Festa della resistenza / Mattatoio, L’Adolescente – vita e pensieri su Teresa Mattei

24 aprile 2026, ore 20.00 I ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

In occasione della Festa della Resistenza, appuntamento promosso da Roma Capitale, venerdì 24 aprile (ore 20) presso il Mattatoio, il Teatro di Roma rende omaggio alle donne che hanno scritto la Costituzione, con L’Adolescente – vita e pensieri su Teresa Mattei, monologo di e con Arianna Pozzoli, accompagnato dalle letture di Evelina Rosselli e Pietro Turano.

L’Adolescente racconta la vita eroica e rocambolesca di Teresa Mattei, protagonista indomita della Resistenza e della scrittura della Costituzione italiana, tra le più giovani figure di spicco del Partito Comunista. Emarginata dopo pochi anni perché considerata anarchica nel pensiero, ha dedicato la vita alla ricerca radicale di giustizia e di libertà, affrontando carcere, torture, clandestinità e discriminazioni. Colta e determinata, in seguito all’esperienza parlamentare, ha continuato a lottare fuori dalle istituzioni, dedicandosi al rinnovamento culturale del dopoguerra e alla pedagogia rivoluzionaria anticapitalista.

Lo spettacolo racconta la sua storia sottraendola alla retorica celebrativa, riscoprendone l’attualità anche attraverso testimonianze dirette e stralci di letteratura resistenziale. Un’occasione per riflettere sulla forza delle protagoniste femminili che hanno determinato la Resistenza, sacrificando se stesse, in nome dei principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, per il bene della società, ponendo le basi per un futuro di rinascita e ricostruzione post bellica.

L’evento si inserisce nel calendario di iniziative della Festa della Resistenza di Roma 2026, promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale.

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA _ www.teatrodiroma.net

Info e orario evento a cura di Teatro di Roma – Teatro Nazionale:

Mattatoio

Piazza Orazio Giustiniani, 4 · 00153 Roma

ore 20.00 I ingresso libero I durata 50 minuti