esilaranti e ritmi frenetici un ménage matrimoniale usurato ed in fin vita ma ancora tenace. Una vera e propria slavina che, trascinando con sé i due protagonisti, non risparmierà nemmeno il pubblico che, assistendo a questo spassoso “delirio a due”, potrà fare similitudini con le proprie “faccende private” e probabilmente nessuno si troverà nuovo a situazioni di questo tipo.

02 APRILE – 05 APRILE 2026

LEI

REGIA RICCARDO D’ALESSANDRO

CON RICCARDO ALEMANNI, ANDREA LINTOZZI, GABRIELE FIORE

Claudio, Renato e Lorenzo sono tre giovani attori che vivono nello stesso appartamento e sono alle prese con la preparazione di uno spettacolo teatrale ma i loro drammi privati mettono a rischio il debutto: nonostante la data dello spettacolo si avvicini i tre non riescono a provare e a concentrarsi come dovrebbero. Ognuno di loro pensa a…Lei. Riusciranno ad andare in scena e ad uscire da questo limbo amoroso che li blocca? Con delicatezza e divertimento,emozionando e facendo riflettere si affronta questo tema, l’Amore, che ognuno vive in mododel tutto personale. La visione dell’Amore vista da tre prospettive diverse. “LEI” parla della bellezza e della purezza di questo sentimento. Una commedia brillante e fresca dai ritmi altissimi e con colpi di scena che mettono a rischio le relazioni dei personaggi

14 MAGGIO – 17 MAGGIO 2026

CARTA STRACCIA

di Mario Gelardi

regia di Pino Strabioli

con Pino Strabioli, Sabrina Knaflitz, Giampiero De Concilio

I protagonisti Teresa e Agostino, sono due fratelli immersi nel loro laboratorio di carta artigianale, molto lontani dagli accadimenti rivoluzionari del 1968 che cambieranno nel profondo il volto del mondo. Teresa e Agostino saranno sorpresi dal giovane Remo, un nipote inaspettato il cui arrivo cela un personale segreto, destabilizzante come la Rivoluzione che avanza. È il 1968 e Roma vibra a tempo di musica, cinema, moda, proteste studentesche. Le donne chiedono a gran voce un radicale cambiamento. Patty Pravo è la regina del Piper. È l’inizio di una rivoluzione che muterà il volto della storia. In un piccolo laboratorio di carta artigianale lavorano Teresa e Agostino, due fratelli che a malincuore, sono costretti a convivere. Il loro mondo è lì, tra quelle quattro mura, a riparo da quella rivoluzione che sembra così distante dalla loro vita che scorre tranquilla. Talmente tranquilla che anche la loro attività ormai sembra un ricordo del passato, tanto da convincerli a chiudere bottega e ritornare al paese natio, dove il padre aveva lasciato loro una casa in eredità. Carta Straccia, inizia proprio da qui; dall’ultimo giorno di apertura del loro piccolo laboratorio di carta artigianale, quando un periodo della loro vita sembra essere terminato e un altro, ancora più tranquillo, pare stia per iniziare. Ma le strade della vita sono imprevedibili e in quell’anno di svolta tutto sembra possibile. “La svolta” si presenta sotto le sembianze di Remo, nipote mai conosciuto, figlio di una sorellastra quasi dimenticata. Remo sembra il personaggio di un romanzo di Palazzeschi, Remo è come il ’68: una vera rivoluzione per le vite dei due fratelli. Agostino e Teresa decidono di non lasciare più Roma e di accogliere quel nipote gioioso e solare che, col passare dei giorni, sembra quasi dominare le loro vite. Tra gelosie e ripicche i due fratelli iniziano a rendersi conto che quel bellissimo ragazzo nasconde un segreto, un segreto che invano cercano di scoprire. È la storia italiana di quei giorni che irromperà nella vita dei due; la rivoluzione, tenuta fuori dalla finestra, è in realtà entrata dalla porta principale.

