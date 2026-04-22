IUC, Fortuna FuturClassica – I concerti dei giovani talenti

Dal 19 maggio al 29 settembre a Roma

Nasce a Roma Fortuna FuturClassica – I concerti dei giovani talenti, la nuova rassegna della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti dedicata alla valorizzazione dei più interessanti giovani interpreti del panorama internazionale.

La prima edizione 2026 prevede cinque appuntamenti, in programma dal 19 maggio al 29 settembre, dislocati fra gli spazi dell’Aula Magna, storica sede dei concerti della IUC e il Nuovo Teatro Ateneo, spazio culturale recentemente rinnovato collocato nel cuore della Sapienza Università di Roma, uno spazio simbolico che unisce tradizione, architettura e vocazione culturale.

Protagonisti saranno musicisti under 35, vincitori e finalisti di concorsi internazionali, selezionati per l’altissima qualità artistica: il duo composto dalla violinista Elli Choi (Terzo premio al Queen Elizabeth Competition 2024) e dalla pianista Anna Han (II premio al Concorso Pianistico Internazionale Naumburg 2023), il pianista Nicolas Salloum (I Premio al Concorso Alessandro Casagrande 2025), la violinista Yuki Serino (Vincitrice del secondo premio e del premio del pubblico all’International Mozart Competition di Salisburgo 2026), il Quartetto Goldberg (vincitore del Premio Abbiati “Piero Farulli” miglior ensemble 2022), il Quartetto Rilke, giovane formazione tutta al femminile (I Premio Giulio Rospigliosi 2025).

La rassegna nasce come una vetrina e non come un premio: in un contesto spesso orientato alla classificazione, Fortuna FuturClassica sceglie di valorizzare la pluralità delle visioni artistiche, offrendo spazio non solo ai vincitori, ma anche agli artisti che si sono distinti in prestigiosi concorsi.

I musicisti maggiormente apprezzati dal pubblico IUC potranno essere invitati nella stagione ufficiale dell’anno successivo, creando un ponte concreto tra nuova generazione e grande tradizione concertistica.

Il progetto rende omaggio alla famiglia Fortuna e alla tradizione della IUC che nel corso dei decenni ha sempre creduto nei giovani talenti che sarebbero diventati grandi nomi della scena internazionale.

Tutti i concerti della rassegna verranno trasmessi in streaming con i contributi dei content creators:

Martino Ruggero Dondi: direttore d’orchestra, divulgatore musicale e operistico

Giulia Mir: pianista e divulgatrice musicale

Marco Pangallo: tenore e divulgatore d’opera

L’EDIZIONE 2026

La prima edizione di FuturClassica 2026 si svolge dal 19 maggio al 29 settembre fra l’Aula Magna di Sapienza Università di Roma e il Nuovo Teatro Ateneo, polo culturale della città universitaria.

L’apertura della rassegna, martedì 19 maggio alle ore 20.30 al Nuovo Teatro Ateneo, è affidata al duo composto dalla violinista Elli Choi e dalla pianista Anna Han con un programma fra Edvard Grieg, Igor’ Stravinskij, Henri Wieniawski.

Terzo premio al Queen Elizabeth Competition 2024, la statunitense Elli Choi ha ricevuto numerosi riconoscimenti e si sta rapidamente affermando come una delle violiniste più affascinanti della sua generazione esibendosi in alcune delle più prestigiose sale internazionali come la Carnegie Hall. Recente il suo debutto nella prestigiosa Het Royal Concertgebouw di Amsterdam, fra le più importanti sale del mondo, interpretando il Concerto per violino n.1 di Bruch con la Ulster Orchestra.

La pianista americana Anna Han, già II premio al Concorso Pianistico Internazionale Naumburg 2023, si è distinta anche nel Concorso Pianistico Internazionale di Hilton Head, nel Concorso Pianistico Internazionale di New York, nel Concorso Pianistico Internazionale Gina Bachauer, ha collaborato con importanti artisti di fama internazionale e vanta un vasto repertorio. Si contraddistingue per la potenza del suono, il naturalismo e la grazia al pianoforte.

Il programma propone un itinerario attraverso tre pagine fondamentali del repertorio per violino e pianoforte, che delineano un arco espressivo ricco e contrastato, tra lirismo romantico, rielaborazione stilistica e virtuosismo brillante. La Sonata per violino e pianoforte n. 2 in sol maggiore op. 13 di Edvard Grieg appartiene agli anni giovanili del compositore e testimonia la sua adesione a un linguaggio che intreccia la tradizione romantica centroeuropea con la sensibilità della cultura musicale norvegese. La scrittura si distingue per l’intenso dialogo tra i due strumenti, in cui la cantabilità del violino si fonde con una parte pianistica densa e partecipe. Ne scaturisce un discorso musicale di immediata forza espressiva, nel quale slancio lirico e vitalità ritmica convivono in un equilibrio naturale e profondamente comunicativo. Il Divertimento per violino e pianoforte tratto da Il bacio della fata di Igor Stravinsky offre uno sguardo sulla fase giovanile del compositore, ancora legata a un immaginario di matrice tardo-romantica, ma già attraversata da una chiara tensione verso la sintesi e la chiarezza del linguaggio. Il materiale originario, di matrice cajkovskiana, viene progressivamente distillato in una scrittura più essenziale e controllata, in cui il gesto musicale si definisce con maggiore nitidezza e precisione. Ne emerge un universo sonoro insieme evocativo e stilizzato, mantenendo tuttavia una suggestiva componente narrativa. Con la Polonaise de concert n. 1 in re maggiore op. 4 di Henryk Wieniawski si entra nel pieno universo del virtuosismo violinistico ottocentesco. La pagina unisce l’eleganza della danza di corte a una scrittura di grande brillantezza tecnica, in cui il violino si impone come protagonista assoluto, tra passaggi di estrema agilità e accenti di travolgente energia. Nel loro insieme, queste tre opere tracciano un percorso che attraversa differenti stagioni estetiche e linguistiche, restituendo al violino la sua natura più autentica: strumento al tempo stesso cantabile e virtuosistico, capace di coniugare intensità poetica e splendore tecnico.

La rassegna prosegue martedì 26 maggio alle ore 20.30 in Aula Magna con il debutto romano del pianista Nicolas Salloum: 21enne, svizzero, Salloum è recentemente stato il protagonista assoluto della 33° edizione del concorso pianistico internazionale Alessandro Casagrande di Terni vincendo il Primo Premio Assoluto, e tre dei quattro premi speciali, Premio del Pubblico, Premio per il Finalista più giovane e Premio per la Migliore Interpretazione di una Sonata di Beethoven.

Nonostante la giovane età, Salloum si è già esibito su palcoscenici prestigiosi, in rassegne concertistiche e festival in tutto il mondo, tra cui la Carnegie Hall, il Conservatorio di Tbilisi, il Mannes Sounds Festival, il Beiteddine Art Festival, Piano à Saint-Ursanne, Lavaux Classic e il Gstaad Menuhin Festival. Il programma proposto in Aula Magna alterna Bach (Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, BWV 992) e Schumann (Davidsbündlertänze, Op. 6 (Diciotto pezzi caratteristici per pianoforte) a Ravel (Gaspard de la nuit).

“Il Capriccio fu scritto quando il compositore aveva appena 19 anni e rappresenta l’unico brano strumentale a programma di Bach – commenta Salloum – Si ritiene che sia stato scritto per la partenza del fratello Johann Jakob per la Svezia: in sei movimenti dipinge diverse scene, dalle dolci pressioni degli amici che lo dissuadono dalla partenza, fino alla loro definitiva rassegnazione e ai saluti. I Davidsbündlertänze, Op. 6 di Schumann sono una serie di diciotto pezzi caratteristici che si aprono con un tema tratto dalla mazurka di Clara Wieck, celebrando la loro riconciliazione e l’amore, la nostalgia, le ansie, i sogni e le fantasie del loro futuro matrimonio. I tre pezzi del Gaspard de la Nuit di Ravel, tratti dalla raccolta di poesie omonima di Aloysius Bertrand, sono ciascuno associato a una diversa poesia e a un’epigrafe romantica che raffigura personaggi e scene diaboliche. A proposito di “Scarbo”, il movimento finale, Ravel disse: “Volevo fare una caricatura del romanticismo. Forse mi sono lasciato prendere la mano”.

Giovedì 4 giugno alle ore 20.30 il Nuovo Teatro Ateneo ospita il Quartetto Goldberg, Premio Abbiati Piero Farulli Miglior Ensemble 2022.

Composto da Jingzhi Zhang violino, Giacomo Lucato violino, Matilde Simionato viola, Martino Simionato violoncello, nasce nel 2021 all’Accademia Stauffer di Cremona sotto la guida del Quartetto di Cremona, affermandosi rapidamente fra le realtà più promettenti del panorama cameristico europeo. Primo Premio al Filippo Nicosia Chamber Music Award 2023 Premio “Una Vita nella Musica – Giovani” del Teatro La Fenice. Artista in Residenza presso la Queen Elisabeth Music Chapel di Bruxelles e la Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid, si è esibito in sale e festival di rilievo in Italia ed Europa, oltre che in Asia e Medio Oriente. Il 23 ottobre 2025 ha presentato il suo primo album, dedicato a Mozart e Ravel, prodotto da Filodinote.

Il quartetto d’archi è una forma musicale che vive di tensioni, fra rigore e libertà, stabilità e slancio, tradizione e innovazione: il programma proposto dal Quartetto, fra Schulhoff, Susani e Mendelssohn, mostra come gli equilibri si trasformino, assumendo volti diversi nel dialogo tra epoche e linguaggi. Fra i capolavori del repertorio quartettistico, che diventa un autentico laboratorio di modernità sul piano formale, melodico, ritmico e armonico, in cui i compositori possono sperimentare con libertà, nel solco dell’eredità haydniana, si collocano i Cinque pezzi di Erwin Schulhoff, che rileggono in chiave colta danze contemporanee all’interno di un universo sonoro dominato dal ritmo. Con Giacomo Susani, giovane compositore italiano, l’equilibrio si trasforma in ricerca timbrica e tensione espressiva: il suo Movimento di quartetto (2023), ispirato a Giuseppe Verdi, intreccia linee serpentine in un’atmosfera rarefatta e cantabile, esplorando il suono come materia viva e facendo del dialogo tra gli strumenti un percorso d’ascolto sospeso tra gesto, respiro e memoria della tradizione. Infine, con Felix Mendelssohn, l’equilibrio si trasfigura in lirismo e fervore romantico: nel Quartetto op. 44 n. 2 l’intensità emotiva e la trasparenza del dialogo cameristico si fondono in una sintesi al tempo stesso elegante e appassionata.

La rassegna prosegue martedì 9 giugno al Nuovo Teatro Ateneo con la giovane violinista Yuki Serino che nel 2026 ha conquistato il secondo premio e il premio del pubblico all’International Mozart Competition di Salisburgo.

Nel 2024 la violinista ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale “Città di Cremona”, che l’ha portata a esibirsi all’apertura dello Stradivari Festival con il leggendario Stradivari “Cremonese” del 1715 e nel 2023 ha debuttato con la Baden-Baden Philharmonic Orchestra, ricevendo il plauso della critica e vincendo il “K. Troussov Next Generation Prize” e una borsa di studio. Si è già esibita come solista in festival internazionali come il Bolzano Festival Bozen e le Settimane Mahleriane, in importanti sale da concerto in Italia, Austria, Germania, Giappone e Stati Uniti. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Novecento, ed è riconosciuta per la maturità espressiva e la profondità musicale. Yuki suona un violino Giuseppe Antonio Rocca ca. 1843, gentilmente concesso da Montecarlo Rare Violins. Per la IUC Yuki Serino presenta un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach.

“Propongo un programma interamente dedicato a Johann Sebastian Bach, che mette in dialogo due capolavori assoluti del repertorio per strumento solo. La Partita n. 2 in re minore per violino, con la celebre Ciaccona, si colloca tra i massimi vertici del repertorio violinistico – commenta Yuki Serino – accanto ad essa, la Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello (qui proposta in re maggiore) viene presentata in una nuova trascrizione per violino realizzata da mio padre, Marco Serino. Questo accostamento propone un percorso che mette in luce le possibilità espressive e timbriche dello strumento, offrendo al pubblico un punto di vista nuovo su queste pagine. La trascrizione delle Suites per violoncello in questa versione non è mai stata eseguita a Roma, città in cui sono nata e cresciuta, rendendo il concerto un’occasione unica di scoperta.”

La prima edizione di FuturClassica si conclude martedì 29 settembre al Nuovo Teatro Ateneo con il Quartetto Rilke, vincitore del Premio Giulio Rospigliosi 2025. Composto da Giulia Gambaro violino, Giada Visentin violino, Giulietta Bianca Bondio viola e Marina Pavani violoncello, il Quartetto Rilke è attualmente riconosciuto tra le formazioni cameristiche più promettenti. In breve tempo il quartetto ha già ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la selezione per il progetto europeo MERITAcubed de Le Dimore del Quartetto e l’ottenimento del Diploma di Merito presso l’Accademia Chigiana di Siena. Svolge un percorso formativo d’eccellenza, frequentando lo Stauffer Performance Diploma presso l’Accademia Stauffer di Cremona e il Cycle Concertiste presso il CRR di Parigi e si è già esibito per importanti festival e istituzioni culturali in Italia e all’estero come Amici della Musica di Mestre, Musica con Vista, Ticino Musica, Bologna Festival, IUC, Società del Quartetto di Milano, Società dei Concerti Trieste, IIC Helsinki.

Il programma pensato per FuturClassica è un raffinato percorso nel cuore del repertorio cameristico fra Mozart e Beethoven, mettendo a confronto due capolavori che testimoniano l’evoluzione del quartetto d’archi tra la piena maturità del classicismo e le prime tensioni verso il linguaggio romantico. Il Quartetto per archi n. 21 in re maggiore K 575 di Wolfgang Amadeus Mozart, noto come “Prussiano n. 1”, appartiene all’ultimo gruppo di quartetti composti nel 1789 su commissione del re di Prussia, Federico Guglielmo II di Prussia, appassionato violoncellista. In questa prospettiva si comprende la particolare attenzione riservata al violoncello, cui Mozart affida una scrittura insolitamente cantabile e virtuosistica, elevandolo a interlocutore privilegiato nel dialogo cameristico. Ne scaturisce un equilibrio esemplare tra chiarezza formale, trasparenza del tessuto contrappuntistico e raffinatezza dei rapporti interni, in cui ogni voce contribuisce con naturalezza a una luminosità espressiva che riflette la piena maturità del compositore. Con il Quartetto per archi n. 7 in fa maggiore op. 59 n. 1 di Ludwig van Beethoven, primo dei tre quartetti “Razumowsky”, così denominati dal nome dell’ambasciatore russo a Vienna Andrey Razumovsky, si apre una nuova stagione del genere. Composto nel 1806, il lavoro amplia in modo decisivo le dimensioni e le ambizioni del quartetto: la scrittura si fa più densa e articolata, il dialogo più serrato, mentre la forma si espande fino ad assumere un respiro quasi sinfonico, in cui il confronto tra le voci diventa vero motore drammaturgico dell’opera. In esso convivono slancio drammatico e profondità lirica, tensione e distensione, in un equilibrio dinamico che segna uno dei passaggi cruciali verso la sensibilità romantica. In questo accostamento, il quartetto d’archi rivela così la propria duplice natura: da un lato luogo di perfezione formale e di raffinato equilibrio, dall’altro spazio privilegiato di sperimentazione ed espansione espressiva, capace di riflettere le trasformazioni più profonde del linguaggio musicale tra Settecento e Ottocento.

LA RASSEGNA

Fortuna FuturClassica è la nuova rassegna di musica da camera dell’Istituzione Universitaria dei Concerti dedicata ai più interessanti giovani interpreti del panorama internazionale.

Un ciclo di concerti rigorosamente acustici nel pieno rispetto della grande tradizione cameristica con capolavori che attraversano il repertorio classico e romantico fino alla musica contemporanea, in un dialogo naturale tra passato e presente. Una nuova rassegna che vuole essere una vetrina per gli artisti e per il pubblico romano che avrà l’opportunità di conoscere i nuovi talenti del futuro della musica da camera.

Il nome della rassegna rende omaggio alla famiglia Fortuna, fondatrice della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti – che nel corso dei decenni ha sempre creduto nei giovani talenti che sarebbero diventati grandi nomi della scena internazionale. Fortuna FuturClassica raccoglie questa eredità nel dare fiducia, creare occasioni, accompagnare il talento nel suo percorso di crescita e visibilità.

Ma non si tratta solo di un omaggio simbolico: la nuova rassegna seleziona artisti provenienti sia dai concorsi più noti sia da realtà meno celebrate, ma sempre di alto livello, con l’obiettivo di offrire al pubblico assoluta qualità artistica e nuovi talenti. Accanto all’indiscussa qualità artistica e interpretativa dei giovani talenti, la rassegna intende riservare grande attenzione alla digitalizzazione: live streaming in stile watch party, interviste e contenuti social amplificheranno la visibilità dei concerti, portando la musica oltre la sala e ampliando la platea virtuale.

LA FILOSOFIA

Nel mondo culturale contemporaneo esiste spesso una forte tendenza alla classificazione, alla necessità di individuare “il migliore”. Tuttavia, quando si parla di arte, crediamo che il valore non possa essere ridotto esclusivamente a una graduatoria: la musica non vive di competizione, ma della pluralità delle visioni, delle sensibilità e delle interpretazioni.

Per questo Fortuna FuturClassica sceglie consapevolmente di valorizzare non solo i vincitori, ma anche i finalisti e i giovani interpreti che si sono distinti nei più prestigiosi concorsi internazionali – inclusi quelli meno mediatici, ma sempre all’insegna dell’alto livello artistico. Non un premio, dunque, ma un’occasione reale di crescita, continuità e fiducia nel talento.

Fortuna FuturClassica offre una doppia opportunità: per il pubblico romano rappresenta l’occasione di scoprire le future stelle della scena musicale internazionale, personalità musicali diverse, accomunate da qualità, ricerca e maturità interpretativa e per i giovani artisti offre visibilità in un contesto prestigioso e attento, collocato nel cuore della Capitale.

Fortuna FuturClassica vuole essere uno spazio di ascolto e di scoperta: non una classifica, ma un incontro tra artisti e pubblico.

In questo spirito, gli interpreti che riceveranno il maggiore apprezzamento da parte del pubblico potranno essere invitati a esibirsi nella prestigiosa stagione della IUC in Aula Magna dell’anno successivo, creando un ponte concreto tra la nuova generazione di artisti e la grande tradizione concertistica.

INNOVAZIONE CULTURALE

Accanto all’indiscussa qualità artistica e interpretativa dei giovani talenti, la rassegna intende riservare grande attenzione alla digitalizzazione: live streaming, podcast, interviste e contenuti social amplificheranno la visibilità dei concerti, portando la musica oltre la sala e ampliando la platea virtuale.

Ogni concerto della rassegna sarà anche in streaming simultaneo su Twitch, YouTube e Meta, trasformato in “watch party” gaming-style.

Creators esperti di musica classica (25-30 anni) guideranno il pubblico remoto agendo non solo come partner strategici, ma anche come coprotagonisti, parti integranti del progetto.

IL CUORE DIGITALE DEL PROGETTO

Non sarà un semplice streaming TV, ma un’esperienza interattiva nativa grazie alla modalità “watch party” tipica delle piattaforme selezionate:

• Qualità broadcast: Service specializzato per audio/video professionale.

• il creator @Martino Ruggero Dondi si occuperà delle Guide all’ascolto e introduzioni ai concerti pre-registrate utilizzate come contenuti promozionali sui canali social dedicati per creare audience intorno alla rassegna.

• il creator @Giulia Mir che si occuperà delle Interviste remote agli artisti pre-registrate utilizzate come contenuti promozionali sui canali social dedicati per creare awarness intorno alla rassegna.

• il creator Presentatore @Marco Pangallo si occuperà della live e sarà affiancato da artisti importanti o personalità del mondo della musica classica sarà affiancato da ospiti che rispondono in tempo reale ai commenti chat: non un semplice streaming di un concerto, ma un vero e proprio ascolta il concerto insieme al creator.

Prezzi da 5 al 15 euro (+prevendita)

Info e dettagli concertiiuc.it