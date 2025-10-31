Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la stagione teatrale

Da Ascanio Celestini a Corrado Augias e Paolo Fresu il teatro contemporaneo protagonista della stagione della Fondazione Musica per Roma
Il teatro torna protagonista all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, accanto alla musica, fino alla primavera prossima, in una stagione che intreccia linguaggi, visioni e generi diversi, ospitando autori, attrici e attori capaci di dare voce alle complessità del nostro tempo.
Un percorso teatrale con il quale la Fondazione Musica per Roma rinnova il suo impegno programmatico al racconto del contemporaneo, attraverso grandi protagonisti della scena italiana e internazionale. Sono quattro i percorsi tematici che, pur diversi, dialogano tra loro e restituiscono la varietà e la vitalità del teatro di ricerca.
Il racconto e la memoria
Il primo filone esplora il rapporto tra individuo e società, tra passato e contemporaneità.
Si parte il 31 ottobre con le autrici del podcast Bouquet of Madness, Martina e Federica, che debuttano dal vivo con un nuovo spettacolo tra cronaca nera e ironia.
Il 2 novembre Ascanio Celestini con Marco Damilano rende omaggio a Pasolini, che si inserisce nelle celebrazioni per i 50 anni dalla morte dalla sua morte, con un racconto che intreccia poesia civile e teatro popolare. Segue il 29 novembre Corrado Augias con Novecento, un viaggio personale e collettivo nel secolo breve.
Il 5 dicembre Francesca Mannocchi e Rodrigo d’Erasmo portano in scena Crescere, la guerra, intrecciando voci e testimonianze raccolte sui fronti di guerra del passato e del presente. Il 6 dicembre Walter Veltroni con Le emozioni che abbiamo vissuto e Cecilia Sala con Una notte a Teheran raccontano un presente in continua trasformazione.
Dal 12 al 14 dicembre Silvia Gallerano e Cristian Ceresoli presentano in prima assoluta La Rivolta dei Bambini, un musical natalizio interpretato da un coro di voci bianche: una festa cantata contro lo squallore delle guerre.
Il teatro come comunità
Il secondo filone pone al centro il valore dell’inclusione e della condivisione.
Il 25 gennaio debutta Olympe, con replica il 26 gennaio, scritto e diretto da Francesca Tricarico, nato nel carcere femminile di Rebibbia e interpretato da ex detenute della Compagnia Le Donne del Muro Alto. L’8 febbraio la Compagnia del Teatro Patologico presenta La Commedia Divina, seguita il 27 marzo da Odysseia – I Suoni di Ulisse, due spettacoli che affrontano i temi dell’emarginazione, dell’integrazione e del potere. Il 10 marzo il Teatro Libero di Rebibbia porta in scena Rebibbia: La città invisibile, ispirato alle opere di Italo Calvino, per un racconto di libertà e immaginazione.
La comicità
Il terzo percorso è dedicato al potere liberatorio del riso, che unisce riflessione e leggerezza.
Il 31 dicembre e il 1° gennaio Edoardo Leo torna per l’ormai tradizionale appuntamento di Capodanno con Ti racconto una storia. Seguiranno il 20,21 e 22 febbraio tre repliche di Alessandro Bergonzoni con il nuovo e surreale Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). Grande attesa anche per Louis C.K., tra i comici più influenti della scena internazionale, padre della stand-up comedy, che il 15 febbraio porterà all’Auditorium in esclusiva italiana il tour Ridiculous.
Il dialogo tra teatro e musica
L’ultimo filone mette in scena il potere evocativo del suono come strumento narrativo.
Dal 27 febbraio al 1° marzo Paolo Fresu presenta Kind of Miles, un omaggio al genio di Miles Davis, scritto, composto e interpretato dallo stesso trombettista. E infine il 4 dicembre Ivan Talarico con Vaniloqui, un viaggio ironico e poetico tra canzoni e parole, tra anarchia e filosofia.
“Questa stagione teatrale nasce dal nostro impegno – costante e rinnovato – a superare i confini della musica per abbracciare tutte le arti e generare un dialogo creativo fra linguaggi diversi ed arrivare a tutti i pubblici possibili – ha commentato l’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci. – Il teatro ci offre un’opportunità preziosa: raccontare il nostro tempo, ascoltare la voce del contemporaneo, fare della scena un luogo di incontro e riflessione. Invitiamo il nostro pubblico, dunque, ad accogliere voci forti della scena italiana, da Ascanio Celestini e Marco Damilano, Corrado Augias, Silvia Gallerano e Cristian Ceresoli, Cecilia Sala, fino ad Alessandro Bergonzoni, solo per citarne alcuni. Il teatro consacra l’Auditorium Parco della Musica a polo multidisciplinare, dove musica e spettacolo si ritrovano.”
Programma
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
STAGIONE TEATRO 2025/2026
31 ottobre 2025 ore 21
Sala Petrassi
Bouquet of Madness
Halloween of Madness vol. 4
a 2 novembre ore 18
Sala Sinopoli
Ascanio Celestini e Marco Damilano
Pasolini
4 dicembre 2025 ore 21
Teatro Studio
Ivan Talarico
Vaniloqui
5 dicembre 2025 ore 21
Sala Sinopoli
Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo
Crescere, la guerra
6 dicembre 2025 ore 21
Sala Sinopoli
Walter Veltroni
Le emozioni che abbiamo vissuto
12 Dicembre h 21.00
13 Dicembre h 17.00
14 Dicembre h 15.00
Sala Petrassi
Silvia Gallerano / Cristian Ceresoli
La rivolta della gioia
31 dicembre 2025
1° gennaio 2026
Sala Santa Cecilia
Edoardo Leo
Ti racconto una storia
23 gennaio ore 20
Sala Petrassi
Cecilia Sala
Una notte a Teheran
25 gennaio ore 18
26 gennaio ore 10 per le scuole
Sala Petrassi
Rebibbia Femminile
Olympe
scritto e diretto da Francesca Tricarico con le attrici ex detenute e ammesse alle
misure alternative alla detenzione di Rebibbia Femminile
8 febbraio ore 18
Sala Petrassi
Teatro Patologico
La Commedia Divina
5 febbraio 2025 ore 21
Sala Santa Cecilia
Louis C.K.
Ridiculous
20 febbraio 2026 ore 20
21 febbraio 2026 ore 20
22 febbraio 2026 ore 18
Sala Petrassi
Alessandro Bergonzoni
Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)
27 febbraio 2026 ore 21
28 febbraio 2026 ore 21
1 marzo 2026 ore 21
Sala Sinopoli
Paolo Fresu
Kind of Miles
10 marzo ore 20
Sala Petrassi
Teatro Libero di Rebibbia
Rebibbia: La città invisibile
27 Marzo 2026 ore 20
Sala Petrassi
Teatro Patologico
Odysseia – I Suoni di Ulisse