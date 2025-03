Roma Sinfonietta, Petra canta Brecht

Petra Magoni e l'omaggio a Brecht e Weill, il 12 marzo 2025 alle 18.00, Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata”

Petra Magoni

spicca con la sua voce, il suo temperamento e il suo repertorio come una delle personalità più forti della musica italiana e conquista sempre il pubblico che assiste ai suoi concerti. Grande attesa quindi per il suo concerto intitolato “Petra canta Brecht”, che avrà luogo mercoledì 12 marzo 2025 alle 18.00 nell’ambito degli appuntamenti musicali di Roma Sinfonietta all’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Macroarea di Lettere e Filosofia, via Columbia 1). La accompagna il pianista Andrea Dindo.

Questo concerto è un omaggio a Milva, che è stata una grande interprete delle canzoni composte da Kurt Weill e Hanns Eisler per l’ “Opera da tre soldi” e altri famosi lavori teatrali su testi di Bertolt Brecht. È dunque un omaggio anche alla passione civile dell’autore tedesco e alla sua denuncia delle miserie della società negli anni che scivolavano inesorabilmente verso gli orrori del nazi-fascismo e della seconda guerra mondiale. Ora Petra Magoni ci guida a sua volta nell’esplorazione di quest’umanità in cerca di redenzione in un mondo permeato di violenza e viltà, facendoci penetrare in essa grazie alla potenza della voce, della musica e anche della presenza scenica, elementi essenziali e inseparabili del mondo brechtiano. Fra le canzoni e ballate da lei interpretate insieme ad Andrea Dindo in questa occasione si trovano titoli notissimi come “Jenny dei pirati”, “Nel letto in cui stiamo staremo”; “Surabaya Johnny” e “Alabama Song” e tanti altri.

Vulcanica, elegantemente ironica e provocatoria Petra Magoni ha avuto una formazione musicale classica al Conservatorio di Livorno e all’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Milano e ha iniziato la sua attività nel campo della musica antica e dell’opera. Poi ha partecipato al Festival di Sanremo, ha collaborato con rapper, gruppi underground e musicisti jazz, in particolare con Stefano Bollani, con cui ha avuto un lungo rapporto affettivo e musicale. Nel 2003 ha dato vita insieme al contrabbassista Ferruccio Spinetta al progetto Musica Nuda, portato in Italia, Europa, America del Nord e del Sud, Asia e Africa con centinaia di concerti. Ha collaborato con l’Orchestra di Piazza Vittorio, Peppe Servillo, Avion Travel, Tetes de Bois, Ha vinto premi importanti come la Targa Tenco nel 2006 e inciso numerosi cd.

Andrea Dindo ha studiato il pianoforte con Renzo Bonizzato, uno dei migliori allievi di Arturo Benedetti Michelangeli, e si è perfezionato con grandi pianisti quali Aldo Ciccolini al Mozarteum di Salisburgo e Alexis Weissenberg. Collabora con i migliori talenti italiani e stranieri della sua generazione e ha tenuto concerti in prestigiose sale come la Carnegie Hall di New York, la Pablo Casals Hall di Tokyo, la Wigmore Hall e la Royal Academy di Londra. Ha inciso per Agorà, Harmonia Mundi, JVC Victor Japan e altre importanti etichette discografiche.

Biglietti € 12,00 intero

§ € 8,00 ridotti personale universitario, over 65 e titolari CartaEffe Feltrinelli

· € 5,00 studenti

I biglietti si possono prenotare telefonicamente (06 3236104) e ritirare il giorno del concerto oppure acquistare direttamente prima del concerto.

Informazioni: www.romasinfonietta.it