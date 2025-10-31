Teatro Ghione, Peter Pan

MusicalRoma

sabato 1° novembre ore 16,00 e 19,00, domenica 2 novembre ore 15,30 e 18,o0 a Roma

Scopri la magia dell’Isola che Non C’è con Peter Pan e i suoi amici! Vivi un’avventura incantata con Peter Pan: dove i sogni prendono vita!. Incontra Peter Pan e riscopri il bambino che c’è in te in un viaggio fantastico

Al Teatro Ghione di Roma, sabato 1 e domenica 2 novembre, Margot Theatre, presenta, Peter Pan, regia, Valentina Cognatti con Cristiano Arsì, Serena Borelli, Andrea Carpiceci, Martina Grandin, Luca Morciano, Patrick Passini, Michelangelo Raponi, Francesco Savi, Alice Staccioli, il corpo di ballo composto da Martina Muscolo, Ilaria Pochini, Sofia Stocchi, Rachele Tozzi, il coro Margot Acting School e le coreografie di Verdiana Profazi. In una notte magica, i fratelli Wendy, John e Michael Darling incontrano Peter Pan, un ragazzo che non vuole crescere. Guidati dalla polvere di fata della scintillante Trilli, i bambini volano verso l’Isola che Non C’è, un mondo dove la fantasia prende vita e i sogni non finiscono mai. Lo spettacolo, coinvolgente e ricco di atmosfere incantate, trasporta il pubblico in un viaggio onirico attraverso paesaggi straordinari: dal cielo stellato ai boschi incantati, passando per il covo dei Bimbi Sperduti e il veliero del temibile Capitan Uncino. Le luci vibranti e i costumi sgargianti aggiungono un tocco di magia, immergendo grandi e piccini in un’avventura senza tempo. Tra musiche, coreografie e dialoghi frizzanti, alternando momenti di grande ironia e scene che invitano alla riflessione, “Peter Pan “celebra il potere della fantasia e l’importanza di sognare. Ogni scena è una finestra su un mondo diverso, dove onirismo e realtà si mescolano, invitando il pubblico a riscoprire il bambino interiore che vive in ognuno di noi. Un’esperienza immersiva che ispira a credere nell’impossibile e a non smettere mai di sognare.

biglietti a partire da 25 euro

Teatro Ghione, via delle Fornaci,37, Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it

