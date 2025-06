Jazz by the Pool 2025 alle Terme Preistoriche di Montegrotto

Dal 27 giugno al 29 agosto alle Terme Preistoriche: Petra Magoni, Joe Barbieri e Mario Venuti per tre serate tra jazz, benessere e stelle.

Dal 27 giugno al 29 agosto 2025, la XIV edizione di Jazz by the Pool alle Terme Preistoriche di Montegrotto (PD) porta in scena Petra Magoni con l’Arkè String Quartet, Joe Barbieri con il suo “Big Bang!” e Mario Venuti in duo acustico con Gabriel Prado: tre serate che uniscono musica dal vivo, benessere termale ed eccellenze enogastronomiche.

Nel cuore verde dei Colli Euganei, “Jazz by the Pool” torna con la sua XIV edizione a far vibrare le acque delle Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme, regalando tre serate speciali all’insegna della musica, della bellezza e del benessere.

Venerdì 27 giugno, 8 agosto e 29 agosto, la piscina termale si trasforma in una suggestiva platea a cielo aperto, dove lasciarsi avvolgere dalla musica tra riflessi d’acqua, tramonti dorati e drink d’autore. Il pubblico potrà scegliere diverse formule per vivere appieno la serata: dall’ingresso serale alle piscine all’aperitivo a bordo vasca, fino alla cena gourmet e ai pacchetti relax che fondono armoniosamente benessere e atmosfera.

A Jazz by the pool protagonisti rigorosamente “made in Italy”

A guidare questo percorso tra emozioni e suoni saranno protagonisti rigorosamente “Made in Italy”: artisti italiani e produzioni che valorizzano la creatività nazionale. Petra Magoni con l’Arkè String Quartet, Joe Barbieri con il nuovo progetto Big Bang! e Mario Venuti in duo con Gabriel Prado daranno vita a tre concerti pensati per rigenerare corpo e spirito.

La produzione artistica del festival è firmata da Abacadabra Productions, la cui direttrice artistica, Aba Chiara, è stata premiata nel 2024 a Istanbul come “Favorite Entertainment in Europa e Asia” agli esclusivi RSVP Awards, considerati gli Oscar internazionali degli eventi di lusso.

«Jazz by the Pool è un progetto a cui siamo profondamente legati, perché rappresenta la sintesi perfetta della nostra visione: offrire esperienze che uniscano cultura, benessere e bellezza in un contesto unico come quello delle nostre piscine termali – racconta Angela Stoppato, Amministratrice Delegata di Terme Preistoriche Resort & Spa – Anche quest’anno abbiamo scelto di affidarci alla direzione artistica di Aba Chiara, con cui condividiamo la stessa attenzione alla qualità e al coinvolgimento emotivo del pubblico. Il risultato è una proposta ricercata, capace di parlare a chi ama la musica ma anche a chi cerca un momento di pausa e ispirazione.»

Petra Magoni e Arkè String Quartet inaugurano Jazz by the pool

Ad aprire l’edizione 2025 di Jazz by the Pool, venerdì 27 giugno, sarà Petra Magoni accompagnata dall’Arkè String Quartet, con uno spettacolo che attraversa secoli di rivoluzioni artistiche, dalla musica colta all’avanguardia contemporanea, tra parole, suoni e visioni. Un viaggio sonoro che spazia dai Pink Floyd a Nina Simone, da John Cage a Mozart, da David Bowie a Fabrizio De André, passando per Giorgio Gaber, Battiato, Frank Zappa e i Beatles, in un intreccio vibrante di musica, letteratura, luci e immagini.

A conferma della sua vocazione alla contaminazione e alla ricerca, la voce intensa e magnetica di Petra Magoni si fonderà con il virtuosismo di Carlo Cantini (violino elettrico), Valentino Corvino (violino, oud, live-electronics), Matteo Del Soldà (viola) e Stefano Dall’Ora (contrabbasso), in una performance che sovverte i codici tradizionali e invita a guardare la musica e il mondo da prospettive inedite.

Joe Barbieri presenta Big Bang!

Venerdì 8 agosto

sarà la volta di Joe Barbieri, raffinato cantautore napoletano che da oltre trent’anni attraversa con eleganza i territori della canzone d’autore, del jazz e della world music, in un percorso personale e originale che ha conquistato pubblico, critica e colleghi in Italia e all’estero.

In occasione di Jazz by the Pool presenterà il suo nuovo progetto Big Bang!, accompagnato da un trio d’eccezione: Pietro Lussu al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso e Bruno Marcozzi alla batteria.

Un concerto che esplora nuove sfumature sonore, tra sensualità funk, intimità melodica e profondità poetica, con quell’equilibrio raro tra scrittura sofisticata e immediatezza emotiva che da sempre lo contraddistingue.

Gran finale a Jazz by the pool con Mario Venuti e Gabriel Prado

A chiudere Jazz by the Pool, venerdì 29 agosto, sarà Mario Venuti, tra le voci più raffinate e originali del panorama musicale italiano, accompagnato dal chitarrista brasiliano Gabriel Prado. Nel live “Tra la carne e il cielo”, i due artisti intrecciano chitarre e sensibilità in un dialogo musicale che unisce il Mediterraneo al Sudamerica, tra atmosfere jazz, colori tropicalisti e momenti di intensa espressività acustica.

Un concerto in duo che restituisce la forza evocativa della parola e della melodia attraverso arrangiamenti essenziali e un rapporto diretto col pubblico. In scaletta i brani più amati del repertorio di Venuti, le tracce del nuovo album e alcune personali riletture di grandi classici italiani, reinterpretati con eleganza, ironia e uno spirito sempre aperto alla contaminazione.

Jazz by The Pool è organizzato da Terme Preistoriche Resort & Spa

Informazioni e prenotazioni

Inizio concerti ore 22.00Biglietti

Per ogni serata di Jazz by the Pool è possibile scegliere tra tre diverse formule, pensate per offrire un’esperienza su misura, all’insegna della musica, del gusto e del benessere:

Concerto Jazz by the Pool – 30 €

Ingresso al concerto delle ore 22.00 con una consumazione inclusa da un listino selezionato. L’opzione ideale per chi desidera godersi la musica dal vivo in un’atmosfera suggestiva, a bordo delle piscine termali.

Classic Jazz Night & Dinner – 65 €

Un pacchetto completo che unisce musica, relax e gusto: ingresso serale alle piscine a partire dalle 18:30; spa kit con telo e accappatoio; ore 20.00 aperitivo a bordo piscina; ore 20.30 cena a buffet con ampia scelta tra antipasti, primi, secondi e dessert, comprensiva di acqua al tavolo (altre bevande escluse); ore 22.00 concerto a bordo piscina.

Infinity Jazz Day & Night – 205 €

La proposta più esclusiva, per vivere un’intera giornata di benessere e musica: ingresso alla struttura dalle ore 9.30; spa kit con telo e accappatoio; accesso alle Piscine Termali Chalet per tutto il giorno; accesso illimitato al Percorso Acque Neró Spa; massaggio relax di 50 minuti; aperitivo nel parco; cena a buffet con acqua e vino sfuso della casa; open bar che include toast, macedonie, acqua, bibite, centrifughe, cocktail, aperitivi, vino al calice (escluse bottiglie e superalcolici); ore 22.00 concerto a bordo piscina.

Acquisto biglietti sul sito http://jazzbythepool.it

Prenotazioni: a conferma della prenotazione è richiesto il pagamento anticipato della soluzione scelta. La prenotazione sarà ritenuta confermata solamente dopo aver effettuato il pagamento.

L’ingresso senza prenotazione non è garantito

Per maggiori informazioni

http://jazzbythepool.it

049 793477

termepreistoriche@termepreistoriche.it