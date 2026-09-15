Teatro Olimpico, la stagione 2026/2027

Mauri Battista, Momix, Lillo e Greg, Balletto di Roma, fra protagonisti della nuova stagione del teatro romano

Una stagione irripetibile con oltre 50 spettacoli fra prosa, comicità, danza, musica e arti visive: questo e molto altro nel cartellone 2026/2027 del Teatro Olimpico di Roma.

”È una stagione sentita che porta sul nostro palcoscenico artisti che amano il nostro teatro e che amiamo – commenta il direttore artistico Lucia Bocca Montefoschi – confermando di voler consolidare un forte legame con il pubblico e con artisti. Si tratta di una proposta culturale intensa e per certi versi vertiginosa, un’esperienza concepita per arricchire con leggerezza chi siede in platea”.

Si tratterà di una stagione trasversale e ricca di eventi con 16 spettacoli in abbonamento e oltre 40 eventi unici animati dalla multidisciplinarità e dall’ampiezza delle proposte distribuite attraverso sezioni diverse, la comicità d’autore, la danza internazionale e le arti visive, la danza, la musica, gli spettacoli per famiglie e grandi illusioni, spettacoli di impegno civile.

L’apertura della stagione è affidata a Maurizio Battista, sul palco quasi tutto il mese di novembre (anche a Capodanno) con un inedito one-man show, Se non vinco, imparo, si prosegue con Fratello Sole, Sorella Luna, progetto teatrale di Piero Maccarinelli ispirato al film cult di Franco Zeffirelli con Giulio Pranno e Ksenia Borzak, fra recitazione e canto in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Uno spettacolo che nasce dallo studio delle 10 versioni delle sceneggiature, di Suso Cecchi D’Amico, Lina Wertmuller e Franco Zeffirelli, della sua stessa pellicola. Nel suo nuovo spettacolo Non ho l’età! Riccardo Rossi esplora con dissacrante ironia le fatiche del maschio contemporaneo, mentre tornano, dopo i sold degli anni precedenti, Lillo e Greg con l’irriverenza di MOVIe ERCULeO rivisitazione dei generi cinematografici con la presenza di Carlotta Proietti, Vania Della Bidia, Marco Fiorini e le musiche dal vivo di Attilio Di Giovanni.

Torna per tre serate Coppia Aperta Quasi Spalancata, spettacolo sul di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico che in oltre 300 repliche portano un scena le dinamiche della coppia moderna. Spazio all’elegante illusionismo del pluripremiato duo Disguido con CineMagic, un’esperienza magica travolgente fra le meraviglie del cinema e alla comicità di Ti Dirò… nuovo spettacolo di Dado.

Sempre consistente ed eterogenea la parte della stagione dedicata alla danza, proposte in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana: No Gravity Theatre presenta il nuovo affascinante spettacolo Avantgarde, viaggio immaginifico ispirato alle avanguardie del Novecento, torna a grande richiesta la Compagnia Finzi Pasca che ridisegna l’universo visivo veneziano di Titizé – A Venetian Dream all’insegna della pura meraviglia, Slava’s Snowshow, spettacolo che riunisce i numeri più belli del repertorio del russo Slava Polunin, il clown più famoso al mondo. Grande attesa i Momix, compagnia statunitense di Moses Pendelton che presenza Botanica studio sull’energia del mondo naturale.

Immancabile Lo Schiaccianoci del Balletto di Roma che torna in scena a Natale in una nuova versione rivisitata del classico allestimento nato 20 anni e che vede la speciale partecipazione di Tommaso Stanzani: il Balletto di Roma apre anche la stagione di danza con Astor, un secolo di tango, sensualissimo spettacolo che celebra Piazzolla. In scena anche la danza del Balletto di Milano con il successo internazionale La vie en rose… Bolero dedicato ai miti musicali della canzone francese e a una storica coreografia del capolavoro di Ravel.

Fra gli eventi musicale più attesi il 3 e 4 ottobre Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla con l’inedita E Morte non avrà dominio, inedita Ballad Opera in programma con il Romaeuropa Festival. Spazio poi a The Queen of Rock – A tribute to Tina Turner, omaggio alla voce indomita di un’icona di rivalsa e libertà con la straordinaria Roberta Bonanno nel ruolo di Tina Turner, ai Pink Floyd Legend che tornano a Roma con Guy Pratt, storico bassista del gruppo nell’era post-Waters.

Numerosi gli spettacoli che rappresentano eventi unici come l’omaggio a Lucio Dalla, senza dimenticare gli spettacoli di Angelo Duro, Alessandro Cattelan, Maccio Capatonda, Angelo Pintus, Alessandro Bergonzoni, Angelo Pintus, Massimo Bagnato, Le Coliche che festeggiano in sala il primo decennale di attività e Fabio De Luigi.

Non manca la prosa d’Autore, lezioni civili e crescita personale con le lezioni di Umberto Galimberti, Gianrico Carofiglio e Roberta Bruzzone o il racconto sportivo di Federico Buffa dedicato a Michael Jordan.

Info e dettagli su www.teatroolimpico.it.

Fabiana Raponi