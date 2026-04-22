Teatro Argentina, LA VOCE DELLE IDEE – I promessi sposi ad alta voce

27 aprile 2026, ore 10,30

Lunedì 27 aprile al Teatro Argentina va in scena, La Voce delle Idee, l’esito finale della nona edizione del progetto di educazione alla lettura ad alta voce, realizzato dal Teatro di Roma con Istituzione Biblioteche di Roma e curato dal Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, che ha coinvolto gli studenti di dieci Istituti Scolastici Secondari di II grado di Roma.

I ragazzi si sono cimentati in giochi di parole e lettura espressiva su I promessi sposi di Alessandro Manzoni, per esplorare e sperimentare come la lettura ad alta voce sia una vera e propria pratica virtuosa in grado di far scoprire il senso, il ritmo, la musica e l’emozione, di questo grande classico della letteratura italiana. Questa esperienza ha anche cercato le analogie con i nostri tempi, chi sono: i bravi, gli innominati, gli azzeccagarbugli, gli appestati dei nostri tempi?

Nel corso dell’anno gli studenti hanno partecipato ai laboratori di lettura ad alta voce condotti da professionisti esperti nel campo formativo e artistico, attori, attrici e registi forti di un’esperienza di palcoscenico e anni di laboratori integrati nelle scuole attraverso il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli.

Durante questa giornata conclusiva, due rappresentanti per ciascuna classe daranno voce ai brani scelti da I promessi sposi di Alessandro Manzoni, mentre un compagno o una compagna illustrerà le motivazioni della scelta. Le letture saranno accompagnate dalla musica dal vivo di Andrea Filippucci, che per l’occasione ha arrangiato alcune arie verdiane, mentre gli attori Maria Teresa Campus, Simonetta Graziano, Andrea Iarlori, Martina Massaro, Sylvia Milton, Paolo Minnielli, Valentina Minzoni, Giulia Navarra, Tiziana Scrocca, Danilo Turnaturi e Antonio Bannò, testimonial del contest, li sosterranno nella lettura pubblica davanti ai cinquecento compagni delle dieci scuole partecipanti.

Una giuria composta da esperti di lettura, scrittori e docenti presieduta da Eraldo Affinati, Consigliere di Amministrazione dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, decreterà la coppia vincitrice, proclamata “Lettori Reali” e premierà il miglior oratore. Una giuria formata da attrici e attori del Laboratorio integrato, assegnerà il premio ‘Piero Gabrielli’.

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA _ www.teatrodiroma.net

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma