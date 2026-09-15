Teatro San Carlino, Bimb’ in Burattin 2026, a Villa Borghese

Dal 12 al 27 settembre

Dal 12 al 27 settembre la XIV edizione al Teatro San Carlino: 18 spettacoli diversi, 28 appuntamenti e 12 compagnie da sei regioni italiane. Burattini, marionette, teatro d’ombre, guarattelle, teatro Lambe Lambe, parate, musica, laboratori e quattro spettacoli tradotti in LIS per una “Rivoluzione Gentile” nel cuore di Roma.

Realizzato con il Contributo della Regione Lazio – Area Spettacolo dal Vivo.

Roma, settembre 2026 – Animali giganteschi che camminano tra i viali di Villa Borghese, draghi ricamati con ago e filo, maschere in viaggio verso la Luna, voli in mongolfiera, burattini affamati, una caffettiera che passeggia e mondi interi racchiusi in una scatola.

Dal 12 al 27 settembre 2026 torna al Teatro San Carlino, nel cuore di Villa Borghese a Roma, Bimb’in Burattin, il festival dedicato al teatro di figura che quest’anno raggiunge la sua quattordicesima edizione.

Per tre fine settimana – 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 settembre – lo storico teatro del Pincio e gli spazi circostanti del parco si trasformano in un palcoscenico diffuso dedicato a bambini, famiglie e spettatori di ogni età.

Il programma riunisce 12 compagnie provenienti da sei regioni italiane, con 18 spettacoli diversi e 28 appuntamenti, tra burattini, marionette, pupazzi, guarattelle napoletane, teatro d’ombre, teatro Lambe Lambe, acrobatica aerea, clownerie, musica dal vivo, teatro di strada, parate, laboratori e percorsi d’arte.

UNA RIVOLUZIONE GENTILE

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Una rivoluzione gentile”.

Una rivoluzione che non ha bisogno di gridare e che passa attraverso l’ascolto, l’immaginazione, la relazione e il tempo condiviso. Il teatro di figura diventa così non soltanto spettacolo, ma occasione di incontro e partecipazione: un linguaggio antico e allo stesso tempo contemporaneo, nel quale artigianato, tecnica, narrazione, musica e poesia continuano a reinventarsi.

Da quattordici edizioni Bimb’in Burattin accompagna la crescita di generazioni di spettatori e invita il pubblico a lasciarsi sorprendere dal teatro di figura: un luogo in cui una stoffa può trasformarsi in un drago, una caffettiera può cominciare a camminare e una piccola scatola può contenere un intero mondo.

Il festival dedica particolare attenzione anche all’accessibilità e all’inclusione, alla collaborazione con realtà sociali e alla creazione di occasioni nelle quali il teatro possa essere uno spazio sempre più aperto, condiviso e accogliente.

DODICI COMPAGNIE, SEI REGIONI E MOLTI MODI DI FARE TEATRO DI FIGURA

Bimb’in Burattin porta a Roma artisti e compagnie provenienti da diverse parti d’Italia: Ignazio Bortot dal Trentino, Kirby Teatro – La Bottega Teatrale dal Piemonte, Compagnia Mantica e Nata Teatro dalla Toscana, Irene Vecchia dalla Campania, Teatro Le Giravolte e Cavalieri Erranti dalla Puglia; dal Lazio partecipano Le Sette Allegre Risatelle, Puppit, Oliver Reimann, Teatro San Carlino, Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio.

Tecniche, tradizioni e poetiche differenti si incontrano nello stesso festival: dalle guarattelle napoletane alle marionette, dal teatro d’ombre ai burattini della tradizione, dai pupazzi contemporanei al teatro Lambe Lambe, fino all’acrobatica aerea e alle forme che mescolano teatro di figura, attori e musica dal vivo.

Tra gli spettacoli in programma La Luna e Pulcinella di Irene Vecchia, La Signorina Mezzopunto e il Drago del Teatro Le Giravolte, Figure in Varietà e La Fame di Arlecchino di Kirby Teatro, Vardiello di Oliver Reimann, Fragile. Maneggiare con cura dei Cavalieri Erranti, Tippi & Toppi di Nata Teatro e le produzioni del Teatro San Carlino e di Puppit.

IL FESTIVAL ESCE DAL TEATRO

Per sei giornate Bimb’in Burattin si allarga oltre la sala e porta il teatro tra i viali di Villa Borghese.

Ad aprire il festival, sabato 12 settembre, sarà ** Safari della Compagnia Mantica**, una grande parata itinerante con trampolieri e animali giganteschi.

Negli spazi all’aperto troveranno posto anche le microstorie di Favole Alchemiche delle Sette Allegre Risatelle e La Sinfonia Acquatica di Ignazio Bortot, realizzate con la tecnica del teatro Lambe Lambe e destinate a un solo spettatore alla volta; Cloud Swing di Ilaria Signori, che unisce acrobatica aerea e teatro di figura; Atelier Fantastico di Patricia Amable e Cartoni Animali di PerFareUnGioco / Roberto Capone, con grandi sculture di cartone da dipingere.

A queste esperienze si aggiungono laboratori e percorsi d’arte in collaborazione con Atelier Fantastico e PerFareUnGioco e, per la prima volta quest’anno, la mostra pittorica “Materia sottovoce”, presentata da FunArtTv.

QUATTRO SPETTACOLI TRADOTTI IN LIS

Prosegue il percorso dedicato all’accessibilità grazie alla collaborazione con l’associazione Io Se Posso Komunico (I-SPK).

Quattro appuntamenti saranno tradotti nella Lingua dei Segni Italiana (LIS): domenica 20 settembre Cappuccetto Rosso di Puppit e La Fame di Arlecchino di Kirby Teatro; domenica 27 settembre Raperonzolo del Teatro San Carlino e Tippi & Toppi di Nata Teatro.

Un intervento che si inserisce nella volontà del festival di rendere l’esperienza teatrale accessibile a un pubblico sempre più ampio.

IL PROGRAMMA

SABATO 12 SETTEMBRE

13:00–19:00 · Safari — Compagnia Mantica (Grosseto)

Parata itinerante con trampolieri · all’aperto · tutte le età · partecipazione libera

13:00–19:00 · Favole Alchemiche — Le Sette Allegre Risatelle (Roma)

Teatro Lambe Lambe · all’aperto · 3–5 minuti, uno spettatore alla volta · partecipazione libera

15:00 · Raperonzolo — Teatro San Carlino

Burattini, attori e musica dal vivo · in sala · dai 4 anni · 50 minuti

16:30 · Pulcinella in Favola — Puppit (Roma)

Burattini · all’aperto, 50 posti · dai 5 anni · 50 minuti

18:00 · La Luna e Pulcinella — Irene Vecchia (Napoli)

Guarattelle napoletane · in sala · dai 5 anni · 50 minuti

DOMENICA 13 SETTEMBRE

12:00 · La Luna e Pulcinella — Irene Vecchia (Napoli)

In sala · dai 5 anni · 50 minuti

13:00–19:00 · Favole Alchemiche — Le Sette Allegre Risatelle

Teatro Lambe Lambe · all’aperto · partecipazione libera

15:00 · La Signorina Mezzopunto e il Drago — Teatro Le Giravolte (Aradeo, Lecce)

Teatro d’ombre e racconto d’attore · in sala · dai 4 anni · 50 minuti

16:30 · Il Carnevale dei Burattini — Puppit (Roma)

Burattini · all’aperto, 50 posti · dai 5 anni · 50 minuti

17:30 · Cloud Swing — Ilaria Signori

Acrobatica aerea e teatro di figura · all’aperto · tutte le età · 45 minuti · partecipazione libera

18:00 · Festa nel parco con i giovani di Modelli si Nasce

All’aperto · accesso libero

18:30 · Raperonzolo — Teatro San Carlino

In sala · dai 4 anni · 50 minuti

SABATO 19 SETTEMBRE

13:00–19:00 · La Sinfonia Acquatica — Ignazio Bortot (Trentino)

Teatro Lambe Lambe · all’aperto · 6 minuti, uno spettatore alla volta · partecipazione libera

13:00–19:00 · Atelier Fantastico — Patricia Amable

Truccabimbi · all’aperto · partecipazione libera

15:00 · La Lettera d’Amore… Le Astuzie di Arlecchino — Puppit (Roma)

Burattini · all’aperto, 50 posti · dai 4 anni · 50 minuti

16:30 · Figure in Varietà — Kirby Teatro (Torino)

Attori, pupazzi e burattini · in sala · dai 3 anni · 50 minuti

18:00 · Raperonzolo — Teatro San Carlino

In sala · dai 4 anni · 50 minuti

DOMENICA 20 SETTEMBRE

12:00 · Raperonzolo — Teatro San Carlino

In sala · dai 4 anni · 50 minuti

13:00–19:00 · La Sinfonia Acquatica — Ignazio Bortot

Teatro Lambe Lambe · all’aperto · partecipazione libera

13:00–19:00 · Atelier Fantastico — Patricia Amable

All’aperto · partecipazione libera

15:00 · Cappuccetto Rosso — Puppit (Roma)

Burattini, attori e pupazzi · all’aperto, 50 posti · dai 4 anni · 50 minuti · con traduzione LIS

16:30 · La Fame di Arlecchino — Kirby Teatro (Torino)

Burattini · all’aperto, 50 posti · dai 3 anni · 50 minuti · con traduzione LIS

18:00 · Vardiello — Oliver Reimann

Burattini · in sala · dai 3 anni · 40 minuti

SABATO 26 SETTEMBRE

13:00–19:00 · Cartoni Animali — PerFareUnGioco / Roberto Capone

Grandi sculture di cartone da dipingere · all’aperto · partecipazione libera

15:00 · Il Carnevale dei Burattini — Puppit (Roma)

All’aperto, 50 posti · dai 5 anni · 50 minuti

16:00–16:30 · Laboratorio d’argilla — L’Asilo nel Bosco / Escuelita Viva

All’aperto · dai 3 anni · 20 posti

16:30 · Fragile. Maneggiare con cura — Cavalieri Erranti (Puglia)

Burattini · in sala · dai 6 anni · 45 minuti

18:00 · Raperonzolo — Teatro San Carlino

In sala · dai 4 anni · 50 minuti

DOMENICA 27 SETTEMBRE

12:00 · Raperonzolo — Teatro San Carlino

In sala · dai 4 anni · 50 minuti · con traduzione LIS

13:00–19:00 · Cartoni Animali — PerFareUnGioco / Roberto Capone

All’aperto · partecipazione libera

15:00 · La Lettera d’Amore… Le Astuzie di Arlecchino — Puppit (Roma)

All’aperto, 50 posti · dai 4 anni · 50 minuti

16:30 · Tippi & Toppi — Nata Teatro (Toscana)

Attori, pupazzi e musica dal vivo · in sala · dai 4 anni · 60 minuti · con traduzione LIS

18:00 · Tana libera tutti — Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio (Roma)

Clownerie, canzoni e filastrocche · all’aperto, 50 posti · dai 3 agli 8 anni · 50 minuti

INFORMAZIONI

Bimb’in Burattin – XIV edizione

12–27 settembre 2026

12–13, 19–20, 26–27 settembre

Teatro San Carlino

Viale dei Bambini, Villa Borghese – Roma

Biglietto unico: 8 € per ciascuno spettacolo, in sala e all’aperto. Ogni spettacolo si acquista separatamente. Gli appuntamenti indicati come a partecipazione libera sono gratuiti.

Biglietti, programma aggiornato e descrizioni complete di tutti gli spettacoli:

bimbinburattin.it

Direttrice artistica: Caterina Vitiello

Realizzato con il Contributo della Regione Lazio – Area Spettacolo dal Vivo.