Padova

Teatro Verdi Padova: Ute Lemper in Last Tango in Berlin

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Ute Lemper, Musikè, Padova

Al Teatro Verdi di Padova Ute Lemper porta Last Tango in Berlin per Musikè: uno spettacolo tra cabaret, chanson e tango nuevo.

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21.00, il Teatro Verdi di Padova ospita Ute Lemper con Last Tango in Berlin, nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Con Ute Lemper suoneranno Vana Gierig al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Ludovic Beier alla fisarmonica.

Contents

Lo spettacolo: da Berlino a Buenos Aires tra cabaret e tango

Il concerto propone un viaggio da Berlino a Buenos Aires, da Brecht a Piazzolla. Ute Lemper presenta una serata di tanghi da tutto il mondo, come omaggio ai racconti d’amore, di morte, di fatalità e di passione che questa musica porta con sé. Canzoni in spagnolo, portoghese, francese, tedesco e inglese, che condurranno il pubblico in città come Berlino, Parigi, New York, Buenos Aires.

Il repertorio tra Brecht, Piaf e Piazzolla

Il concerto si configura anche come una sorta di “Best of” del repertorio dell’artista, toccando i diversi capitoli del suo percorso musicale e della sua straordinaria carriera: da Brecht, Kurt Weill e dalle canzoni del cabaret berlinese alla chanson francese di Jacques Brel, Edith Piaf e Léo Ferré, fino al Tango Nuevo di Piazzolla.

Accanto a questi classici del repertorio novecentesco Ute Lemper presenterà alcune sue canzoni su testi di Pablo Neruda e di Charles Bukowski, tra improvvisazione e virtuosismo.

Ute Lemper a Padova per Musikè

Ute Lemper: carriera e riconoscimenti internazionali

Ute Lemper ha inciso album per etichette come Decca, CBS e Polydor, tra cui Ute Lemper sings Kurt Weill, Illusions e City of Strangers, ed è stata premiata da Billboard Magazine come Crossover Artist of the Year. Ha tenuto concerti nei più importanti teatri, tra cui la Sydney Opera House, il Lincoln Center di New York e il Barbican Centre di Londra.

Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni)
in vendita su ticketone.it
e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Per informazioni
info@rassegnamusike.it
www.rassegnamusike.it

Musikè è un progetto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica
Alessandro Zattarin

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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