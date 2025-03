MUSIKÈ 2025

Quattordicesima edizione

Domenica 6 aprile, ore 21.00

Camposampiero (PD), Teatro Ferrari

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Duo d’Eden

Grosse Fugue Prima regionale

Elegia

Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni)

Biglietti in vendita su www.ticketone.it

e al botteghino del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

La MM Contemporary Dance Company porta a Musikè un trittico di straordinaria intensità e bellezza. In prima regionale Die Grosse Fugue di Maguy Marin.

Domenica 6 aprile, alle ore 21.00, il Teatro Ferrari di Camposampiero (PD) ospiterà il primo dei due spettacoli di danza di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Protagonista dello spettacolo sarà la MM Contemporary Dance Company, fondata nel 1999 e diretta da Michele Merola. Il repertorio della compagnia, oltre alle creazioni dello stesso Merola, include quelle di rinomati coreografi italiani ed europei. La compagnia ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Europaindanza (2017) e per tre volte il Premio Danza&Danza (2010, 2022, 2024). Attiva su scala nazionale e internazionale, si è esibita in tutto il mondo ed è apparsa su RAI1 nelle trasmissioni di Roberto Bolle, Danza con me e Viva la danza, interpretando coreografie di Mauro Bigonzetti e Lorca Massine.

La MM Contemporary Dance Company porterà al Teatro Ferrari un trittico di straordinaria intensità e bellezza: dopo Duo d’Eden e Grosse Fugue della coreografa Maguy Marin, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2016, il trittico sarà completato da Elegia di Enrico Morelli, creatore per la compagnia di coreografie di grande impatto emotivo.

Duo d’Eden esplora l’amore ai tempi dell’innocenza, attraverso l’intreccio di due corpi che si cercano, si attraggono e si stringono in un abbraccio senza fine. Con straordinaria intensità visiva e fisica, la danza si sviluppa in un intreccio di movimenti fluidi e scultorei, che evocano un Eden di sensualità, tensione e abbandono.

Grosse Fugue, eseguita in prima regionale per Musikè, esprime lavisione di Maguy Marin a proposito del quartetto omonimo di Ludwig van Beethoven. La coreografia è considerata una pietra miliare nel legame tra musica classica e danza contemporanea e si fonda su un dialogo profondo tra le due arti. Dall’incontro tra la musica e le quattro danzatrici, una per ogni strumento del quartetto d’archi, nasce un intreccio di forza vitale e tensione emotiva, dove la danza diventa pura esplosione di energia. Vestite di rosso, le interpreti saltano, corrono, crollano e si rialzano in un turbine frenetico. Un’allegoria della vita, in cui il movimento si trasforma in un’incessante corsa contro il tempo, un vortice che la vertigine della fine spinge a vivere con intensità assoluta.

L’intera compagnia sarà, infine, impegnata in Elegia di Enrico Morelli, un viaggio alla ricerca della propria identità, passando dal caos alla quiete: otto corpi si intrecciano in un flusso di movimenti che si scontrano e si ricompongono, in una lotta tra smarrimento e speranza. La danza diventa, quindi, un atto di resistenza emotiva, un’ode alla fragilità e alla forza dell’umanità accompagnata dalle poesie di Mariangela Gualtieri, che si fondono alla musica e al gesto per dare vita a un racconto onirico e viscerale.

Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni)

Biglietti in vendita su www.ticketone.it

e al botteghino del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it

Profili

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

È una compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola, nata nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di rassegne e workshop, con l’obiettivo di favorire scambi e alleanze fra artisti italiani e internazionali, testimoni e portavoce della cultura contemporanea.

Il repertorio della compagnia, che ha sede a Reggio Emilia, è ricco e variegato, grazie ai lavori di Michele Merola e alle creazioni firmate da coreografi europei e italiani come Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone, Gustavo Ramirez Sansano, Karl Alfred Schreiner, Silvia Gribaudi, Eugenio Scigliano, Emanuele Soavi, Enrico Morelli, Daniele Ninarello, Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, Roberto Tedesco, Camilla Monga, Adriano Bolognino.

Nel 2010 la MM Contemporary Dance Company ha vinto il prestigioso Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente e oggi è, a tutti gli effetti, una realtà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale. Da alcuni anni ha conquistato un mercato internazionale con spettacoli in Paesi europei ed extraeuropei (Corea, Colombia, Canada, Germania, Russia, Marocco, Belgio, Spagna, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Svezia, Francia, Finlandia, Serbia, Norvegia).

Nel 2017 la MM Contemporary Dance Company ha vinto il Premio Europaindanza 2017 – Premio al Merito alla coreografia, per lo spettacolo Bolero di Michele Merola. Nel 2022 la MMCDC ha vinto il premio Danza&Danza per la migliore produzione italiana con lo spettacolo Ballade (coreografia di Mauro Bigonzetti e di Enrico Morelli) e nel 2024 ha vinto il premio Danza&Danza per la Valorizzazione del repertorio, per lo spettacolo Grosse Fugue di Maguy Marin.

Nel 2021, 2022 e 2024 è stata presente su RAI 1 nelle trasmissioni di Roberto Bolle Danza con me e Viva la danza, interpretando coreografie di Mauro Bigonzetti e Lorca Massine.

Per il triennio 2018-20, nel 2021 e per il triennio 2022-24 la MM Contemporary Dance Company è stata compagnia associata del Circuito InDanza del Trentino-Alto Adige.

La MMCDC è sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, Centro Permanente Danza Danza/Reggio Emilia.

MAGUY MARIN

Figura emblematica della nuova danza francese, nasce a Tolosa nel 1951. Dopo la formazione alla scuola Mudra di Maurice Béjart, entra a far parte del Ballet du XXe Siècle, dove inizia anche la sua attività di coreografa. Nel 1984 fonda la Compagnie Maguy Marin, creando capolavori come May B, ispirato all’universo di Samuel Beckett, e Grosse Fugue, che esplora il legame tra musica e movimento. Per le sue opere, rappresentate in tutto il mondo, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2016.

ENRICO MORELLI

Danzatore e coreografo, si diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza e vince numerosi concorsi coreografici. Lavora con compagnie come Arte Balletto, Maggio Musicale Fiorentino e Milwaukee Ballet (USA). Dal 2004 è parte della MM Contemporary Dance Company, per la quale crea coreografie di grande impatto emotivo. Co-fondatore di Agora Coaching Project, è un punto di riferimento per la formazione di giovani danzatori.

Musikè è un progetto della

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica

Alessandro Zattarin

Organizzazione

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

IMARTS – International Music and Arts