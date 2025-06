Festival Bimb’in Burattin, al via la call

La call per la 13° edizione

Il Festival Bimb’in Burattin è un festival, ma non solo: è la festa del teatro per le famiglie e degli artisti di

teatro di figura e di strada, che giunge quest’anno alla 13° edizione. Una celebrazione dell’arte

varia, dove il pubblico può assistere a spettacoli di teatro di figura, circo contemporaneo,

performing art, spettacoli musicali e percorsi di laboratorio estemporanei. È un palcoscenico

aperto dove teatranti, circensi, burattinai, narratori e performer possono esibirsi e mostrare la

propria arte.

È attualmente aperta la call per partecipare alla XIII edizione di Bimb’in Burattin, il festival

realizzato grazie al contributo della Regione Lazio (Area Spettacolo dal Vivo) dedicato al teatro

di figura e alle arti performative rivolte al pubblico delle famiglie! Un’occasione unica per artisti

emergenti e compagnie professionali di proporre spettacoli originali e coinvolgenti in uno dei

contesti più amati di Roma.

Chi può partecipare

Saranno selezionati spettacoli di teatro di figura, arti circensi, clownerie, teatro-danza,

mimo, cabaret, performing arts, chi più ne ha più ne metta, con una durata da minimo 30

minuti ai 50 massimo, con tema libero e adatto ad un pubblico di famiglie. La call è aperta

ad artisti emergenti e a professionisti del teatro di figura nazionale ed internazionale.

• Artisti emergenti:

Le compagnie, i collettivi o i singoli artisti con un’attività professionale iniziata da meno di 2

anni sono invitati a presentare proposte originali e sperimentali. Per loro sono previste

modalità di iscrizione e selezione dedicate, volte a favorire la scoperta e la valorizzazione di

nuovi talenti.

• Artisti professionisti:

Possono partecipare compagnie e artisti con esperienza consolidata nel settore, con un

repertorio stabile e una presenza già affermata nel circuito teatrale nazionale o internazionale.

Le modalità di candidatura prevedono la presentazione di proposte di spettacoli con varie

esperienze di rappresentazione.

Come partecipare

Inviare la candidatura ENTRO E NON OLTRE IL 6 Luglio 2025 a info@sancarlino.it avente per

oggetto dell’e-mail: “Richiesta partecipazione Festival Bimb’in Burattin – (categoria) – (titolo

spettacolo)”. L’esito sarà comunicato entro il 6 Agosto 2025 all’indirizzo mail indicato. Non

verranno fornite motivazioni per l’eventuale mancata selezione.

Documenti da allegare (file separati):

1. Presentazione compagnia/artista + CV (max 1 pagina per sezione)

2. Sinossi + Scheda tecnica (specificare condizioni minime e ottimali tenendo conto che lo spazio

al chiuso del Teatro ha un palcoscenico componibile misure massime 6×3 e la platea e per un

massimo di 100 spettatori). È possibile rappresentare lo spettacolo all’aperto.

3. Link integrale o parziale del video dello spettacolo.

4. Fino a 3 foto di scena (.jpg o .png, lato max 1000px)

Cosa offriamo

– Programmazione ufficiale all’interno del festival

– Promozione dello spettacolo sul sito e pagine social del Teatro San Carlino

– Supporto tecnico (impianti luci/audio condivisi, con tecnico di sala)

– Una consumazione gratuita al bar del teatro nella giornata di replica prevista

– Cachet minimo di 300 euro per rimborso spese/costi di viaggio (per gli Artisti emergenti).

– Cachet da concordare (per gli Artisti professionisti).

Dettagli tecnici e organizzativi

– Il Teatro San Carlino fornisce supporto tecnico di base.

– Per gli spettacoli che si svolgono all’interno del Teatro sarà possibile utilizzare impianto fonico

e luci del Teatro stesso.

– Per gli spettacoli che si svolgono all’esterno è preferibile che la compagnia sia autonoma.

– Le esigenze tecniche dovranno essere flessibili e compatibili con l’allestimento condiviso.

– Le pratiche SIAE sono a carico del festival, l’agibilità a carico delle compagnie.

– Tutte le compagnie dovranno essere in possesso dell’agibilità ENPALS.

– Le compagnie autorizzano riprese/foto promozionali del proprio spettacolo

Info e contatti

www.sancarlino.it

info@sancarlino.it

+39 329 296 7328

Vuoi far parte della nostra rete o ospitare gli spettacoli di Bimb’in Burattin? Contattaci: siamo

sempre aperti a collaborazioni con teatri, festival e spazi culturali in Italia e all’estero!